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Oversized hoodies en sweatshirts

(76)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT oversized damestop met ronde hals
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT oversized damestop met ronde hals
€ 94,99
Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized hoodie voor dames
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Gerecyclede materialen
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized hoodie voor dames
€ 64,99
Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized sweatshirt met ronde hals voor dames
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Gerecyclede materialen
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized sweatshirt met ronde hals voor dames
€ 59,99
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversized hoodie voor dames
Nike Pregame Fleece
Oversized hoodie voor dames
€ 109,99
Nike Pro
Nike Pro Therma-FIT fleecehoodie voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Therma-FIT fleecehoodie voor dames
€ 89,99
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Oversized cropped damestop met korte rits
Gerecyclede materialen
Nike Studio Fleece Medium Weight
Oversized cropped damestop met korte rits
€ 64,99
Nike Sportswear Athletic
Nike Sportswear Athletic Oversized hoodie voor jongens
Net binnen
Nike Sportswear Athletic
Oversized hoodie voor jongens
€ 54,99
Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Oversized basketbalhoodie voor dames
Nike Phoenix Fleece
Oversized basketbalhoodie voor dames
€ 99,99
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversized trainingsjack voor dames
Nike Pregame Fleece
Oversized trainingsjack voor dames
€ 119,99
Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized hoodie voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized hoodie voor dames
€ 64,99
Nike Sportswear Studio
Nike Sportswear Studio Fleece sweatshirt met ronde hals en recht design voor meisjes
Nike Sportswear Studio
Fleece sweatshirt met ronde hals en recht design voor meisjes
€ 39,99
Nike Sportswear Studio
Nike Sportswear Studio Oversized sweatshirt met ronde hals voor meisjes
Nike Sportswear Studio
Oversized sweatshirt met ronde hals voor meisjes
€ 39,99
Jordan Flight
Jordan Flight Hoodie voor heren
Gerecyclede materialen
Jordan Flight
Hoodie voor heren
€ 119,99
Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized fleecehoodie met rits over de hele lengte voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized fleecehoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 69,99
Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized damestop met ronde hals
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized damestop met ronde hals
€ 69,99
Jordan Flight Wings
Jordan Flight Wings Fleecehoodie voor heren
Jordan Flight Wings
Fleecehoodie voor heren
€ 99,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Hoodie voor dames
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Hoodie voor dames
€ 89,99
Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized damestop met ronde hals
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized damestop met ronde hals
€ 64,99
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece herentop met korte rits
Jordan Flight Fleece
herentop met korte rits
€ 89,99
Nike Tech
Nike Tech Fleecehoodie met rits voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Tech
Fleecehoodie met rits voor heren
€ 149,99
New York Knicks Courtside
New York Knicks Courtside Jordan NBA Club Premium hoodie voor heren
New York Knicks Courtside
Jordan NBA Club Premium hoodie voor heren
€ 79,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized hoodie voor jongens
Nike Sportswear
Oversized hoodie voor jongens
€ 54,99
Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized damestop met ronde hals en graphic
Net binnen
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized damestop met ronde hals en graphic
€ 89,99
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike oversized voetbalshirt met ronde hals voor kids
Net binnen
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike oversized voetbalshirt met ronde hals voor kids
€ 54,99
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Oversized cropped damestop met korte rits
Net binnen
Nike Studio Fleece Medium Weight
Oversized cropped damestop met korte rits
€ 74,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversized hoodie voor heren
Jordan Brooklyn Fleece
Oversized hoodie voor heren
€ 69,99
A'ja Wilson
A'ja Wilson Basketbalhoodie voor dames
A'ja Wilson
Basketbalhoodie voor dames
€ 84,99
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT fleece trainingshoodie zonder mouwen voor heren
Bestseller
Nike N.A.C.
Dri-FIT fleece trainingshoodie zonder mouwen voor heren
€ 64,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Damesjack met rits
Nike Sportswear
Damesjack met rits
€ 139,99
Jordan Flight
Jordan Flight Herenvest
Net binnen
Jordan Flight
Herenvest
€ 99,99
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversized dameshoodie
Nike Pregame Fleece
Oversized dameshoodie
€ 109,99
Nike
Nike Basketbalhoodie met Dri-FIT voor kids
Nike
Basketbalhoodie met Dri-FIT voor kids
€ 54,99
Nike Tech
Nike Tech Fleecehoodie voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Tech
Fleecehoodie voor heren
€ 139,99
Nike Pro
Nike Pro Therma-FIT hoodie voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Therma-FIT hoodie voor dames
€ 94,99
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Oversized top met korte rits voor meisjes
Nike Sportswear Studio Fleece
Oversized top met korte rits voor meisjes
€ 44,99
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Oversized fleece hoodie met rits over de hele lengte voor heren
Jordan Brooklyn
Oversized fleece hoodie met rits over de hele lengte voor heren
€ 74,99
Nike x LEGO® Collectie
Nike x LEGO® Collectie Hoodie voor kids
Nike x LEGO® Collectie
Hoodie voor kids
€ 59,99
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Oversized hoodie met rits over de hele lengte voor meisjes
