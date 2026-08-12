  1. Basketbal
    2. /
  2. Schoenen

Dames Basketbal Low top Schoenen

(48)
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Basketbalschoenen
Giannis Immortality 5
Basketbalschoenen
€ 89,99
Book 2 'Sunburst'
Book 2 'Sunburst' Basketbalschoenen
Book 2 'Sunburst'
Basketbalschoenen
€ 149,99
Kobe IX Elite Low Protro
Kobe IX Elite Low Protro Basketbalschoenen
Kobe IX Elite Low Protro
Basketbalschoenen
€ 209,99
Book 2 x McDonald's
Book 2 x McDonald's Basketbalschoenen
Book 2 x McDonald's
Basketbalschoenen
€ 159,99
Caitlin 1 'Blue'
Caitlin 1 'Blue' Basketbalschoenen
Binnenkort verkrijgbaar
Caitlin 1 'Blue'
Basketbalschoenen
€ 139,99
Sabrina 4
Sabrina 4 Basketbalschoenen
Net binnen
Sabrina 4
Basketbalschoenen
€ 129,99
Kobe 9 Low Protro
Kobe 9 Low Protro Basketbalschoenen
Kobe 9 Low Protro
Basketbalschoenen
€ 179,99
A'Two 'A'Pink Shoe'
A'Two 'A'Pink Shoe' A'ja Wilson basketbalschoenen
A'Two 'A'Pink Shoe'
A'ja Wilson basketbalschoenen
€ 139,99
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Herenschoenen
Nike Air Force 1 '07 LV8
Herenschoenen
€ 129,99
Nike G.T. Cut 4 'Victor Wembanyama'
Nike G.T. Cut 4 'Victor Wembanyama' Basketbalschoenen
Nike G.T. Cut 4 'Victor Wembanyama'
Basketbalschoenen
€ 199,99
Book 2 'WNBA 30th'
Book 2 'WNBA 30th' Basketbalschoenen
Book 2 'WNBA 30th'
Basketbalschoenen
€ 159,99
Nike G.T. Cut Academy 2
Nike G.T. Cut Academy 2 Basketbalschoenen
Nike G.T. Cut Academy 2
Basketbalschoenen
€ 99,99
A'Two 'WNBA 30th'
A'Two 'WNBA 30th' A'ja Wilson basketbalschoenen
A'Two 'WNBA 30th'
A'ja Wilson basketbalschoenen
€ 149,99
Jordan Heir Series 2 'Queen Phee'
Jordan Heir Series 2 'Queen Phee' Basketbalschoenen
Jordan Heir Series 2 'Queen Phee'
Basketbalschoenen
€ 109,99
A'Two 'White Label LX'
A'Two 'White Label LX' A'ja Wilson Basketbalschoenen
Net binnen
A'Two 'White Label LX'
A'ja Wilson Basketbalschoenen
€ 159,99
Jordan Heir Series 2 'Desert Berry'
Jordan Heir Series 2 'Desert Berry' Basketbalschoenen
Net binnen
Jordan Heir Series 2 'Desert Berry'
Basketbalschoenen
€ 109,99
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame muiltjes voor dames
Binnenkort verkrijgbaar
Nike Mind 001
Pregame muiltjes voor dames
€ 89,99
Giannis Freak 8 LX
Giannis Freak 8 LX Basketbalschoenen
Binnenkort verkrijgbaar
Giannis Freak 8 LX
Basketbalschoenen
€ 124,99
Book 2 'Tigers'
Book 2 'Tigers' Basketbalschoenen
Net binnen
Book 2 'Tigers'
Basketbalschoenen
€ 159,99
Sabrina 4 By You
Sabrina 4 By You Customized basketbalschoenen
Customize
+5
Net binnen
Sabrina 4 By You
Customized basketbalschoenen
€ 159,99
Giannis Freak 8 'Buckitos'
Giannis Freak 8 'Buckitos' Basketbalschoenen
Net binnen
Giannis Freak 8 'Buckitos'
Basketbalschoenen
€ 114,99
Kobe III Low Protro
Kobe III Low Protro Basketbalschoenen voor heren
Net binnen
Kobe III Low Protro
Basketbalschoenen voor heren
€ 189,99
Luka 77
Luka 77 Basketbalschoenen
Net binnen
Luka 77
Basketbalschoenen
€ 99,99
Luka 5
Luka 5 Basketbalschoenen
+1
