Nike onthult technologische innovaties in de Pegasus 41
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De nieuwe schoen is de eerste in de Pegasus lijn die Air Zoom combineert met een gloednieuwe middenzool van ReactX foam voor meer responsieve energie.
De Pegasus lijn van Nike staat al sinds de introductie in 1983 bekend om zijn betrouwbaarheid en stevigheid en is geliefd bij hardlopers overal ter wereld. De nieuwe Pegasus 41 heeft alles wat hardlopers zo fijn vinden aan bestaande Pegasus schoenen en nog veel meer.
In juni 2024 komt de Pegasus 41 uit. De schoen is even stevig en zacht als zijn voorgangers en voegt nieuwe, innovatieve technologie toe aan de Pegasus lijn.
Een van de grote innovaties in de Pegasus 41 is de middenzool van ReactX foam over de volledige lengte. Dit is de eerste schoen in de Pegasus lijn met ReactX foam, waardoor de schoen duurzamer is en minder snel slijt.
Het ReactX foam in de Pegasus 41 biedt 13 procent meer energieteruggave dan het Nike React foam in de Pegasus 40. Nike ReactX foam is ontworpen om de CO2-voetafdruk van een set van twee middenzolen met minimaal 43% te verminderen dankzij een productieproces dat energiezuiniger is dan dat van eerder Nike React foam.
De Pegasus 41 heeft ook Air Zoom units bij de voorvoet en hak. Door de combinatie van ReactX foam middenzolen en Air Zoom units biedt de Pegasus 41 dezelfde demping als andere Pegasus schoenen. Deze combi bepaalt ook hoe de schoen reageert op je voet en zorgt dat de schoen tijdens je run perfect zit.
Voordat de Pegasus 41 werd ontwikkeld, hielden Nike designers een enquête onder hardlopers om erachter te komen wat er nog ontbrak in de Pegasus lijn. Op basis van de antwoorden wilden de designers de Pegasus 41 schoenen niet alleen stevig en betrouwbaar maken, maar ook comfortabeler. De bovenkant van de schoen is gemaakt van speciale mesh die beter ventileert en comfortabeler is dan eerdere modellen.
De Pegasus 41 heeft ook een nieuw, innovatief Dynamic Midfoot Fit systeem. Bij dit systeem worden de veters van de schoen vastgemaakt aan een interne band rondom de middenvoet. Dit middenvoetsysteem zorgt voor volledige ondersteuning, stevigheid en een comfortabele pasvorm.
Dankzij de nieuwe kenmerken en aandacht voor duurzaamheid in het design biedt deze nieuwe toevoeging aan de Pegasus lijn een spannende kijk op de innovatieve toekomst van schoenen. De Pegasus 41 komt in juni 2024 uit op Nike.com en bij geselecteerde retailers.
Tekst: Jessica Nemire