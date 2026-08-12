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Nike Black Friday jassen 2026

(17)
Nike Unlimited
Nike Unlimited veelzijdig Repel herenjack met capuchon
Gerecyclede materialen
Nike Unlimited
veelzijdig Repel herenjack met capuchon
30% korting
Nike Unlimited
Nike Unlimited Therma-FIT veelzijdig herenjack
Gerecyclede materialen
Nike Unlimited
Therma-FIT veelzijdig herenjack
30% korting
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Therma-FIT parka voor heren
Nike Sportswear Club
Therma-FIT parka voor heren
30% korting
Nike Pro Octa
Nike Pro Octa Therma-FIT ADV herenjack
Nike Pro Octa
Therma-FIT ADV herenjack
30% korting
Nike Windrunner
Nike Windrunner Statement bodywarmer met donsvulling voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Windrunner
Statement bodywarmer met donsvulling voor heren
30% korting
Nike Windrunner
Nike Windrunner Herenparka met dons
Gerecyclede materialen
Nike Windrunner
Herenparka met dons
30% korting
Nike Academy+
Nike Academy+ Repel geweven voetbaljack voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Academy+
Repel geweven voetbaljack voor heren
30% korting
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Therma-FIT Doorgestikt gewatteerd damesjack
Gerecyclede materialen
Jordan Brooklyn
Therma-FIT Doorgestikt gewatteerd damesjack
30% korting
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Therma-FIT OCTA jack voor heren
Nike 24.7 PerfectStretch
Therma-FIT OCTA jack voor heren
30% korting
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Hardloopbodywarmer voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Hardloopbodywarmer voor dames
30% korting
Paris Saint-Germain Academy Pro Vierde
Paris Saint-Germain Academy Pro Vierde Jordan Therma-FIT voetbaljack met synthetische vulling voor heren
Gerecyclede materialen
Paris Saint-Germain Academy Pro Vierde
Jordan Therma-FIT voetbaljack met synthetische vulling voor heren
30% korting
Jordan Flight
Jordan Flight High Pile Shearling jack voor heren
Gerecyclede materialen
Jordan Flight
High Pile Shearling jack voor heren
30% korting
Nike Windrunner
Nike Windrunner Donsjack voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Windrunner
Donsjack voor heren
30% korting
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Winterjack met rits voor heren
Nike Sportswear Club
Winterjack met rits voor heren
30% korting
ACG Lava Flow
ACG Lava Flow Therma-FIT ADV bodywarmer voor heren
Gerecyclede materialen
ACG Lava Flow
Therma-FIT ADV bodywarmer voor heren
30% korting
Jordan Flight Chicago
Jordan Flight Chicago Realtree herenjack
Jordan Flight Chicago
Realtree herenjack
30% korting
Nike Swift
Nike Swift Therma-FIT hardloopjack voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Therma-FIT hardloopjack voor dames
30% korting

Nike Black Friday jassensale: bescherming en performance ineen

Ga in alle comfort de strijd aan met de elementen − en je doelen − met de Nike Black Friday jassensale. Onze winterjassen, jacks en vesten combineren waterafstotende stoffen met comfort en flexibiliteit. Ontdek pufferjacks die ultieme isolatie bieden voor mannen, vrouwen en kinderen. Verstelbare koorden en elastische boorden houden de lichaamswarmte binnen en de tocht buiten. Op zoek naar een lichtgewicht exemplaar? In de Nike Black Friday jassensale vind je flexibele, duurzame jacks die niet zwaar aanvoelen.


Wil je je in laagjes kleden? In onze Nike Black Friday jassensale vind je praktische vesten die je gemakkelijk en snel aantrekt. Geribde vlakken aan de zijkanten zorgen voor totale bewegingsvrijheid. En in de handige zakken stop je snel al je essentials weg. Wanneer het wat frisser wordt, ga je voor jassen met Nike Therma-FIT technologie. Die helpt je je natuurlijke lichaamstemperatuur te regelen, zodat je warm blijft bij koud weer. Modellen met Nike AeroLoft technologie combineren lichtgewicht warmte met ventilatie, zodat je temperatuur in balans blijft. Tijd voor een intensieve training? Ventilatie in zones die snel verhitten voert het teveel aan warmte af. En met een rits over de hele lengte van de jas regel je de luchtstroom.


Voor extra bedekking kies je stijlen uit de Nike Black Friday winterjassen-uitverkoop in langere lengtes en met gebogen zomen op de rug. Of ga voor een korter model dat flexibel aanvoelt en waarin je vrij kunt bewegen. Capuchon of niet? Met een jack met opvouwbare capuchon hoef je niet te kiezen: je haalt je capuchon eruit als je hem nodig hebt, en bergt hem weer netjes op als de wolken wegtrekken.