Net binnen
Luka 5
Basketbalschoenen
€ 129,99
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame muiltjes voor dames
Binnenkort verkrijgbaar
Nike Mind 001
Pregame muiltjes voor dames
€ 89,99
Book 2 'The Phoenix'
Book 2 'The Phoenix' Basketbalschoenen
Book 2 'The Phoenix'
Basketbalschoenen
€ 149,99
Nike Air Force 1 LV8
Nike Air Force 1 LV8 Kinderschoenen
Nike Air Force 1 LV8
Kinderschoenen
€ 109,99
Kobe IX Elite Low EM Protro
Kobe IX Elite Low EM Protro Basketbalschoenen
Kobe IX Elite Low EM Protro
Basketbalschoenen
€ 179,99
Nike Mind 002
Nike Mind 002 Pregame damesschoenen
Nike Mind 002
Pregame damesschoenen
€ 139,99
Kobe III Protro
Kobe III Protro Basketbalschoenen
Verkrijgbaar via SNKRS
Kobe III Protro
Basketbalschoenen
€ 189,99
Ja 3 'Animal Pack'
Ja 3 'Animal Pack' Basketbalschoenen
Ja 3 'Animal Pack'
Basketbalschoenen
€ 134,99
Jordan All Game
Jordan All Game Basketbalschoenen voor heren
Jordan All Game
Basketbalschoenen voor heren
€ 79,99
Ja 4 'Nightmare'
Ja 4 'Nightmare' Basketbalschoenen
Binnenkort verkrijgbaar
Ja 4 'Nightmare'
Basketbalschoenen
€ 129,99
Jordan Heir Series 2 'Birds of Paradise'
Jordan Heir Series 2 'Birds of Paradise' Basketbalschoenen
Jordan Heir Series 2 'Birds of Paradise'
Basketbalschoenen
€ 119,99
A'Two By You
A'Two By You A'ja Wilson customized basketbalschoenen
Customize
+2
Customize
A'Two By You
A'ja Wilson customized basketbalschoenen
€ 169,99
Ja 3 By You
Ja 3 By You Customized basketbalschoenen
Customize
+1
Customize
Ja 3 By You
Customized basketbalschoenen
€ 149,99
A'Two By A'ja Wilson
A'Two By A'ja Wilson A'ja Wilson customized basketbalschoenen
Customize
Customize
A'Two By A'ja Wilson
A'ja Wilson customized basketbalschoenen
€ 169,99
Nike Force 1 Low
Nike Force 1 Low Kleuterschoenen
Nike Force 1 Low
Kleuterschoenen
€ 79,99
Sabrina 3 'WNBA 30th'
Sabrina 3 'WNBA 30th' Basketbalschoenen
Sabrina 3 'WNBA 30th'
Basketbalschoenen
30% korting
Sabrina 3 'Infinite'
Sabrina 3 'Infinite' Basketbalschoenen
Sabrina 3 'Infinite'
Basketbalschoenen
30% korting
Jordan Heir Series 2 'Precious Medals'
Jordan Heir Series 2 'Precious Medals' Basketbalschoenen
Jordan Heir Series 2 'Precious Medals'
Basketbalschoenen
30% korting
Giannis Freak 7 'Ignition'
Giannis Freak 7 'Ignition' Basketbalschoenen
Giannis Freak 7 'Ignition'
Basketbalschoenen
30% korting
A'One 'Stone Mauve'
A'One 'Stone Mauve' A'ja Wilson Basketbalschoenen
A'One 'Stone Mauve'
A'ja Wilson Basketbalschoenen
30% korting
Sabrina 3 'Three'
Sabrina 3 'Three' Basketbalschoenen
Sabrina 3 'Three'
Basketbalschoenen
30% korting
Nike G.T. Cut 4 'Jordan Poole'
Nike G.T. Cut 4 'Jordan Poole' Basketbalschoenen
Nike G.T. Cut 4 'Jordan Poole'
Basketbalschoenen
30% korting
Nike G.T. Cut 4 'Rob Dillingham'
Nike G.T. Cut 4 'Rob Dillingham' Basketbalschoenen
Nike G.T. Cut 4 'Rob Dillingham'
Basketbalschoenen
30% korting
Nike G.T. Cut 4
Nike G.T. Cut 4 Basketbalschoenen
Nike G.T. Cut 4
Basketbalschoenen
30% korting
Nike G.T. Cut 4 'WNBA 30th'
Nike G.T. Cut 4 'WNBA 30th' Basketbalschoenen
Nike G.T. Cut 4 'WNBA 30th'
