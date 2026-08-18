Oversized T-shirts voor dames: casual comfort met een slim design
Blijf fris en comfortabel in een oversized T-shirt voor dames van Nike. We hebben ruimvallende kleding voor een relaxte, casual stijl en klassieke damesshirts met premium details. Of ga voor de sportieve look van een poloshirt met een elegante kraag en geribde boorden. Met zachte stoffen en platte naden zitten onze oversized damesshirts de hele dag comfortabel.
Slimme stoffen die alle uitdagingen aankunnen
In onze oversized T-shirts voor dames voel jij je op je best als je in het weekend op de bank ligt. Maar ook als je een tandje bijzet tijdens je training. Katoenen jersey is zacht, licht en ademend, terwijl shirts van middelzwaar katoen soepel zitten en mooi vallen. Net iets meer warmte nodig? Ga dan voor een zwaardere stof die isoleert en lang meegaat. Kies voor de sportschool een shirt met Nike Dri-FIT technologie. Deze innovatieve stof voert vocht af van de huid naar de buitenkant van het kledingstuk, waar het snel droogt. Zo blijf je lekker fris, ook in het heetst van de strijd.
Elke dag een iconische look
Onze soepelvallende oversized shirts voor dames zitten lekker ruim, voor een relaxte maar sportieve outfit. Verlaagde schouders en langere mouwen versterken de casual look en met zijsplitten heb je extra bewegingsvrijheid. Op koelere dagen is een oversized dames-T-shirt met lange mouwen ideaal. Een model met korte mouwen is lekker veelzijdig. Je kunt het shirt op zichzelf dragen, maar ook makkelijk combineren met een jack of trui. Oversized T-shirts voor dames met een cropped pasvorm zijn licht en veelzijdig. In onze oversized damesshirts met grafische prints maak je stijltechnisch een statement. Liever iets subtielers? Dan zijn onze T-shirts met een eenvoudige geborduurde Swoosh op de borst iets voor jou.
Functioneel en comfortabel
In onze oversized tops voor dames heb je maximale bewegingsvrijheid, of je nu op het veld staat of lekker aan het relaxen bent. De ruime pasvormen en rekbare stoffen bewegen in alle richtingen met je mee. We hebben shirts zonder naden bij de schouders, die dat gevoel van vrijheid nog eens versterken. Zo kun jij je concentreren op de uitdaging die voor je ligt. Door de geribde halslijnen trek je je shirt gemakkelijk aan, terwijl het toch zijn vorm behoudt. Je kunt je favorieten dus zo vaak dragen als je wil. Voor extra bedekking hebben we shirts met verlaagde zomen en langere mouwen. Bij koud weer draag je een oversized damestop over een isolerende basislaag, voor wat extra warmte.
Onze missie
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Om mee te doen, kies je voor een oversized T-shirt voor dames met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding hebben gemaakt met minstens 50% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden.