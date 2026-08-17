Oversized hoodies: maak het jezelf makkelijk
Bij een warming-up of pauze is een oversized hoodie vaak precies wat je nodig hebt. Onze collectie oversized sweatshirts en hoodies bestaat uit kleuren en stijlen voor alle sporten en spelers. In hoodies met een rits kun je je temperatuur tussendoor aanpassen en met ademende sweatshirts blijf je comfortabel tijdens het trainen. Ga voor ruimvallende modellen die je makkelijk aan en uit kunt trekken aan de zijlijn.
Maak optimaal gebruik van de warmte die je lichaam afgeeft met de Nike Therma-FIT technologie. We gebruiken innovatieve materialen voor onze oversized hoodies, zodat je tijdens je training op de perfecte temperatuur blijft. Er zijn ook veel items te vinden uit onze Nike Move to Zero campagne: ons plan om afval en uitstoot tot nul terug te brengen. Deze hoodies en sweatshirts, gemaakt met gerecyclede materialen, zijn beter voor jou en de planeet.