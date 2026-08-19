Kleding met minstens 50% duurzame materialen

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Nederlands elftal 2026 Stadium Thuis
Nederlands elftal 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT voetbalshirt voor heren
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Nederlands elftal 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor heren
€ 109,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit
FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit Kobe Replicavoetbalshirt met Dri-FIT voor heren
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit
Kobe Replicavoetbalshirt met Dri-FIT voor heren
€ 109,99
Nike Pro
Nike Pro Bikeshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
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Nike Pro
Bikeshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
€ 32,99
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met halfhoge taille voor dames
€ 64,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor heren
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor heren
€ 109,99
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT tanktop voor dames
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Nike One Classic
Dri-FIT tanktop voor dames
€ 29,99
Nike Tempo
Nike Tempo Strakke hardloopshorts met hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
Strakke hardloopshorts met hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
€ 37,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 84,99
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor dames
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Nike Tempo
Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor dames
€ 34,99
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met hoge taille (8 cm)
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Nike One
Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met hoge taille (8 cm)
€ 44,99
Nike Swift
Nike Swift Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
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Nike Swift
Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
€ 64,99
FC Barcelona 2026/27 Match Thuis
FC Barcelona 2026/27 Match Thuis Nike Aero-FIT authentiek voetbalshirt voor heren
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FC Barcelona 2026/27 Match Thuis
Nike Aero-FIT authentiek voetbalshirt voor heren
€ 159,99
Frans elftal 2026 Match Thuis
Frans elftal 2026 Match Thuis Nike Aero-FIT voetbalshirt voor heren
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Frans elftal 2026 Match Thuis
Nike Aero-FIT voetbalshirt voor heren
€ 159,99
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT damestop met korte mouwen
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Nike One Classic
Dri-FIT damestop met korte mouwen
€ 34,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit
FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit Kobe Replicavoetbalshirt met Dri-FIT voor kids
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit
Kobe Replicavoetbalshirt met Dri-FIT voor kids
€ 84,99
Frans elftal 2026 Stadium Thuis
Frans elftal 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
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Uitverkocht
Frans elftal 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
€ 84,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames (8 cm)
+1
Bestseller
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames (8 cm)
€ 79,99
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Middelhoge shorts voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro 365
Middelhoge shorts voor dames (13 cm)
€ 32,99
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (18 cm)
+3
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Nike Stride
Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (18 cm)
€ 54,99
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met halfhoge taille (8 cm)
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Nike One
Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met halfhoge taille (8 cm)
€ 44,99
Nike Swift Butterfly
Nike Swift Butterfly Dri-FIT hardloopshirt zonder mouwen voor dames
Bestseller
Nike Swift Butterfly
Dri-FIT hardloopshirt zonder mouwen voor dames
€ 42,99
Nike Form
Nike Form Veelzijdige niet-gevoerde herenshorts met Dri-FIT (23 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Form
Veelzijdige niet-gevoerde herenshorts met Dri-FIT (23 cm)
€ 42,99
Braziliaans elftal 2026 Stadium Thuis
Braziliaans elftal 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT voetbalshirt voor heren
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Braziliaans elftal 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor heren
€ 109,99
Frans elftal 2026 Stadium Uit
Frans elftal 2026 Stadium Uit Nike Dri-FIT voetbalshirt voor heren
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Frans elftal 2026 Stadium Uit
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor heren
€ 109,99
Nike Pro
Nike Pro Meisjesshorts
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Meisjesshorts
€ 27,99
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-FIT hardlooptanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift Breathe
Dri-FIT hardlooptanktop voor dames
€ 42,99
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT rechte tennisrok
Gerecyclede materialen
Nike Victory
Dri-FIT rechte tennisrok
€ 54,99
Engels elftal 2026 Stadium Thuis
Engels elftal 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT voetbalshirt voor heren
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Gerecyclede materialen
Engels elftal 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor heren
€ 109,99
Nike
Nike Trainingsshorts van 23 cm voor heren
Gerecyclede materialen
Nike
Trainingsshorts van 23 cm voor heren
€ 37,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT geweven damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT geweven damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
€ 37,99
Engels elftal 2026 Match Thuis
Engels elftal 2026 Match Thuis Nike Aero-FIT voetbalshirt voor heren
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Bestseller
Engels elftal 2026 Match Thuis
Nike Aero-FIT voetbalshirt voor heren
€ 159,99
Noors elftal 2026 Match Thuis
Noors elftal 2026 Match Thuis Nike Aero-FIT voetbalshirt voor heren
Uitverkocht
Noors elftal 2026 Match Thuis
Nike Aero-FIT voetbalshirt voor heren
€ 159,99
Nike One
Nike One Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
+1
Gerecyclede materialen
Nike One
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 29,99
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Padded verstelbare sport-bh
Bestseller
Nike Indy High Support
Padded verstelbare sport-bh
€ 54,99
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Lange legging met hoge taille voor dames
