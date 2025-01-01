Yogahoodies en yogatruien: lichtgewicht laagjes
Geniet van een cosy gevoel in een Nike yogatrui van topkwaliteit. We maken onze yogahoodies en yogasweaters van superlichte stoffen, zodat je alle bewegingsvrijheid hebt. Denk aan yogatruien met een geborstelde stof aan de binnenkant voor een zacht gevoel op je huid. En aan ademende stoffen die je koel houden tijdens je flow naar de volgende pose. Heb je een intensieve vinyasa-les? Kies dan voor een yogasweatshirt met Nike Dri-FIT technologie. Deze innovatieve stof voert zweet af van je huid zodat het sneller verdampt. Zo blijf jij langer droog en fris.
Nike lichtgewicht yogatruien zijn perfect om in de frisse ochtend naar de yogastudio te fietsen. Voor een relaxed gevoel kies je voor een comfortabele standard fit of oversized yogasweater met een wijde pasvorm. Of wat dacht je van een yogavest met rits, die je open kunt dragen of dicht kunt doen voor extra warmte? Voor zwangere vrouwen hebben we speciale yogatruien met een langer model voor over de buik. Deze yogasweaters zijn perfect voor je warming-up, cooling-down en het geven van borstvoeding. Sommige zwangerschapstruien voor yoga hebben zelfs een extra flap. Zo kun je de pasvorm aanpassen en makkelijk borstvoeding geven.
Ontdek ook Nike yogahoodies met duimgaten zodat je mouwen goed blijven zitten. Yogatruien met een lange zoom aan de achterkant bedekken je rug extra goed, zodat jij gefocust blijft. Wil je ons helpen op onze weg naar een betere toekomst? Zoek dan naar yogasweaters met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden. Dit is allemaal onderdeel van Move to Zero, ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Zo helpen we de toekomst van sport te beschermen.