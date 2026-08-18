Oversized hoodies voor dames: maximaal comfort
Houd het cosy met onze collectie oversized hoodies en sweatshirts voor dames. Ze zijn gemaakt van superzachte stoffen. Dus of je er nu thuis in ontspant of in gaat trainen, door onze relaxte pasvormen en lichte texturen zit het altijd comfortabel.
Laagjes zijn de sleutel tot cosy loungewear, en daar zijn onze oversized hoodies voor dames nu precies voor gemaakt. Sweatshirts met ronde hals, verlaagde schouders en wijde mouwen passen perfect over andere bovenkleding. De verlengde, geribde boorden zorgen dan weer voor een stevigere structuur. Ook op het gebied van stijl heb je heel wat keuze: kies bijvoorbeeld voor stoere graphics of de iconische Nike Swoosh op de borst.
Een hoodie is geen hoodie als hij niet ultrazacht is. Voor nog meer cosiness aan de binnenkant ga je voor sweatshirts met geborsteld fleece, of voor een oversized zip-up hoodie van French terry. Extra warmte nodig? Kies dan voor een hoodie met een capuchon met trekkoord en buidelzak, om je hoofd én handen lekker warm te houden.