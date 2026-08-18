Minstens 20% gerecycled materiaal

Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Low-top voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Gerecyclede materialen
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Low-top voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
€ 89,99
Nike Cortez Textile
Nike Cortez Textile Damesschoenen
Gerecyclede materialen
Nike Cortez Textile
Damesschoenen
€ 89,99
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Damesschoenen
Gerecyclede materialen
Nike Court Vision Low Next Nature
Damesschoenen
€ 79,99
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Gerecyclede materialen
Nike Phantom 6 Low Elite
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 269,99
Nike Air Max Muse
Nike Air Max Muse Damesschoenen
Gerecyclede materialen
Nike Air Max Muse
Damesschoenen
€ 159,99
Nike SB Zoom Nyjah 4
Nike SB Zoom Nyjah 4 skateschoenen
Gerecyclede materialen
Nike SB Zoom Nyjah 4
skateschoenen
€ 109,99
Nike Quest 6
Nike Quest 6 Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Quest 6
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 79,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-top voetbalschoen (meerdere ondergronden)
Gerecyclede materialen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-top voetbalschoen (meerdere ondergronden)
€ 94,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High top voetbalschoenen (zachte ondergrond)
Gerecyclede materialen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High top voetbalschoenen (zachte ondergrond)
€ 99,99
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Damesschoenen met reflecterende accenten
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Bestseller
Nike V5 RNR
Damesschoenen met reflecterende accenten
€ 89,99
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Waterdichte trailrunningschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Waterdichte trailrunningschoenen voor dames
€ 114,99
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Hardloopschoenen voor dames (straat)
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Gerecyclede materialen
Nike Pegasus 42
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 139,99
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Gerecyclede materialen
Nike Phantom 6 High Elite
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 279,99
Nike Tiempo Maestro Academie
Nike Tiempo Maestro Academie Low top voetbalschoenen (zachte ondergrond)
Gerecyclede materialen
Nike Tiempo Maestro Academie
Low top voetbalschoenen (zachte ondergrond)
€ 89,99
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Low-top voetbalschoenen (kunstgras)
Gerecyclede materialen
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Low-top voetbalschoenen (kunstgras)
€ 89,99
Nike Flex Train
Nike Flex Train Trainingsschoenen voor dames
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Gerecyclede materialen
Nike Flex Train
Trainingsschoenen voor dames
€ 79,99
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Voetbalschoenen (kunstgras)
Gerecyclede materialen
Nike Phantom 6 High Elite
Voetbalschoenen (kunstgras)
€ 279,99
Nike Tiempo Maestro Academie
Nike Tiempo Maestro Academie Low top voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Gerecyclede materialen
Nike Tiempo Maestro Academie
Low top voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
€ 84,99
Nike Structure 26
Nike Structure 26 Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Structure 26
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 149,99
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Trailrunningschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Juniper Trail 3
Trailrunningschoenen voor dames
€ 89,99
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Low top voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Gerecyclede materialen
Nike Tiempo Maestro Club
Low top voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
€ 59,99
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Low-top voetbalschoenen (turf)
Gerecyclede materialen
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Low-top voetbalschoenen (turf)
€ 89,99
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Hardloopschoenen voor dames (straat)
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Gerecyclede materialen
Nike Revolution 8
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 64,99
Nike Infinity G NN
Nike Infinity G NN Golfschoenen
Gerecyclede materialen
Nike Infinity G NN
Golfschoenen
€ 89,99

Minstens 50% duurzame materialen - kleding

Deze producten bestaan voor minstens 50% uit biologisch katoen, gerecycled polyester of een mix van biologisch katoen en gerecycled polyester. Biologisch katoen wordt geteeld zonder synthetische chemicaliën en verbruikt minder water dan bij traditioneel geteeld katoen. Gerecycled polyester vermindert afval en verkleint onze ecologische voetafdruk.

Voor ons is het belangrijk wat er in onze producten zit, zodat jij je goed voelt om ze aan te trekken. We sluiten geen compromissen en volgen nauwlettend hoe elk materiaal wordt geteeld, geoogst en verwerkt voordat we het in onze producten gebruiken. We richten ons daarbij op de materialen die we het meest gebruiken, waaronder polyester en katoen. Door polyester te recyclen ontstaat er minder afval en wordt er ongeveer 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Bij biologisch katoen worden bovendien minder chemicaliën en minder water gebruikt dan bij traditioneel geteeld katoen. Zo houden jouw producten de kwaliteit en performance die je gewend bent, maar is de impact op het milieu kleiner.

Meer informatie over duurzaamheid bij Nike, inclusief hoe we eraan werken om producten op een verantwoorde manier te maken en de plekken te beschermen waar we wonen en spelen.