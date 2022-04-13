Nike's enkele doos halveert verpakkingsmateriaal

Betekent dit dat alle bestaande schoenendozen worden vervangen door de One Box? Nee, niet meteen. Er worden er dit jaar miljoenen verzonden. Na uitgebreid testen en verder afstemmen gaat dat aantal naar verwachting groeien. "Ook al groeit het aantal al hard, we zitten nog altijd in de testfase", zegt Erica. "De One Box kan in de loop der tijd evolueren: hoe hij eruitziet, waar hij voor wordt gebruikt, en hoeveel dozen we kunnen besparen."



En net zoals de Space Hippie de inspiratie vormde voor deze revolutionaire verpakking, geeft de One Box ruimte aan andere verpakkingsideeën. Je kunt daarbij denken aan het gebruik van minder papier om de teen van elke schoen op te vullen, of om geen plastic zakjes meer te gebruiken voor losse kledingstukken.



Rich merkt op dat het onderdeel is van een groter geheel: het doel van Nike om minder verpakkingsmateriaal te gebruiken. Een inspanning die voortdurend evolueert.