Basketbalschoenen
30% korting
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame muiltjes voor dames
Binnenkort verkrijgbaar
Nike Mind 001
Pregame muiltjes voor dames
€ 89,99
Book 2 'The Phoenix'
Book 2 'The Phoenix' Basketbalschoenen
Book 2 'The Phoenix'
Basketbalschoenen
€ 149,99
Nike Air Force 1 LV8
Nike Air Force 1 LV8 Kinderschoenen
Nike Air Force 1 LV8
Kinderschoenen
€ 109,99
Kobe IX Elite Low EM Protro
Kobe IX Elite Low EM Protro Basketbalschoenen
Kobe IX Elite Low EM Protro
Basketbalschoenen
€ 179,99
Nike Mind 002
Nike Mind 002 Pregame damesschoenen
Nike Mind 002
Pregame damesschoenen
€ 139,99
Kobe III Protro
Kobe III Protro Basketbalschoenen
Verkrijgbaar via SNKRS
Kobe III Protro
Basketbalschoenen
€ 189,99
Ja 3 'Animal Pack'
Ja 3 'Animal Pack' Basketbalschoenen
Ja 3 'Animal Pack'
Basketbalschoenen
€ 134,99
Jordan All Game
Jordan All Game Basketbalschoenen voor heren
Jordan All Game
Basketbalschoenen voor heren
€ 79,99
Ja 4 'Nightmare'
Ja 4 'Nightmare' Basketbalschoenen
Binnenkort verkrijgbaar
Ja 4 'Nightmare'
Basketbalschoenen
€ 129,99
Jordan Heir Series 2 'Birds of Paradise'
Jordan Heir Series 2 'Birds of Paradise' Basketbalschoenen
Jordan Heir Series 2 'Birds of Paradise'
Basketbalschoenen
€ 119,99
A'Two By You
A'Two By You A'ja Wilson customized basketbalschoenen
Customize
+2
Customize
A'Two By You
A'ja Wilson customized basketbalschoenen
€ 169,99
Ja 3 By You
Ja 3 By You Customized basketbalschoenen
Customize
+1
Customize
Ja 3 By You
Customized basketbalschoenen
€ 149,99
A'Two By A'ja Wilson
A'Two By A'ja Wilson A'ja Wilson customized basketbalschoenen
Customize
Customize
A'Two By A'ja Wilson
A'ja Wilson customized basketbalschoenen
€ 169,99
Nike Force 1 Low
Nike Force 1 Low Kleuterschoenen
Nike Force 1 Low
Kleuterschoenen
€ 79,99
Sabrina 3 'WNBA 30th'
Sabrina 3 'WNBA 30th' Basketbalschoenen
Sabrina 3 'WNBA 30th'
Basketbalschoenen
30% korting
Sabrina 3 'Infinite'
Sabrina 3 'Infinite' Basketbalschoenen
Sabrina 3 'Infinite'
Basketbalschoenen
30% korting
Jordan Heir Series 2 'Precious Medals'
Jordan Heir Series 2 'Precious Medals' Basketbalschoenen
Jordan Heir Series 2 'Precious Medals'
Basketbalschoenen
30% korting
Giannis Freak 7 'Ignition'
Giannis Freak 7 'Ignition' Basketbalschoenen
Giannis Freak 7 'Ignition'
Basketbalschoenen
30% korting
A'One 'Stone Mauve'
A'One 'Stone Mauve' A'ja Wilson Basketbalschoenen
A'One 'Stone Mauve'
A'ja Wilson Basketbalschoenen
30% korting
Sabrina 3 'Three'
Sabrina 3 'Three' Basketbalschoenen
Sabrina 3 'Three'
Basketbalschoenen
30% korting
Nike G.T. Cut 4 'Jordan Poole'
Nike G.T. Cut 4 'Jordan Poole' Basketbalschoenen
Nike G.T. Cut 4 'Jordan Poole'
Basketbalschoenen
30% korting
Nike G.T. Cut 4 'Rob Dillingham'
Nike G.T. Cut 4 'Rob Dillingham' Basketbalschoenen
Nike G.T. Cut 4 'Rob Dillingham'
Basketbalschoenen
30% korting
Nike G.T. Cut 4
Nike G.T. Cut 4 Basketbalschoenen
Nike G.T. Cut 4
Basketbalschoenen
30% korting
Nike G.T. Cut 4 'WNBA 30th'
Nike G.T. Cut 4 'WNBA 30th' Basketbalschoenen
Nike G.T. Cut 4 'WNBA 30th'
Basketbalschoenen
30% korting