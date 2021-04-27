De voordelen van work-outs op verschillende tijdstippen

Sommige mensen staan het liefst bij het krieken van de dag al in de sportschool, nog voor hun eerste kop koffie. Anderen gaan liever aan het eind van de dag. En het heeft vaak weinig zin om te proberen anderen ervan te overtuigen dat jouw tijdstip het beste tijdstip is.

Als je zo'n sterke voorkeur hebt voor het tijdstip waarop je traint, dan is je lichaam er waarschijnlijk volledig op ingesteld om op dat moment van de dag te trainen. Mensen kunnen inderdaad genetisch geneigd zijn om een voorkeur voor bepaalde trainingstijden te hebben, zegt Karyn Esser (PhD), hoogleraar fysiologie en directeur van het Myology Institute van de universiteit van Florida. Maar als jij liever per dag bekijkt welk moment jou het beste uitkomt, geen zorgen: er is geen ideaal moment om te trainen. Uit onderzoek blijkt dat het beste tijdstip om te sporten uiteindelijk gewoon het moment is waarop jij er tijd voor kunt en wilt maken.

Dat is natuurlijk goed nieuws, omdat je het jezelf zo makkelijker maakt om te gaan sporten. Dat scheelt alweer een drempel, én een excuus. Uit een groeiend aantal onderzoeken blijkt dat het tijdstip waarop je sport verschillende bonusvoordelen oplevert. Om je door je routine (of gebrek daaraan) heen te loodsen, vertellen we hier precies welke positieve impact trainen op bepaalde tijdstippen heeft op je lichaam en geest.