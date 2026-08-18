Blauwe sneakers en schoenen

(200)
Nike P-6000
Nike P-6000 Herenschoenen
Nike P-6000
Herenschoenen
€ 119,99
Nike P-6000 'Denim'
Nike P-6000 'Denim' Herenschoenen
Nike P-6000 'Denim'
Herenschoenen
€ 119,99
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Kleuterschoenen
Nike V5 RNR
Kleuterschoenen
€ 64,99
Nike Air Max Ishod
Nike Air Max Ishod skateschoenen
Nike Air Max Ishod
skateschoenen
€ 109,99
Nike P-6000
Nike P-6000 Herenschoenen
Nike P-6000
Herenschoenen
€ 124,99
Book 2 'Tigers'
Book 2 'Tigers' Basketbalschoenen
Net binnen
Book 2 'Tigers'
Basketbalschoenen
€ 159,99
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Trainingsschoenen voor heren
Nike Free Metcon 7
Trainingsschoenen voor heren
€ 129,99
Air Jordan Ultra SE
Air Jordan Ultra SE Herenschoenen
Air Jordan Ultra SE
Herenschoenen
€ 149,99
Nike Revolution 7
Nike Revolution 7 Hardloopschoenen voor heren (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Revolution 7
Hardloopschoenen voor heren (straat)
€ 64,99
Caitlin 1 'Caitlin Blue'
Caitlin 1 'Caitlin Blue' Basketbalschoenen
Binnenkort verkrijgbaar
Caitlin 1 'Caitlin Blue'
Basketbalschoenen
€ 139,99
Nike P-6000
Nike P-6000 Kinderschoenen
Nike P-6000
Kinderschoenen
€ 94,99
Jordan 1 Low Alt
Jordan 1 Low Alt Kleuterschoenen
Jordan 1 Low Alt
Kleuterschoenen
€ 74,99
Nike Moon Shoe OG
Nike Moon Shoe OG Herenschoenen
Nike Moon Shoe OG
Herenschoenen
€ 99,99
Nike Tennis Centre SE "Florette"
Nike Tennis Centre SE "Florette" Damesschoenen
Nike Tennis Centre SE "Florette"
Damesschoenen
€ 119,99
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Kinderschoenen
Nike V5 RNR
Kinderschoenen
€ 74,99
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Herenschoenen
Air Jordan 1 Low
Herenschoenen
€ 129,99
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Herenschoenen
Air Jordan 1 Mid
Herenschoenen
€ 139,99
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Kinderschoenen
Air Jordan 1 Mid
Kinderschoenen
€ 109,99
Luka 5
Luka 5 Basketbalschoenen
Luka 5
Basketbalschoenen
€ 129,99
Jordan Heir Series 2 'Queen Phee'
Jordan Heir Series 2 'Queen Phee' Basketbalschoenen
Jordan Heir Series 2 'Queen Phee'
Basketbalschoenen
€ 109,99
Nike Vomero Plus 'Keely Hodgkinson'
Nike Vomero Plus 'Keely Hodgkinson' Hardloopschoenen voor dames (straat)
Bestseller
Nike Vomero Plus 'Keely Hodgkinson'
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 189,99
Air Jordan 3 Retro 'Sport Renaissance'
Air Jordan 3 Retro 'Sport Renaissance' Damesschoenen
Net binnen
Air Jordan 3 Retro 'Sport Renaissance'
Damesschoenen
€ 209,99
Nike Cosmic Runner
Nike Cosmic Runner Schoenen voor baby's/peuters
Nike Cosmic Runner
Schoenen voor baby's/peuters
€ 39,99
Nike Ava X
Nike Ava X Herenschoenen
Nike Ava X
Herenschoenen
€ 119,99
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Herenschoenen
Nike Court Vision Low Next Nature
Herenschoenen
€ 79,99
Nike Vapor Lite 3
Nike Vapor Lite 3 Tennisschoenen voor heren (gravel)
Nike Vapor Lite 3
Tennisschoenen voor heren (gravel)
€ 84,99
Nike Victori One
Nike Victori One Slippers voor heren
Nike Victori One
Slippers voor heren
€ 37,99
Nike SB PS8
Nike SB PS8 Herenschoenen
Nike SB PS8
Herenschoenen
€ 119,99
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Hardloopschoenen voor heren (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Revolution 8
Hardloopschoenen voor heren (straat)
€ 64,99
Jordan Triangle
Jordan Triangle Basketbalschoenen
Jordan Triangle
Basketbalschoenen
€ 139,99
Nike Zoom GP Challenge Pro
Nike Zoom GP Challenge Pro Tennisschoenen voor heren (gravel)
Nike Zoom GP Challenge Pro
Tennisschoenen voor heren (gravel)
€ 99,99
Kobe IX Elite Low Protro
Kobe IX Elite Low Protro Basketbalschoenen
Kobe IX Elite Low Protro
Basketbalschoenen
€ 209,99
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Collection
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Collection Low-top voetbalschoenen voor kids
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Collection
Low-top voetbalschoenen voor kids
€ 149,99
Nike Alphafly 3
Nike Alphafly 3 Wedstrijdschoen voor heren (straat)
Nike Alphafly 3
Wedstrijdschoen voor heren (straat)
€ 309,99
Nike Kawa
Nike Kawa Slipper voor baby's/peuters
Nike Kawa
Slipper voor baby's/peuters
€ 27,99
Luka 77
Luka 77 Basketbalschoenen
Luka 77
Basketbalschoenen
€ 99,99
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Hardloopschoenen voor heren (straat)
Nike Vomero Plus
Hardloopschoenen voor heren (straat)
€ 179,99
Nike GP Challenge 1.5 PRM
Nike GP Challenge 1.5 PRM Hardcourt tennisschoenen voor heren
Nike GP Challenge 1.5 PRM
Hardcourt tennisschoenen voor heren
€ 159,99
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Herenschoenen
Verkrijgbaar via SNKRS
Nike Air Max 95 Big Bubble
Herenschoenen
€ 189,99
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Hardloopschoenen voor heren (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Vomero 18
Hardloopschoenen voor heren (straat)
€ 159,99
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Trainingsschoenen voor dames
Nike Metcon 10
Trainingsschoenen voor dames
€ 139,99
Luka 5
Luka 5 Basketbalschoenen voor kleuters
Luka 5
Basketbalschoenen voor kleuters
€ 79,99
Luka 5
Luka 5 Basketbalschoenen voor kids
Luka 5
Basketbalschoenen voor kids
€ 99,99
Ja 4 'Nightmare'
Ja 4 'Nightmare' Basketbalschoenen
Binnenkort verkrijgbaar
Ja 4 'Nightmare'
Basketbalschoenen
€ 129,99
Nike Calm 2.0
Nike Calm 2.0 Slippers voor heren
Nike Calm 2.0
Slippers voor heren
€ 49,99
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Hardloopschoenen voor kids (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Winflo 12
Hardloopschoenen voor kids (straat)
€ 79,99
Nike Vapor Lite 3
Nike Vapor Lite 3 Hardcourt tennisschoenen voor heren
Nike Vapor Lite 3
Hardcourt tennisschoenen voor heren
€ 84,99
Kobe V
Kobe V Basketbalschoenen voor kids
Verkrijgbaar via SNKRS
Kobe V
Basketbalschoenen voor kids
€ 119,99
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Herenschoenen
Nike Court Vision Low Next Nature
Herenschoenen
€ 79,99
Nike Vapor Lite 3
Nike Vapor Lite 3 Tennisschoenen voor heren (gravel)
Nike Vapor Lite 3
Tennisschoenen voor heren (gravel)
€ 84,99
Nike Victori One
Nike Victori One Slippers voor heren
Nike Victori One
Slippers voor heren
€ 37,99
Nike SB PS8
Nike SB PS8 Herenschoenen
Nike SB PS8
Herenschoenen
€ 119,99
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Hardloopschoenen voor heren (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Revolution 8
Hardloopschoenen voor heren (straat)
€ 64,99
Jordan Triangle
Jordan Triangle Basketbalschoenen
Jordan Triangle
Basketbalschoenen
€ 139,99
Nike Zoom GP Challenge Pro
Nike Zoom GP Challenge Pro Tennisschoenen voor heren (gravel)
Nike Zoom GP Challenge Pro
Tennisschoenen voor heren (gravel)
€ 99,99
Kobe IX Elite Low Protro
Kobe IX Elite Low Protro Basketbalschoenen
Kobe IX Elite Low Protro
Basketbalschoenen
€ 209,99
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Collection
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Collection Low-top voetbalschoenen voor kids
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Collection
Low-top voetbalschoenen voor kids
€ 149,99
Nike Alphafly 3
Nike Alphafly 3 Wedstrijdschoen voor heren (straat)
Nike Alphafly 3
Wedstrijdschoen voor heren (straat)
€ 309,99
Nike Kawa
Nike Kawa Slipper voor baby's/peuters
Nike Kawa
Slipper voor baby's/peuters
€ 27,99
Luka 77
Luka 77 Basketbalschoenen
Luka 77
Basketbalschoenen
€ 99,99
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Hardloopschoenen voor heren (straat)
Nike Vomero Plus
Hardloopschoenen voor heren (straat)
€ 179,99
Nike GP Challenge 1.5 PRM
Nike GP Challenge 1.5 PRM Hardcourt tennisschoenen voor heren
Nike GP Challenge 1.5 PRM
Hardcourt tennisschoenen voor heren
€ 159,99
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Herenschoenen
Verkrijgbaar via SNKRS
Nike Air Max 95 Big Bubble
Herenschoenen
€ 189,99
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Hardloopschoenen voor heren (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Vomero 18
Hardloopschoenen voor heren (straat)
€ 159,99
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Trainingsschoenen voor dames
Nike Metcon 10
Trainingsschoenen voor dames
€ 139,99
Luka 5
Luka 5 Basketbalschoenen voor kleuters
Luka 5
Basketbalschoenen voor kleuters
€ 79,99
Luka 5
Luka 5 Basketbalschoenen voor kids
Luka 5
Basketbalschoenen voor kids
€ 99,99
Ja 4 'Nightmare'
Ja 4 'Nightmare' Basketbalschoenen
Binnenkort verkrijgbaar
Ja 4 'Nightmare'
Basketbalschoenen
€ 129,99
Nike Calm 2.0
Nike Calm 2.0 Slippers voor heren
Nike Calm 2.0
Slippers voor heren
€ 49,99
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Hardloopschoenen voor kids (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Winflo 12
Hardloopschoenen voor kids (straat)
€ 79,99
Nike Vapor Lite 3
Nike Vapor Lite 3 Hardcourt tennisschoenen voor heren
Nike Vapor Lite 3
Hardcourt tennisschoenen voor heren
€ 84,99
Kobe V
Kobe V Basketbalschoenen voor kids
Verkrijgbaar via SNKRS
Kobe V
Basketbalschoenen voor kids
€ 119,99

Blauwe schoenen en sneakers: ontdek je talent

Van pittige hardloopsessies tot hardcore circuits en intensieve trainingen in de sportschool: in onze collectie vind je blauwe sneakers voor elke sport en discipline. We hebben opvallende en minimalistische blauwe schoenen die bij jouw bewegingsstijl passen. Kies voor een perfect aansluitende pasvorm of voor de flexibiliteit van vetersluitingen. Onze schokabsorberende demping geeft de bescherming die je nodig hebt om door te gaan. We zijn ons bedrijf begonnen met hardloopschoenen. Het is dus geen verrassing dat het maken van schoenen van topkwaliteit een belangrijk onderdeel is van onze missie.


Verbeter je prestaties


Omdat optimaal trainen unieke eisen stelt aan je lichaam, hebben al onze blauwe sneakers ondersteunende demping. Ons ReactX foam geeft een extra comfortabele loopervaring en voelt licht aan. De veerkrachtige eigenschappen geven je een boost voorwaarts als het zwaar wordt. Kies voor een responsieve blauwe sneaker met iconische Air units. Die absorberen de kracht van je bewegingen en veren daarna terug in hun oorspronkelijke vorm, om je een boost voorwaarts richting je doel te geven.


Met beide benen op de grond


We hebben de juiste schoenen voor jouw omgeving in ons assortiment blauwe schoenen. Voor trainingen op een harde stedelijke ondergrond hebben we slijtvaste rubberen buitenzolen met een licht profiel. Deze geven je de controle en het zelfvertrouwen die je nodig hebt, zonder dat de schoenen zwaar aanvoelen. Daarnaast kunnen ze tegen een stootje. Als je de natuur ingaat, hebben we speciale trailschoenen waarmee je optimaal van je ronde kunt genieten. Schoenzolen met gerichte profielen geven maximale grip op natte of oneffen ondergronden. En waterafstotende materialen en een aansluitende kraag houden regen en vuil tegen.


Vliegensvlug


De juiste sportschoenen geven je bewegingsvrijheid. Daarom hebben onze blauwe sneakers een hoogwaardig bovenwerk dat een natuurlijke bewegingsvrijheid bevordert. Zoals schoenen met flexibele vezels die met je meerekken. We hebben ook blauwe sportschoenen met ademende eigenschappen voor een optimale luchtcirculatie. Zo raak je overtollige warmte snel kwijt en blijf je langer fris en comfortabel. Wil je je kracht en uithoudingsvermogen opbouwen in de sportschool? Kies dan voor blauwe schoenen met Hyperlift platen in de zool, voor extra stabiliteit en zelfvertrouwen.


Show je eigen stijl


Je wil intensief trainen én er goed uitzien. Onze blauwe sneakers zijn verkrijgbaar in verschillende tinten die bij jouw stijl passen. Ga voor lichtblauwe sneakers voor een zachtere look of kies voor koningsblauwe sneakers voor een stoere outfit. Op zoek naar veelzijdige schoenen die overal bij passen? Dan zijn donkerblauwe sneakers de ideale optie.


De toekomst van sport


Move to Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Doe met ons mee en kies voor blauwe Nike sneakers met het label 'Duurzame materialen'. Dat betekent dat we de schoenen hebben gemaakt met minstens 20% gerecyclede materialen. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden. Daarnaast maken we sinds 2008 al onze Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri in de VS met ten minste 25% productieafval.