Meer aanwezig zijn tijdens je work-outs

Deze strategieën helpen je om aanwezig te blijven.

In het dagelijkse leven raak je gemakkelijk verstrikt in je eigen gedachten, vooral in deze tijd. In deze video's delen Nike Master Trainers Branden Collinsworth en Alex Silver-Fagan tips om in elke situatie mindful en aanwezig te blijven. Leer dankzij een paar eenvoudige strategieën om te gaan met stress, je performance te verbeteren en je focus opnieuw te richten op wat er echt toe doet.



Yoga en mindfulness hebben het vermogen ons te aarden in het heden door ons eraan te herinneren wat we al hebben en wie we al zijn. Dus wanneer je je de volgende keer weer zorgen maakt over de toekomst of spijt voelt over iets uit het verleden, neem dan een minuutje om te ademen en je focus weer terug te vinden. Nike Master Trainers Branden Collinsworth en Alex Silver-Fagan laten je hier zien hoe je in je yogawork-outs en in het dagelijks leven meer mindful kunt zijn.