Air Force 1 lage schoenen: klassiekers met een upgrade
Lage Nike Air Force 1 schoenen combineren een strakke, gestroomlijnde look met langdurig comfort. Met hun comfortabele, tijdloze constructie voelen de lage AF-1 sneakers lekker zacht aan. De selectie bevat modellen met een subtiele plateauzool voor wat extra centimeters, maar ook elegante designs in luxe suède. We hebben ook maten voor jonge en oudere kinderen. En makkelijk aan en uit te trekken EasyOn-modellen voor de allerkleinste voeten. De hele familie kan dus genieten van vintage stijl en premium kwaliteit.
Bij een paar Air Force 1 low-top schoenen krijg je technologie, stijl en comfort in één. Nike introduceerde het AF-1 ontwerp in 1982 als de eerste basketbalschoen met Nike Air technologie. Diezelfde zachte, verende demping vind je nog steeds in de huidige modellen, maar dan in een verfijnde, lichte versie. Een gewatteerde lage kraag zit extra comfortabel en geeft tegelijkertijd een strakke look. De extra ventilatiegaatjes bij de neus zorgen voor meer luchtcirculatie én die signature AF-1 uitstraling.
Kies bijvoorbeeld voor een paar Nike Air Force 1 in een laag model met tijdloze kleurblokken. Om helemaal in de spotlights te staan, ga je voor een paar lage Air Force 1's uit het assortiment limited-edition kleuren en prints. Die doen hun status als streetstyle-icoon alle eer aan. Wat je ook kiest, alle schoenen hebben een zachte leren bovenkant. Die wordt na verloop van tijd alleen maar zachter en ontwikkelt een vintage look. De rubberen profielzolen geven uitstekende grip en hebben cupsole-stiksels om slijten tegen te gaan.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Doe met ons mee en kies voor Nike Air Force 1 lage sneakers met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.