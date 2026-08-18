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Oversized T-shirts en tops voor dames

(34)
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversized T-shirt voor dames
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Gerecyclede materialen
Nike Sportswear Classic
Oversized T-shirt voor dames
€ 34,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized T-shirt voor dames
Nike Sportswear
Oversized T-shirt voor dames
€ 39,99
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversized T-shirt met korte mouwen voor dames (Plus Size)
Nike Sportswear Classic
Oversized T-shirt met korte mouwen voor dames (Plus Size)
€ 34,99
NikeSKIMS Airy
NikeSKIMS Airy Oversized T-shirt voor dames
NikeSKIMS Airy
Oversized T-shirt voor dames
€ 64,99
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversized T-shirt voor dames
Nike Sportswear Classic
Oversized T-shirt voor dames
€ 39,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Mod-Cropped oversized T-shirt voor dames
Nike Sportswear
Mod-Cropped oversized T-shirt voor dames
€ 39,99
NikeSKIMS Stretch Knit
NikeSKIMS Stretch Knit Oversized top met V-hals voor dames
NikeSKIMS Stretch Knit
Oversized top met V-hals voor dames
€ 89,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized jersey voor dames
Net binnen
Nike Sportswear
Oversized jersey voor dames
€ 54,99
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversized T-shirt voor dames
Nike Sportswear Classic
Oversized T-shirt voor dames
€ 39,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized jersey met korte mouwen en graphic voor dames
Net binnen
Nike Sportswear
Oversized jersey met korte mouwen en graphic voor dames
€ 54,99
NikeSKIMS Airy
NikeSKIMS Airy Oversized T-shirt voor dames
NikeSKIMS Airy
Oversized T-shirt voor dames
€ 69,99
Jordan
Jordan Los T-shirt voor dames
Jordan
Los T-shirt voor dames
€ 39,99
Jordan Flight
Jordan Flight Open Knit top voor dames
Jordan Flight
Open Knit top voor dames
€ 49,99
Nike Sportswear Chill Lace
Nike Sportswear Chill Lace Oversized jersey voor dames
Nike Sportswear Chill Lace
Oversized jersey voor dames
€ 54,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Sweatshirt met korte rits voor dames
Nike Sportswear
Sweatshirt met korte rits voor dames
€ 79,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Polotop met korte mouwen voor dames
Nike Sportswear
Polotop met korte mouwen voor dames
€ 69,99
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversized T-shirt voor dames
Nike Sportswear Classic
Oversized T-shirt voor dames
€ 39,99
Nike Sportswear Chill Poplin
Nike Sportswear Chill Poplin Oversized gestreepte damestop
Nike Sportswear Chill Poplin
Oversized gestreepte damestop
€ 44,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized satijnen damestop met lange mouwen
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Oversized satijnen damestop met lange mouwen
€ 69,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Sweatshirt met korte rits voor dames
Net binnen
Nike Sportswear
Sweatshirt met korte rits voor dames
€ 64,99
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversized T-shirt voor dames
Nike Sportswear Classic
Oversized T-shirt voor dames
€ 39,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized T-shirt voor dames
Nike Sportswear
Oversized T-shirt voor dames
€ 39,99
Nike Energy
Nike Energy Ruimvallend T-shirt met korte mouwen voor dames
Nike Energy
Ruimvallend T-shirt met korte mouwen voor dames
€ 94,99
Jordan Flight
Jordan Flight Geweven jersey damestop
Jordan Flight
Geweven jersey damestop
€ 74,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized satijnen damestop
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Oversized satijnen damestop
30% korting
Naomi Osaka
Naomi Osaka Oversized T-shirt voor dames
Naomi Osaka
Oversized T-shirt voor dames
30% korting
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversized T-shirt voor dames
Nike Sportswear Classic
Oversized T-shirt voor dames
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized jerseytuniek voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Oversized jerseytuniek voor dames
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized jersey voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Oversized jersey voor dames
30% korting
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Ruimvallend T-shirt met korte mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear Classic
Ruimvallend T-shirt met korte mouwen voor dames
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized top voor dames
Nike Sportswear
Oversized top voor dames
30% korting
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversized T-shirt voor dames
Nike Sportswear Classic
Oversized T-shirt voor dames
30% korting
Air Jordan
Air Jordan Geweven damestop met lange mouwen
Air Jordan
Geweven damestop met lange mouwen
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear American-footballjersey voor dames
Nike Sportswear
American-footballjersey voor dames
30% korting

Oversized T-shirts voor dames: casual comfort met een slim design

Blijf fris en comfortabel in een oversized T-shirt voor dames van Nike. We hebben ruimvallende kleding voor een relaxte, casual stijl en klassieke damesshirts met premium details. Of ga voor de sportieve look van een poloshirt met een elegante kraag en geribde boorden. Met zachte stoffen en platte naden zitten onze oversized damesshirts de hele dag comfortabel.


Slimme stoffen die alle uitdagingen aankunnen


In onze oversized T-shirts voor dames voel jij je op je best als je in het weekend op de bank ligt. Maar ook als je een tandje bijzet tijdens je training. Katoenen jersey is zacht, licht en ademend, terwijl shirts van middelzwaar katoen soepel zitten en mooi vallen. Net iets meer warmte nodig? Ga dan voor een zwaardere stof die isoleert en lang meegaat. Kies voor de sportschool een shirt met Nike Dri-FIT technologie. Deze innovatieve stof voert vocht af van de huid naar de buitenkant van het kledingstuk, waar het snel droogt. Zo blijf je lekker fris, ook in het heetst van de strijd.


Elke dag een iconische look


Onze soepelvallende oversized shirts voor dames zitten lekker ruim, voor een relaxte maar sportieve outfit. Verlaagde schouders en langere mouwen versterken de casual look en met zijsplitten heb je extra bewegingsvrijheid. Op koelere dagen is een oversized dames-T-shirt met lange mouwen ideaal. Een model met korte mouwen is lekker veelzijdig. Je kunt het shirt op zichzelf dragen, maar ook makkelijk combineren met een jack of trui. Oversized T-shirts voor dames met een cropped pasvorm zijn licht en veelzijdig. In onze oversized damesshirts met grafische prints maak je stijltechnisch een statement. Liever iets subtielers? Dan zijn onze T-shirts met een eenvoudige geborduurde Swoosh op de borst iets voor jou.


Functioneel en comfortabel


In onze oversized tops voor dames heb je maximale bewegingsvrijheid, of je nu op het veld staat of lekker aan het relaxen bent. De ruime pasvormen en rekbare stoffen bewegen in alle richtingen met je mee. We hebben shirts zonder naden bij de schouders, die dat gevoel van vrijheid nog eens versterken. Zo kun jij je concentreren op de uitdaging die voor je ligt. Door de geribde halslijnen trek je je shirt gemakkelijk aan, terwijl het toch zijn vorm behoudt. Je kunt je favorieten dus zo vaak dragen als je wil. Voor extra bedekking hebben we shirts met verlaagde zomen en langere mouwen. Bij koud weer draag je een oversized damestop over een isolerende basislaag, voor wat extra warmte.


Onze missie


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Om mee te doen, kies je voor een oversized T-shirt voor dames met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding hebben gemaakt met minstens 50% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden.