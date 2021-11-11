Wat trek je aan naar yogales: 5 tips van Nike voor een outfit

Geschikte kleding voor de yogales
Stylingtips
Gear up in deze performance-items die overal bij passen, van zware powerflows tot rustgevende zonnegroeten.
Of je nu aan de slag gaat met dynamische yoga om sterker te worden, de voorkeur geeft aan serene zonnegroeten of je in het zweet wilt werken met hot yoga, Nike heeft outfits voor elk type flow.
Als je yogakleding draagt waarin je je zelfverzekerd voelt, kun je je volledig richten op je bewegingen. Als je op zoek gaat naar je outfit voor tijdens een yogales, zul je ontdekken dat je keuze afhangt van het type yoga dat je beoefent.
Wat draag je tijdens yoga: outfitideeën om rekening mee te houden
Bijvoorbeeld tijdens een krachtige powerflowles, waarbij je vaak een serie uitdagende houdingen doorloopt, is activewear met zweetafvoerende technologie essentieel. Nike yogaleggings voor betere performance bieden flexibiliteit en ondersteuning. Combineer ze met een vochtafvoerende sport-bh met complete ondersteuning om zo soepel mogelijk van houding te wisselen en niet door je kleding te worden afgeleid.
Voor een korte, relaxte yogasessie is comfort het belangrijkst. Een joggingbroek en een comfortabel sweatshirt helpen je gemakkelijk te bewegen en geven je een gevoel van ontspanning. In een ruimvallende top en broek kun je ontladen en stretchen zodat je sessie zacht en comfortabel aanvoelt.
Kies in een verwarmde studio voor een sport-bh en bikeshorts met vochtafvoerende technologie om je te helpen fris te blijven tijdens je work-out. Deze minimalistische, maar effectieve items kunnen ervoor zorgen dat je gericht blijft op je oefeningen in plaats van op je outfit.
Als je yogasessie buiten is, heb je items nodig die tegen de zon beschermen, zoals een shirt met lange mouwen en een coole zonnebril. En vergeet niet een licht fleece sweatshirt mee te nemen dat ideaal is om je zelfs tijdens frissere avondflows comfortabel te voelen.
In plaats van je zorgen te maken over wat je tijdens yoga moet dragen, check je de volgende vijf outfits waarmee je voorbereid bent op iedere yogales die je maar kunt volgen.
Leuke (en handige) outfits voor 5 typen yogalessen
1. Een powerflowwork-out
De juiste yogaoutfit kan leiden tot een betere performance tijdens een dynamische powerflow. Kies een lichte, vochtafvoerende legging met milde compressie omdat die een ideaal evenwicht biedt tussen flexibiliteit en ondersteuning. Een lange sport-bh staat voor maximaal comfort en minimale afleiding tijdens intensieve bewegingen. Doe voor en na een sessie een hoodie aan. Dat is een ideaal laagje om je op de weg van en naar de studio warm te houden.
Bijpassende sneakers die je gemakkelijk kunt uittrekken maken je look af en bieden nog meer comfort. Monochrome sneakers passen daar perfect bij. Doe tot slot een brede hoofdband om zodat je haar op zijn plek blijft en je ogen tegen zweet beschermd zijn.
2. Een chille yogasessie
Deze chille flow kan bestaan uit langzamere bewegingen met nadruk op stretching, waarbij ruimvallendere kleding fijn is. Een joggingbroek met toelopende pijpen kan een goede keuze zijn omdat ze wat losser zitten dan compressieleggings en toch licht van gewicht zijn. Kies voor tijdens de warming-up voor een bijpassende hoodie. En wanneer je klaar bent om een laagje uit te doen, kan een zweetafvoerende tanktop je helpen comfortabel te blijven zonder dat je last hebt van veel extra gewicht. Doe je haar vast met een scrunchie voor een relaxte, handige look die je niet afleidt van de flow. Een robuust en soepel yogablok kan ondersteuning en stabiliteit bieden terwijl jij diep ademend rekt en strekt.
3. Een verhitte flow
Wat draag je bij hot yoga? Voor velen is het antwoord: zo weinig mogelijk. Wanneer je een verwarmde studio instapt, heb je een outfit nodig die fris en ventilerend is. Bikeshorts zijn optimaal voor sessies waarbij de temperatuur stijgt en bieden een stevige pasvorm met zakken als extra voordeel. Een bijpassende sport-bh gemaakt van zweetafvoerend materiaal biedt ondersteuning en comfort bij hoge temperaturen.
Scoor een bidon van roestvrij staal om tijdens intense sessies gehydrateerd te blijven. Neem een of twee elastische haarbandjes mee (met een siliconen grip) om haar uit je ogen te houden. Trek na je uitdagende les zachte slippers aan om je voeten af te koelen op je weg naar huis. Als je van plan bent om in de studio te douchen, kun je de slippers ook onder de douche dragen.
4. Yoga buiten
Een performance-outfit kan je yogasessies buiten verbeteren, of die sessie nu op het strand is of in een park. Als je op een zonnige plek bent, kies dan voor een sport-bh met bandjes waardoor je vrijuit kunt bewegen. Laat voor meer bescherming de sport-bh je basis zijn en doe daar als laagje een lichte uv-top met lange mouwen overheen.
Bescherm je ogen met een zonnebril. Kies het liefst voor een gekleurde, rondom passende bril met uv-bescherming die tijdens staande houdingen en down dogs goed blijft zitten. Een ondersteunende legging met zakken is ook essentieel voor sessies buiten. Je kunt je essentials erin opbergen en hoeft geen draagtas mee te slepen. Slinger een strakke yogamattas over je schouder zodat je je mat niet onder je arm hoeft te dragen. (Je wilt geen kramp in je arm krijgen nog voordat je begint aan je yogaposes.)
5. Zonnegroet bij zonsondergang
Ga voor goede vibes tijdens je yogasessie bij zonsondergang in een gemarmerd fleece sweatshirt (zodra de zon onder is, wordt het meestal een stuk frisser). Draag een kick-flare legging in veelzijdig zwart met een monochrome, lange sport-bh voor een moeiteloze flow. Kies voor een zachte mat (met een verstelbare draagriem) en doe een paar schoenen aan die je voor en na de les makkelijk kunt aan- en uittrekken.
Tekst: Laura Lajiness Kaupke