+1
Bestseller
Nike One Seamless Front
Lange legging met hoge taille voor dames
€ 49,99
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts voor heren (13 cm)
+2
Gerecyclede materialen
Nike Miler
Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts voor heren (13 cm)
€ 47,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT 2-in-1 shorts met hoge taille voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT 2-in-1 shorts met hoge taille voor dames (8 cm)
€ 54,99
Nike One Fitted
Nike One Fitted Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One Fitted
Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
€ 29,99
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Dri-FIT tennisshorts voor heren
Gerecyclede materialen
NikeCourt Slam
Dri-FIT tennisshorts voor heren
€ 89,99
Brazilië 2026 Stadium Thuis
Brazilië 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
Brazilië 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT strakke fitnesstop met korte mouwen voor heren
+2
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT strakke fitnesstop met korte mouwen voor heren
€ 37,99
Nike One
Nike One Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
+1
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
€ 39,99
Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-in-1 mesh hardloopshorts voor dames
Bestseller
Nike Flow
Dri-FIT 2-in-1 mesh hardloopshorts voor dames
€ 47,99
Braziliaans elftal 2026 Stadium Uit
Braziliaans elftal 2026 Stadium Uit Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
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Gerecyclede materialen
Braziliaans elftal 2026 Stadium Uit
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
€ 84,99
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Thuis
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor heren
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Bestseller
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor heren
€ 99,99
Braziliaans elftal 2026 Match Thuis
Braziliaans elftal 2026 Match Thuis Nike Aero-FIT voetbalshirt voor heren
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Bestseller
Braziliaans elftal 2026 Match Thuis
Nike Aero-FIT voetbalshirt voor heren
€ 159,99
FC Barcelona 2026 Stadium Home
FC Barcelona 2026 Stadium Home Nike driedelig replicavoetbaltenue voor kleuters
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FC Barcelona 2026 Stadium Home
Nike driedelig replicavoetbaltenue voor kleuters
€ 74,99
Nike Pro
Nike Pro Meisjesshorts
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Meisjesshorts
€ 27,99
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-FIT hardlooptanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift Breathe
Dri-FIT hardlooptanktop voor dames
€ 42,99
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT rechte tennisrok
Gerecyclede materialen
Nike Victory
Dri-FIT rechte tennisrok
€ 54,99
Engels elftal 2026 Stadium Thuis
Engels elftal 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT voetbalshirt voor heren
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Gerecyclede materialen
Engels elftal 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor heren
€ 109,99
Nike
Nike Trainingsshorts van 23 cm voor heren
Gerecyclede materialen
Nike
Trainingsshorts van 23 cm voor heren
€ 37,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT geweven damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT geweven damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
€ 37,99
Engels elftal 2026 Match Thuis
Engels elftal 2026 Match Thuis Nike Aero-FIT voetbalshirt voor heren
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Bestseller
Engels elftal 2026 Match Thuis
Nike Aero-FIT voetbalshirt voor heren
€ 159,99
Noors elftal 2026 Match Thuis
Noors elftal 2026 Match Thuis Nike Aero-FIT voetbalshirt voor heren
Uitverkocht
Noors elftal 2026 Match Thuis
Nike Aero-FIT voetbalshirt voor heren
€ 159,99
Nike One
Nike One Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
+1
Gerecyclede materialen
Nike One
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 29,99
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Padded verstelbare sport-bh
Bestseller
Nike Indy High Support
Padded verstelbare sport-bh
€ 54,99
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Lange legging met hoge taille voor dames
+1
Bestseller
Nike One Seamless Front
Lange legging met hoge taille voor dames
€ 49,99
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts voor heren (13 cm)
+2
Gerecyclede materialen
Nike Miler
Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts voor heren (13 cm)
€ 47,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT 2-in-1 shorts met hoge taille voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT 2-in-1 shorts met hoge taille voor dames (8 cm)
€ 54,99
Nike One Fitted
Nike One Fitted Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One Fitted
Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
€ 29,99
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Dri-FIT tennisshorts voor heren
Gerecyclede materialen
NikeCourt Slam
Dri-FIT tennisshorts voor heren
€ 89,99
Brazilië 2026 Stadium Thuis
Brazilië 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
Brazilië 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT strakke fitnesstop met korte mouwen voor heren
+2
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT strakke fitnesstop met korte mouwen voor heren
€ 37,99
Nike One
Nike One Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
+1
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
€ 39,99
Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-in-1 mesh hardloopshorts voor dames
Bestseller
Nike Flow
Dri-FIT 2-in-1 mesh hardloopshorts voor dames
€ 47,99
Braziliaans elftal 2026 Stadium Uit
Braziliaans elftal 2026 Stadium Uit Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
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Gerecyclede materialen
Braziliaans elftal 2026 Stadium Uit
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
€ 84,99
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Thuis
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor heren
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Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor heren
€ 99,99
Braziliaans elftal 2026 Match Thuis
Braziliaans elftal 2026 Match Thuis Nike Aero-FIT voetbalshirt voor heren
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Bestseller
Braziliaans elftal 2026 Match Thuis
Nike Aero-FIT voetbalshirt voor heren
€ 159,99
FC Barcelona 2026 Stadium Home
FC Barcelona 2026 Stadium Home Nike driedelig replicavoetbaltenue voor kleuters
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FC Barcelona 2026 Stadium Home
Nike driedelig replicavoetbaltenue voor kleuters
€ 74,99
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Sportkleding met minstens 50% duurzame materialen: voor elke work-out

