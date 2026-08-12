Nike Black Friday jassensale: bescherming en performance ineen
Ga in alle comfort de strijd aan met de elementen − en je doelen − met de Nike Black Friday jassensale. Onze winterjassen, jacks en vesten combineren waterafstotende stoffen met comfort en flexibiliteit. Ontdek pufferjacks die ultieme isolatie bieden voor mannen, vrouwen en kinderen. Verstelbare koorden en elastische boorden houden de lichaamswarmte binnen en de tocht buiten. Op zoek naar een lichtgewicht exemplaar? In de Nike Black Friday jassensale vind je flexibele, duurzame jacks die niet zwaar aanvoelen.
Wil je je in laagjes kleden? In onze Nike Black Friday jassensale vind je praktische vesten die je gemakkelijk en snel aantrekt. Geribde vlakken aan de zijkanten zorgen voor totale bewegingsvrijheid. En in de handige zakken stop je snel al je essentials weg. Wanneer het wat frisser wordt, ga je voor jassen met Nike Therma-FIT technologie. Die helpt je je natuurlijke lichaamstemperatuur te regelen, zodat je warm blijft bij koud weer. Modellen met Nike AeroLoft technologie combineren lichtgewicht warmte met ventilatie, zodat je temperatuur in balans blijft. Tijd voor een intensieve training? Ventilatie in zones die snel verhitten voert het teveel aan warmte af. En met een rits over de hele lengte van de jas regel je de luchtstroom.
Voor extra bedekking kies je stijlen uit de Nike Black Friday winterjassen-uitverkoop in langere lengtes en met gebogen zomen op de rug. Of ga voor een korter model dat flexibel aanvoelt en waarin je vrij kunt bewegen. Capuchon of niet? Met een jack met opvouwbare capuchon hoef je niet te kiezen: je haalt je capuchon eruit als je hem nodig hebt, en bergt hem weer netjes op als de wolken wegtrekken.