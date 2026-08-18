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Oversized hoodies en sweatshirts voor dames

(28)
Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized hoodie voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized hoodie voor dames
€ 64,99
Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized sweatshirt met ronde hals voor dames
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Gerecyclede materialen
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized sweatshirt met ronde hals voor dames
€ 59,99
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Oversized cropped damestop met korte rits
Gerecyclede materialen
Nike Studio Fleece Medium Weight
Oversized cropped damestop met korte rits
€ 64,99
Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized hoodie voor dames
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Gerecyclede materialen
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized hoodie voor dames
€ 64,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT oversized damestop met ronde hals
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT oversized damestop met ronde hals
€ 94,99
Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized fleecehoodie met rits over de hele lengte voor dames
Bestseller
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized fleecehoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 69,99
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversized hoodie voor dames
Nike Pregame Fleece
Oversized hoodie voor dames
€ 109,99
Nike Pro
Nike Pro Therma-FIT fleecehoodie voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Therma-FIT fleecehoodie voor dames
€ 89,99
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversized dameshoodie
Nike Pregame Fleece
Oversized dameshoodie
€ 109,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Hoodie voor dames
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Hoodie voor dames
€ 89,99
Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized damestop met ronde hals
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized damestop met ronde hals
€ 69,99
Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized damestop met ronde hals
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized damestop met ronde hals
€ 64,99
Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Oversized basketbalhoodie voor dames
Nike Phoenix Fleece
Oversized basketbalhoodie voor dames
€ 99,99
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversized trainingsjack voor dames
Nike Pregame Fleece
Oversized trainingsjack voor dames
€ 119,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Damesjack met rits
Nike Sportswear
Damesjack met rits
€ 139,99
Nike Pro
Nike Pro Therma-FIT hoodie voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Therma-FIT hoodie voor dames
€ 94,99
A'ja Wilson
A'ja Wilson Basketbalhoodie voor dames
A'ja Wilson
Basketbalhoodie voor dames
€ 84,99
Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized damestop met ronde hals en graphic
Net binnen
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized damestop met ronde hals en graphic
€ 89,99
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Oversized cropped damestop met korte rits
Net binnen
Nike Studio Fleece Medium Weight
Oversized cropped damestop met korte rits
€ 74,99
Inter Milan SE
Inter Milan SE Nike ACG Therma-FIT voetbalhoodie
Inter Milan SE
Nike ACG Therma-FIT voetbalhoodie
€ 124,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT oversized damestop met halflange rits
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT oversized damestop met halflange rits
€ 99,99
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversized mod-crop top voor dames
Nike Pregame Fleece
Oversized mod-crop top voor dames
€ 69,99
Nike ACG 'Tuff Fleece'
Nike ACG 'Tuff Fleece' Hoodie
Nike ACG 'Tuff Fleece'
Hoodie
€ 114,99
Team 13 Courtside
Team 13 Courtside Nike korte WNBA-hoodie voor dames
Team 13 Courtside
Nike korte WNBA-hoodie voor dames
€ 69,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Hike Mike damestop met korte rits
Jordan Brooklyn Fleece
Hike Mike damestop met korte rits
€ 69,99
Nike
Nike Therma-FIT Performance basketbalhoodie voor dames
Nike
Therma-FIT Performance basketbalhoodie voor dames
€ 74,99
Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized hoodie voor dames
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized hoodie voor dames
€ 69,99
Inter Milan Phoenix Fleece
Inter Milan Phoenix Fleece Nike voetbalhoodie voor dames
Inter Milan Phoenix Fleece
Nike voetbalhoodie voor dames
€ 74,99

Oversized hoodies voor dames: maximaal comfort

Houd het cosy met onze collectie oversized hoodies en sweatshirts voor dames. Ze zijn gemaakt van superzachte stoffen. Dus of je er nu thuis in ontspant of in gaat trainen, door onze relaxte pasvormen en lichte texturen zit het altijd comfortabel.


Laagjes zijn de sleutel tot cosy loungewear, en daar zijn onze oversized hoodies voor dames nu precies voor gemaakt. Sweatshirts met ronde hals, verlaagde schouders en wijde mouwen passen perfect over andere bovenkleding. De verlengde, geribde boorden zorgen dan weer voor een stevigere structuur. Ook op het gebied van stijl heb je heel wat keuze: kies bijvoorbeeld voor stoere graphics of de iconische Nike Swoosh op de borst.


Een hoodie is geen hoodie als hij niet ultrazacht is. Voor nog meer cosiness aan de binnenkant ga je voor sweatshirts met geborsteld fleece, of voor een oversized zip-up hoodie van French terry. Extra warmte nodig? Kies dan voor een hoodie met een capuchon met trekkoord en buidelzak, om je hoofd én handen lekker warm te houden.