Sportkleding met minstens 50% duurzame materialen: voor elke work-out
Onze duurzame kleding bestaat voor ten minste 50% uit biologisch katoen, gerecycled polyester of een mix van beide. Zonder concessies te doen kijken we naar hoe elk materiaal wordt geteeld, geoogst en verwerkt. Gerecycled polyester vermindert afval en CO2-uitstoot met ongeveer 30% vergeleken met nieuw polyester. Voor biologisch katoen zijn minder water en chemicaliën nodig dan voor traditioneel geteeld katoen. Zo krijg je met kleding die duurzaam is geproduceerd dezelfde geweldige kwaliteit en eigenschappen. Maar dan met een lagere impact op het milieu.
Stoffen die je helpen vrij te bewegen
Onze kleding van duurzame materialen helpt je je doelen te bereiken. Denk aan lichte leggings met veel stretch, waarin je vrijuit kunt buigen, stretchen en springen. De soepele materialen drogen ook snel, zodat je fris blijft tot de laatste herhaling. Ben je op zoek naar sportkleding die je warm houdt? Niets voelt comfortabeler dan kleding van fleece. Met de gladde textuur aan beide kanten zijn onze fleece joggingbroeken en hoodies superzacht, zonder dik of zwaar te zijn. Onze duurzame kledingcollectie bevat ook jacks met een geweven buitenlaag en een waterafstotende finish, zodat je droog blijft bij nat weer.
Blijf fris wanneer het zwaar wordt
Wanneer je alles geeft, heb je kleding nodig die met je meebeweegt. Daarom is de kleding met minstens 50% duurzame materialen gemaakt. En met innovatieve technologie die je helpt de controle te houden. Nike Dri-FIT technologie voert vocht af van de huid, zodat het sneller verdampt en jij langer fris blijft. En wat dacht je van kleding met mesh panelen die vocht laten ontsnappen? Als je vooral warm wil blijven, kun je met Nike Therma-FIT elke uitdaging aan. Deze slimme technologie helpt de natuurlijke warmte van je lichaam te reguleren, zodat je comfortabel blijft bij koud weer.
Pasvormen voor iedere sporter
Strak of ruim, we hebben kleding van duurzame materialen in bijna elke pasvorm. Wat dacht je bijvoorbeeld van broeken met een standaard pasvorm en iets toelopende pijpen? Die zijn lekker veelzijdig. Je kunt deze duurzame mode dus niet alleen in de sportschool, maar ook casual dragen. Of ga voor een slimfit broek die nauw aansluit rond de benen en billen voor een gestroomlijnde look. Voor hoodies en shirts kun je kiezen uit baggy pasvormen die ruimer om het lichaam vallen.
Het gemak dat je nodig hebt
Onze kleding van duurzame materialen heeft doordachte details, zodat jij je volledig kunt focussen op je volgende challenge. Denk aan jacks met handige voorzakken om je belangrijke spullen bij de hand te houden. En aan designs met ritszakken op de arm, ideaal voor pasjes of sleutels. Jassen met een capuchon beschermen je tegen lichte regen, zodat je altijd voorbereid bent op wisselvallig weer. Daarnaast hebben we broeken en jacks met elastische boorden die warmte vasthouden wanneer het fris wordt.
Een betere toekomst
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Om met ons mee te doen, kies je voor kleding met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.