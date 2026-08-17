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Air Force 1 low-top schoenen en sneakers

(33)
Nike Air Force 1 '01
Nike Air Force 1 '01 Herenschoenen
Verkrijgbaar via SNKRS
Nike Air Force 1 '01
Herenschoenen
€ 139,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Herenschoenen
+2
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Herenschoenen
€ 119,99
Nike Air Force 1 Shadow
Nike Air Force 1 Shadow Damesschoen
Bestseller
Nike Air Force 1 Shadow
Damesschoen
€ 129,99
Nike Air Force 1 LV8
Nike Air Force 1 LV8 Kinderschoenen
+8
Bestseller
Nike Air Force 1 LV8
Kinderschoenen
€ 99,99
Nike Force 1 Low
Nike Force 1 Low Kleuterschoenen
+6
Bestseller
Nike Force 1 Low
Kleuterschoenen
€ 69,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Damesschoenen
Nike Air Force 1 '07
Damesschoenen
€ 139,99
Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram®
Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram® Herenschoenen
Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram®
Herenschoenen
€ 129,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Herenschoenen
Nike Air Force 1 '07
Herenschoenen
€ 119,99
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Herenschoenen
Nike Air Force 1 '07 LV8
Herenschoenen
€ 129,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Herenschoenen
Nike Air Force 1 '07
Herenschoenen
€ 129,99
Nike Air Force 1 Low Retro Premium
Nike Air Force 1 Low Retro Premium Herenschoenen
Nike Air Force 1 Low Retro Premium
Herenschoenen
€ 139,99
Nike Air Force 1 '07 LV8 'USA'
Nike Air Force 1 '07 LV8 'USA' Herenschoenen
Nike Air Force 1 '07 LV8 'USA'
Herenschoenen
€ 119,99
Nike Air Force 1 '07 'Florette'
Nike Air Force 1 '07 'Florette' Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Force 1 '07 'Florette'
Damesschoenen
€ 129,99
Air Force 1 '07 LV8 'Denim'
Air Force 1 '07 LV8 'Denim' Herenschoenen
Bestseller
Air Force 1 '07 LV8 'Denim'
Herenschoenen
€ 119,99
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Nike Air Force 1 '07 EasyOn Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Damesschoenen
€ 119,99
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Herenschoenen
Bestseller
Nike Air Force 1 '07 LV8
Herenschoenen
€ 129,99
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Herenschoenen
Nike Air Force 1 '07 LV8
Herenschoenen
€ 119,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Damesschoenen
€ 119,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Damesschoenen
€ 119,99
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Herenschoenen
Nike Air Force 1 '07 LV8
Herenschoenen
€ 119,99
Nike Air Force 1 '07 Edge
Nike Air Force 1 '07 Edge Herenschoenen
Nike Air Force 1 '07 Edge
Herenschoenen
€ 129,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Damesschoenen
Net binnen
Nike Air Force 1 '07
Damesschoenen
€ 129,99
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Herenschoenen
Bestseller
Nike Air Force 1 '07 LV8
Herenschoenen
€ 119,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Damesschoenen
€ 129,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Damesschoenen
Nike Air Force 1 '07
Damesschoenen
€ 129,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Damesschoenen
€ 149,99
Nike Air Force 1 Flyknit 2.0
Nike Air Force 1 Flyknit 2.0 Schoen
Bestseller
Nike Air Force 1 Flyknit 2.0
Schoen
€ 129,99
Kobe Air Force 1 Low
Kobe Air Force 1 Low Herenschoenen
Kobe Air Force 1 Low
Herenschoenen
€ 119,99
Nike Force 1 Crib
Nike Force 1 Crib Bootie voor baby's
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Nike Force 1 Crib
Bootie voor baby's
€ 39,99
Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Herenschoenen
Verkrijgbaar via SNKRS
Nike Air Force 1
Herenschoenen
€ 139,99
Kobe Air Force 1 Low
Kobe Air Force 1 Low Herenschoenen
Kobe Air Force 1 Low
Herenschoenen
€ 119,99
Nike Air Force 1 Low By You
Nike Air Force 1 Low By You Custom damesschoenen
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Nike Air Force 1 Low By You
Custom damesschoenen
€ 149,99
Nike Air Force 1 Low By You
Nike Air Force 1 Low By You Custom schoenen voor heren
Customize
Customize
Nike Air Force 1 Low By You
Custom schoenen voor heren
€ 149,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Damesschoenen
Nike Air Force 1 '07
Damesschoenen
€ 129,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Damesschoenen
€ 149,99
Nike Air Force 1 Flyknit 2.0
Nike Air Force 1 Flyknit 2.0 Schoen
Bestseller
Nike Air Force 1 Flyknit 2.0
Schoen
€ 129,99
Kobe Air Force 1 Low
Kobe Air Force 1 Low Herenschoenen
Kobe Air Force 1 Low
Herenschoenen
€ 119,99
Nike Force 1 Crib
Nike Force 1 Crib Bootie voor baby's
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Nike Force 1 Crib
Bootie voor baby's
€ 39,99
Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Herenschoenen
Verkrijgbaar via SNKRS
Nike Air Force 1
Herenschoenen
€ 139,99
Kobe Air Force 1 Low
Kobe Air Force 1 Low Herenschoenen
Kobe Air Force 1 Low
Herenschoenen
€ 119,99
Nike Air Force 1 Low By You
Nike Air Force 1 Low By You Custom damesschoenen
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Nike Air Force 1 Low By You
Custom damesschoenen
€ 149,99
Nike Air Force 1 Low By You
Nike Air Force 1 Low By You Custom schoenen voor heren
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Nike Air Force 1 Low By You
Custom schoenen voor heren
€ 149,99

Air Force 1 lage schoenen: klassiekers met een upgrade

Lage Nike Air Force 1 schoenen combineren een strakke, gestroomlijnde look met langdurig comfort. Met hun comfortabele, tijdloze constructie voelen de lage AF-1 sneakers lekker zacht aan. De selectie bevat modellen met een subtiele plateauzool voor wat extra centimeters, maar ook elegante designs in luxe suède. We hebben ook maten voor jonge en oudere kinderen. En makkelijk aan en uit te trekken EasyOn-modellen voor de allerkleinste voeten. De hele familie kan dus genieten van vintage stijl en premium kwaliteit.


Bij een paar Air Force 1 low-top schoenen krijg je technologie, stijl en comfort in één. Nike introduceerde het AF-1 ontwerp in 1982 als de eerste basketbalschoen met Nike Air technologie. Diezelfde zachte, verende demping vind je nog steeds in de huidige modellen, maar dan in een verfijnde, lichte versie. Een gewatteerde lage kraag zit extra comfortabel en geeft tegelijkertijd een strakke look. De extra ventilatiegaatjes bij de neus zorgen voor meer luchtcirculatie én die signature AF-1 uitstraling.


Kies bijvoorbeeld voor een paar Nike Air Force 1 in een laag model met tijdloze kleurblokken. Om helemaal in de spotlights te staan, ga je voor een paar lage Air Force 1's uit het assortiment limited-edition kleuren en prints. Die doen hun status als streetstyle-icoon alle eer aan. Wat je ook kiest, alle schoenen hebben een zachte leren bovenkant. Die wordt na verloop van tijd alleen maar zachter en ontwikkelt een vintage look. De rubberen profielzolen geven uitstekende grip en hebben cupsole-stiksels om slijten tegen te gaan.


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Doe met ons mee en kies voor Nike Air Force 1 lage sneakers met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.