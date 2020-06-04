Creëer een sterkere mindset

Meditatie is een van de beste manieren om dat inzicht te bereiken, zegt Andy Puddicombe, lid van de Nike Performance Council en medeoprichter van de mindfulness-app Headspace. Tijdens het mediteren stroomt er meer bloed naar de grijze massa in je hersenen (het gedeelte dat verantwoordelijk is voor spiercontrole en zintuiglijke waarneming), en wordt deze dikker en sterker. Dit kan helpen om op stressvolle momenten je zenuwen, twijfels of zorgen te kalmeren, zodat je geconcentreerd, aandachtig en doelgericht kunt handelen.



Meditatiesessies hoeven maar heel kort te zijn. Probeer deze meditatie van 20 seconden maar eens: haal drie keer diep adem, waarbij je inademt via je neus en uitademt via je mond. Merk op hoe je lichaam nu voelt, en laat je gedachten komen en gaan.



Doe deze korte ademhalingsoefening enkele keren per dag, en verhoog het aantal inademingen geleidelijk terwijl je je gedachten loslaat. Uiteindelijk kun je met je mind je lichaam naar een hoger niveau tillen.