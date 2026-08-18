Minstens 50% duurzame materialen - kleding
Deze producten bestaan voor minstens 50% uit biologisch katoen, gerecycled polyester of een mix van biologisch katoen en gerecycled polyester. Biologisch katoen wordt geteeld zonder synthetische chemicaliën en verbruikt minder water dan bij traditioneel geteeld katoen. Gerecycled polyester vermindert afval en verkleint onze ecologische voetafdruk.
Voor ons is het belangrijk wat er in onze producten zit, zodat jij je goed voelt om ze aan te trekken. We sluiten geen compromissen en volgen nauwlettend hoe elk materiaal wordt geteeld, geoogst en verwerkt voordat we het in onze producten gebruiken. We richten ons daarbij op de materialen die we het meest gebruiken, waaronder polyester en katoen. Door polyester te recyclen ontstaat er minder afval en wordt er ongeveer 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Bij biologisch katoen worden bovendien minder chemicaliën en minder water gebruikt dan bij traditioneel geteeld katoen. Zo houden jouw producten de kwaliteit en performance die je gewend bent, maar is de impact op het milieu kleiner.
Meer informatie over duurzaamheid bij Nike, inclusief hoe we eraan werken om producten op een verantwoorde manier te maken en de plekken te beschermen waar we wonen en spelen.