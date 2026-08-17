Hardloopleggings met zakken: hoogwaardige technische en praktische details
Of je nu naar de fitness of de piste gaat, in onze hardloopbroeken met zakken houd je je essentials bij je terwijl je traint. In een achterzak met ritssluiting zijn je waardevolle spullen veilig. Diepe steekzakken aan de zijkant zijn perfect om je smartphone in te stoppen terwijl je onderweg bent. Zachte, gladde stoffen zijn lief voor je huid én voor je scherm, terwijl platte naden voor gestroomlijnde vormen zorgen en irritatie voorkomen.
We maken onze hardloopleggings met zakken met Dri-FIT technologie, zodat jij koel en droog blijft tijdens het sporten. De microvezelconstructie voert het zweet weg van de huid en verdeelt het over het oppervlak, waar het snel kan verdampen. Hoogwaardige stretch houdt de stof ondoorzichtig, hoe diep je squats ook zijn. De compressie in het materiaal ondersteunt bovendien je spieren, zodat die hun beste prestaties kunnen leveren en daarna beter herstellen. Zo kun jij langer en harder trainen. We testen onze technologie uitvoerig om er zeker van te zijn dat die blijft werken gedurende de hele levensduur van het kledingstuk, ongeacht het aantal trainingen of wasbeurten.
Als je gaat hardlopen bij frisser weer, is een lange hardloopbroek met zakken een goede optie om de warmte vast te houden. Gaat de temperatuur de hoogte in, kies dan voor een extra ademend kort of cropped model. Met colour-blocking en stoere prints is het makkelijk om een legging te vinden in jouw unieke stijl. Contrasterende taillebanden en logodetails geven een kleurrijk accent. En onze leggings zien er niet alleen goed uit, ze zijn ook beter voor de planeet. Als onderdeel van het Nike Move to Zero initiatief gebruiken we gerecyclede materialen in onze collectie, zoals duurzaam garen gesponnen uit plastic flessen. Let op het label 'Duurzame materialen' op onze hardloopleggings met zakken en ga mee op pad naar een CO2-neutrale en afvalvrije toekomst.