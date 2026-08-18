Blauwe schoenen en sneakers: ontdek je talent
Van pittige hardloopsessies tot hardcore circuits en intensieve trainingen in de sportschool: in onze collectie vind je blauwe sneakers voor elke sport en discipline. We hebben opvallende en minimalistische blauwe schoenen die bij jouw bewegingsstijl passen. Kies voor een perfect aansluitende pasvorm of voor de flexibiliteit van vetersluitingen. Onze schokabsorberende demping geeft de bescherming die je nodig hebt om door te gaan. We zijn ons bedrijf begonnen met hardloopschoenen. Het is dus geen verrassing dat het maken van schoenen van topkwaliteit een belangrijk onderdeel is van onze missie.
Verbeter je prestaties
Omdat optimaal trainen unieke eisen stelt aan je lichaam, hebben al onze blauwe sneakers ondersteunende demping. Ons ReactX foam geeft een extra comfortabele loopervaring en voelt licht aan. De veerkrachtige eigenschappen geven je een boost voorwaarts als het zwaar wordt. Kies voor een responsieve blauwe sneaker met iconische Air units. Die absorberen de kracht van je bewegingen en veren daarna terug in hun oorspronkelijke vorm, om je een boost voorwaarts richting je doel te geven.
Met beide benen op de grond
We hebben de juiste schoenen voor jouw omgeving in ons assortiment blauwe schoenen. Voor trainingen op een harde stedelijke ondergrond hebben we slijtvaste rubberen buitenzolen met een licht profiel. Deze geven je de controle en het zelfvertrouwen die je nodig hebt, zonder dat de schoenen zwaar aanvoelen. Daarnaast kunnen ze tegen een stootje. Als je de natuur ingaat, hebben we speciale trailschoenen waarmee je optimaal van je ronde kunt genieten. Schoenzolen met gerichte profielen geven maximale grip op natte of oneffen ondergronden. En waterafstotende materialen en een aansluitende kraag houden regen en vuil tegen.
Vliegensvlug
De juiste sportschoenen geven je bewegingsvrijheid. Daarom hebben onze blauwe sneakers een hoogwaardig bovenwerk dat een natuurlijke bewegingsvrijheid bevordert. Zoals schoenen met flexibele vezels die met je meerekken. We hebben ook blauwe sportschoenen met ademende eigenschappen voor een optimale luchtcirculatie. Zo raak je overtollige warmte snel kwijt en blijf je langer fris en comfortabel. Wil je je kracht en uithoudingsvermogen opbouwen in de sportschool? Kies dan voor blauwe schoenen met Hyperlift platen in de zool, voor extra stabiliteit en zelfvertrouwen.
Show je eigen stijl
Je wil intensief trainen én er goed uitzien. Onze blauwe sneakers zijn verkrijgbaar in verschillende tinten die bij jouw stijl passen. Ga voor lichtblauwe sneakers voor een zachtere look of kies voor koningsblauwe sneakers voor een stoere outfit. Op zoek naar veelzijdige schoenen die overal bij passen? Dan zijn donkerblauwe sneakers de ideale optie.
De toekomst van sport
Move to Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Doe met ons mee en kies voor blauwe Nike sneakers met het label 'Duurzame materialen'. Dat betekent dat we de schoenen hebben gemaakt met minstens 20% gerecyclede materialen. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden. Daarnaast maken we sinds 2008 al onze Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri in de VS met ten minste 25% productieafval.