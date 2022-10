Snelheid zit in de familie: Shalane Flanagan en Nike Running

Breauna and Keauna, de tweelingzussen die in 2016 bij Shalane en haar man woonden, hebben niet altijd zin in hardlopen, maar ze houden van mensen en van de energie van een groep. "Ik loop niet graag alleen, maar liever samen met mensen die me motiveren", zegt Keauna. "Ja, van anderen kun je leren. En andere mensen kunnen je inspireren", beaamt Breauna. Als ze eenmaal in beweging zijn, zijn ze dol op het gevoel van snelheid. Of zoals Keauna zegt, "Ik heb dan het gevoel of ik nergens door wordt tegengehouden. Ik voel mijn lichaam bewegen en voel me vol zelfvertrouwen, waar ik ook naartoe ga."