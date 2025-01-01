Jordan 11 schoenen: de kracht om te presteren
Ons avontuur met de Jordan 11 dateert terug tot de jaren 80, toen we de eerste Nike collab met Michael Jordan lanceerden. Sindsdien zijn we blijven innoveren. Met professionele materialen en iconische styling zijn onze Jordan 11 sneakers gemaakt voor spelers. Met superieure grip, lichtgewicht materialen en top-of-the-line demping zijn dit schoenen die je moeiteloos van het veld naar de straat en vice versa draagt.
Van must-win wedstrijden tot trainingen met je vrienden: een geweldige sportprestatie bouw je vanaf de grond op. Onze Jordan 11 schoenen hebben een rubberen buitenzool met veel grip en tractie, zodat je de vrijheid hebt om te lopen, stoppen, draaien en springen. Ga voor interessante designdetails zoals doorschijnende materialen met een futuristische look en volledig omsloten tenen waardoor je schoenen extra lang meegaan.
Wat je sportavontuur ook brengt, demping voor je gewrichten en spieren is cruciaal om blessures te voorkomen. De Jordan 11 is voorzien van onze beroemde Nike Air units om de shock en impact op te vangen – en dat met een lichtgewicht, verend gevoel dat je ultieme vrijheid geeft. Kies voor Air units bij de hak, de voorvoet of over de gehele lengte van de zool om aan te sluiten bij jouw speelstijl, en maak je op om over het veld te vliegen.
Om de toekomst van onze planeet te beschermen, moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Daarom hebben wij Nike Move to Zero in het leven geroepen. Ons doel is simpel: zorgen dat ons hele bedrijf netto nul CO2-uitstoot en nul afval produceert. In lijn met dit doel worden de Air zolen in onze fabrieken in Oregon en Missouri sinds 2008 gemaakt met minimaal 25% gerecycled productieafval. We hebben ons doel nog niet bereikt, maar we zijn op weg. Als je kiest voor Jordan 11 schoenen met Nike Air, komen we samen een stap dichterbij.