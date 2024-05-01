Nike onthult technologische innovaties in de Pegasus 41

Voordat de Pegasus 41 werd ontwikkeld, hielden Nike designers een enquête onder hardlopers om erachter te komen wat er nog ontbrak in de Pegasus lijn. Op basis van de antwoorden wilden de designers de Pegasus 41 schoenen niet alleen stevig en betrouwbaar maken, maar ook comfortabeler. De bovenkant van de schoen is gemaakt van speciale mesh die beter ventileert en comfortabeler is dan eerdere modellen.



De Pegasus 41 heeft ook een nieuw, innovatief Dynamic Midfoot Fit systeem. Bij dit systeem worden de veters van de schoen vastgemaakt aan een interne band rondom de middenvoet. Dit middenvoetsysteem zorgt voor volledige ondersteuning, stevigheid en een comfortabele pasvorm.

Dankzij de nieuwe kenmerken en aandacht voor duurzaamheid in het design biedt deze nieuwe toevoeging aan de Pegasus lijn een spannende kijk op de innovatieve toekomst van schoenen. De Pegasus 41 komt in juni 2024 uit op Nike.com en bij geselecteerde retailers.