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Hardloopbroeken met zakken

(9)
Nike Swift
Nike Swift 7/8-hardlooplegging met hoge taille en zakken voor dames
Bestseller
Nike Swift
7/8-hardlooplegging met hoge taille en zakken voor dames
€ 89,99
Nike Swift
Nike Swift Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
Bestseller
Nike Swift
Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
€ 64,99
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT Trailrunning shorts met hoge taille voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike ACG
Dri-FIT Trailrunning shorts met hoge taille voor dames (10 cm)
€ 69,99
ACG Lava Loops
ACG Lava Loops Halflange Dri-FIT ADV trailrunninglegging voor heren
Gerecyclede materialen
ACG Lava Loops
Halflange Dri-FIT ADV trailrunninglegging voor heren
€ 84,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV halflange hardlooptights voor heren
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV halflange hardlooptights voor heren
€ 84,99
Nike Tempo
Nike Tempo Strakke hardloopshorts met hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
Strakke hardloopshorts met hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
€ 37,99
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT Hardlooptights voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Miler
Dri-FIT Hardlooptights voor heren
€ 69,99
Nike ACG 'Lunar Ray'
Nike ACG 'Lunar Ray' Dri-FIT ADV Trail hardlooplegging voor heren
Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Lunar Ray'
Dri-FIT ADV Trail hardlooplegging voor heren
€ 109,99
Nike Lunar Ray
Nike Lunar Ray Dri-FIT ADV hardlooptights voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Lunar Ray
Dri-FIT ADV hardlooptights voor heren
€ 109,99

Hardloopleggings met zakken: hoogwaardige technische en praktische details

Of je nu naar de fitness of de piste gaat, in onze hardloopbroeken met zakken houd je je essentials bij je terwijl je traint. In een achterzak met ritssluiting zijn je waardevolle spullen veilig. Diepe steekzakken aan de zijkant zijn perfect om je smartphone in te stoppen terwijl je onderweg bent. Zachte, gladde stoffen zijn lief voor je huid én voor je scherm, terwijl platte naden voor gestroomlijnde vormen zorgen en irritatie voorkomen.


We maken onze hardloopleggings met zakken met Dri-FIT technologie, zodat jij koel en droog blijft tijdens het sporten. De microvezelconstructie voert het zweet weg van de huid en verdeelt het over het oppervlak, waar het snel kan verdampen. Hoogwaardige stretch houdt de stof ondoorzichtig, hoe diep je squats ook zijn. De compressie in het materiaal ondersteunt bovendien je spieren, zodat die hun beste prestaties kunnen leveren en daarna beter herstellen. Zo kun jij langer en harder trainen. We testen onze technologie uitvoerig om er zeker van te zijn dat die blijft werken gedurende de hele levensduur van het kledingstuk, ongeacht het aantal trainingen of wasbeurten.


Als je gaat hardlopen bij frisser weer, is een lange hardloopbroek met zakken een goede optie om de warmte vast te houden. Gaat de temperatuur de hoogte in, kies dan voor een extra ademend kort of cropped model. Met colour-blocking en stoere prints is het makkelijk om een legging te vinden in jouw unieke stijl. Contrasterende taillebanden en logodetails geven een kleurrijk accent. En onze leggings zien er niet alleen goed uit, ze zijn ook beter voor de planeet. Als onderdeel van het Nike Move to Zero initiatief gebruiken we gerecyclede materialen in onze collectie, zoals duurzaam garen gesponnen uit plastic flessen. Let op het label 'Duurzame materialen' op onze hardloopleggings met zakken en ga mee op pad naar een CO2-neutrale en afvalvrije toekomst.