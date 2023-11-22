Nike viert de eerste stappen in een circulair design met de ISPA Link Axis schoen
Productnieuws
Elk deel van de schoen kan worden gerecycled – en wordt met zo weinig mogelijk materiaal vervaardigd.
- Nike baant de weg naar circulair schoendesign en viert dat met de eerste ISPA Link Axis schoen.
- Elk onderdeel van de schoen kan worden gerecycled en is gemaakt met zo weinig mogelijk materialen, zónder lijm.
- De schoen vormt de eerste stap van het bedrijf naar circulair design, een ontwerpstrategie op basis van een gesloten kringloop waarbij geen afval ontstaat.
Nike heeft de ISPA Link Axis schoen onthuld, de eerste uitvoering van de circulaire designaanpak van het bedrijf, op basis van een gesloten kringloop waarbij geen afval ontstaat. Als voorvechter van de bescherming van de aarde en de toekomst van de sport heeft Nike onderzocht hoe het een volledig recyclebare schoen kan maken. Het resultaat? De ISPA Link Axis.
Met zo weinig mogelijk materialen en géén lijm heeft de ISPA Link Axis "een Flyknit bovenwerk van 100 procent gerecycled polyester dat precies op de buitenzool past, en de voor 100 procent gerecyclede TPU-tooling werd bereikt door gebruik te maken van airbagmateriaal", zo verklaart het bedrijf in een persbericht.
Het design van de ISPA is gestoeld op een van de meer uitdagende principes van circulair design, 'demontage', en draait erom dat de schoen volledig uit elkaar kan worden gehaald en gerecycled. "Door een schoen te creëren die uit elkaar kan worden gehaald, wordt de voetafdruk van het product kleiner en ontstaan nieuwe mogelijkheden voor de levenscyclus van de schoen", staat in hetzelfde bericht. Met het oog op volledige recycling richtte het team zich op de eigenschap om het product uit elkaar te kunnen halen en elk onderdeel te kunnen recyclen. Dit concept is gerealiseerd in de ISPA Link Axis schoen.
De ISPA Link Axis is vanaf 12 september verkrijgbaar in de kleurencombinatie Total Orange/Sonic Yellow en is te vinden op SNRKS. Meer informatie over het ISPA-initiatief vind je hier.