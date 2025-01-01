  1. Sale
Sportschoenen-sale voor heren: ga voor een next-level training

Van welke work-out je hart ook sneller gaat kloppen, ga de uitdaging aan op een paar sportschoenen voor heren uit onze sale. In de selectie vind je iconische designs en nieuwe favorieten voor minder. Denk aan zolen met demping die de impact tijdens intensieve oefeningen verminderen. Of schoenen met platte zolen en een breder oppervlak die je stabiel houden tijdens het gewichtheffen. Gestapeld schuim bij de middenvoet maakt onze sneakers stevig en slijtvast, zodat je oneindig veel oefeningen kunt doen. Welk model ook je voorkeur heeft, je vindt altijd iets wat bij je past in onze sportschoenen-herensale. Van elegante designs in neutrale tinten tot opvallende modellen in felle kleuren, er is een perfect paar schoenen voor elke sporter. De iconische Nike Swoosh vind je overal in de collectie terug als teken van topkwaliteit.


Wij geloven dat elke sporter het verdient om er op zijn best uit te zien en zich ook zo te voelen. En dat begint bij de basis. Daarom zijn de fitness-schoenen voor heren in onze sale gemaakt met innovatieve technologie en slimme details. Zoals groeven onder de voet die je extra flexibiliteit geven voor een natuurlijk bewegingsbereik en ultieme wendbaarheid. Profielzolen die de juiste grip geven op de vloer van de sportschool. Treklipjes aan de achterkant van de schoenen waarmee je ze snel aantrekt. En een klassieke vetersluiting voor de perfecte pasvorm.


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Om mee te doen, kies je voor sportschoenen voor heren in de sale met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de sneakers hebben gemaakt met minstens 20% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden. En sinds 2008 maken we al onze Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri in de VS met ten minste 25% productieafval.