Onze duurzame kleding bestaat voor ten minste 50% uit biologisch katoen, gerecycled polyester of een mix van beide. Zonder concessies te doen kijken we naar hoe elk materiaal wordt geteeld, geoogst en verwerkt. Gerecycled polyester vermindert afval en CO2-uitstoot met ongeveer 30% vergeleken met nieuw polyester. Voor biologisch katoen zijn minder water en chemicaliën nodig dan voor traditioneel geteeld katoen. Zo krijg je met kleding die duurzaam is geproduceerd dezelfde geweldige kwaliteit en eigenschappen. Maar dan met een lagere impact op het milieu.


Stoffen die je helpen vrij te bewegen


Onze kleding van duurzame materialen helpt je je doelen te bereiken. Denk aan lichte leggings met veel stretch, waarin je vrijuit kunt buigen, stretchen en springen. De soepele materialen drogen ook snel, zodat je fris blijft tot de laatste herhaling. Ben je op zoek naar sportkleding die je warm houdt? Niets voelt comfortabeler dan kleding van fleece. Met de gladde textuur aan beide kanten zijn onze fleece joggingbroeken en hoodies superzacht, zonder dik of zwaar te zijn. Onze duurzame kledingcollectie bevat ook jacks met een geweven buitenlaag en een waterafstotende finish, zodat je droog blijft bij nat weer.


Blijf fris wanneer het zwaar wordt


Wanneer je alles geeft, heb je kleding nodig die met je meebeweegt. Daarom is de kleding met minstens 50% duurzame materialen gemaakt. En met innovatieve technologie die je helpt de controle te houden. Nike Dri-FIT technologie voert vocht af van de huid, zodat het sneller verdampt en jij langer fris blijft. En wat dacht je van kleding met mesh panelen die vocht laten ontsnappen? Als je vooral warm wil blijven, kun je met Nike Therma-FIT elke uitdaging aan. Deze slimme technologie helpt de natuurlijke warmte van je lichaam te reguleren, zodat je comfortabel blijft bij koud weer.


Pasvormen voor iedere sporter


Strak of ruim, we hebben kleding van duurzame materialen in bijna elke pasvorm. Wat dacht je bijvoorbeeld van broeken met een standaard pasvorm en iets toelopende pijpen? Die zijn lekker veelzijdig. Je kunt deze duurzame mode dus niet alleen in de sportschool, maar ook casual dragen. Of ga voor een slimfit broek die nauw aansluit rond de benen en billen voor een gestroomlijnde look. Voor hoodies en shirts kun je kiezen uit baggy pasvormen die ruimer om het lichaam vallen.


Het gemak dat je nodig hebt


Onze kleding van duurzame materialen heeft doordachte details, zodat jij je volledig kunt focussen op je volgende challenge. Denk aan jacks met handige voorzakken om je belangrijke spullen bij de hand te houden. En aan designs met ritszakken op de arm, ideaal voor pasjes of sleutels. Jassen met een capuchon beschermen je tegen lichte regen, zodat je altijd voorbereid bent op wisselvallig weer. Daarnaast hebben we broeken en jacks met elastische boorden die warmte vasthouden wanneer het fris wordt.


Een betere toekomst


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Om met ons mee te doen, kies je voor kleding met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.