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Nike Sportswear Studio Fleece
Oversized hoodie met rits over de hele lengte voor meisjes
€ 44,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT fleecehoodie voor jongens
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT fleecehoodie voor jongens
€ 54,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Danstop van fleece met lange mouwen voor meisjes
Nike Sportswear
Danstop van fleece met lange mouwen voor meisjes
€ 59,99
Nike ACG 'Tuff Fleece'
Nike ACG 'Tuff Fleece' Hoodie
Nike ACG 'Tuff Fleece'
Hoodie
€ 114,99
Inter Milan SE
Inter Milan SE Nike ACG Therma-FIT voetbalhoodie
Inter Milan SE
Nike ACG Therma-FIT voetbalhoodie
€ 124,99
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Oversized hoodie voor meisjes
Nike Sportswear Studio Fleece
Oversized hoodie voor meisjes
€ 44,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Oversized hoodie van sweatstof voor heren
Nike Sportswear Club
Oversized hoodie van sweatstof voor heren
€ 69,99
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Oversized fleecehoodie voor heren
Jordan Brooklyn
Oversized fleecehoodie voor heren
€ 69,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT oversized damestop met halflange rits
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT oversized damestop met halflange rits
€ 99,99
Nike
Nike Fleece hardloophoodie met rits voor heren
Nike
Fleece hardloophoodie met rits voor heren
€ 94,99
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Oversized hoodie voor heren
Jordan Flight Fleece
Oversized hoodie voor heren
€ 89,99
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Oversized cropped damestop met korte rits
Net binnen
Nike Studio Fleece Medium Weight
Oversized cropped damestop met korte rits
€ 74,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversized hoodie voor heren
Jordan Brooklyn Fleece
Oversized hoodie voor heren
€ 69,99
A'ja Wilson
A'ja Wilson Basketbalhoodie voor dames
A'ja Wilson
Basketbalhoodie voor dames
€ 84,99
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT fleece trainingshoodie zonder mouwen voor heren
Bestseller
Nike N.A.C.
Dri-FIT fleece trainingshoodie zonder mouwen voor heren
€ 64,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Damesjack met rits
Nike Sportswear
Damesjack met rits
€ 139,99
Jordan Flight
Jordan Flight Herenvest
Net binnen
Jordan Flight
Herenvest
€ 99,99
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversized dameshoodie
Nike Pregame Fleece
Oversized dameshoodie
€ 109,99
Nike
Nike Basketbalhoodie met Dri-FIT voor kids
Nike
Basketbalhoodie met Dri-FIT voor kids
€ 54,99
Nike Tech
Nike Tech Fleecehoodie voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Tech
Fleecehoodie voor heren
€ 139,99
Nike Pro
Nike Pro Therma-FIT hoodie voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Therma-FIT hoodie voor dames
€ 94,99
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Oversized top met korte rits voor meisjes
Nike Sportswear Studio Fleece
Oversized top met korte rits voor meisjes
€ 44,99
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Oversized fleece hoodie met rits over de hele lengte voor heren
Jordan Brooklyn
Oversized fleece hoodie met rits over de hele lengte voor heren
€ 74,99
Nike x LEGO® Collectie
Nike x LEGO® Collectie Hoodie voor kids
Nike x LEGO® Collectie
Hoodie voor kids
€ 59,99
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Oversized hoodie met rits over de hele lengte voor meisjes
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Nike Sportswear Studio Fleece
Oversized hoodie met rits over de hele lengte voor meisjes
€ 44,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT fleecehoodie voor jongens
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT fleecehoodie voor jongens
€ 54,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Danstop van fleece met lange mouwen voor meisjes
Nike Sportswear
Danstop van fleece met lange mouwen voor meisjes
€ 59,99
Nike ACG 'Tuff Fleece'
Nike ACG 'Tuff Fleece' Hoodie
Nike ACG 'Tuff Fleece'
Hoodie
€ 114,99
Inter Milan SE
Inter Milan SE Nike ACG Therma-FIT voetbalhoodie
Inter Milan SE
Nike ACG Therma-FIT voetbalhoodie
€ 124,99
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Oversized hoodie voor meisjes
Nike Sportswear Studio Fleece
Oversized hoodie voor meisjes
€ 44,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Oversized hoodie van sweatstof voor heren
Nike Sportswear Club
Oversized hoodie van sweatstof voor heren
€ 69,99
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Oversized fleecehoodie voor heren
Jordan Brooklyn
Oversized fleecehoodie voor heren
€ 69,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT oversized damestop met halflange rits
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT oversized damestop met halflange rits
€ 99,99
Nike
Nike Fleece hardloophoodie met rits voor heren
Nike
Fleece hardloophoodie met rits voor heren
€ 94,99
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Oversized hoodie voor heren
Jordan Flight Fleece
Oversized hoodie voor heren
€ 89,99

Oversized hoodies: maak het jezelf makkelijk

Bij een warming-up of pauze is een oversized hoodie vaak precies wat je nodig hebt. Onze collectie oversized sweatshirts en hoodies bestaat uit kleuren en stijlen voor alle sporten en spelers. In hoodies met een rits kun je je temperatuur tussendoor aanpassen en met ademende sweatshirts blijf je comfortabel tijdens het trainen. Ga voor ruimvallende modellen die je makkelijk aan en uit kunt trekken aan de zijlijn.


Maak optimaal gebruik van de warmte die je lichaam afgeeft met de Nike Therma-FIT technologie. We gebruiken innovatieve materialen voor onze oversized hoodies, zodat je tijdens je training op de perfecte temperatuur blijft. Er zijn ook veel items te vinden uit onze Nike Move to Zero campagne: ons plan om afval en uitstoot tot nul terug te brengen. Deze hoodies en sweatshirts, gemaakt met gerecyclede materialen, zijn beter voor jou en de planeet.