Leer microdoelen stellen
Coaching en voeding
Door Betina Gozo
Zo maak je grote dromen waar met kleinere doelen.
We hebben allemaal weleens doelen gesteld. Doelen stellen is makkelijk, want we dromen graag groot. Maar je doelen daadwerkelijk realiseren is een heel ander verhaal.
Mijn advies is om dat grote doel op te delen in specifieke, haalbare microdoelen.
Als ik cliënten vraag wat hun doel is, krijg ik vaak te horen: "Ik wil fit worden." Dat is een geweldig doel. Het is alleen ook een doel dat je makkelijk uitstelt omdat er geen deadline is en geen kwantitatieve manier om te meten of je dat doel behaalt.
Ik vraag mijn cliënten daarom om specifieker te zijn. "Ik wil fit worden, dus ik ga sporten." Oké, dat is al beter, maar nog niet specifiek genoeg.
"Wat is het kleinste microdoel waarin je je doel kunt opdelen?"
Betina Gozo
"Ik wil fit worden, dus ik doe de komende maand drie keer per week een work-out." Kijk, dat is een doel dat haalbaar is.
Gezonder eten zou ook je doel kunnen zijn. Maar als je het zo zegt, is het te vaag en lastig te behalen.
Wat zijn de praktische stappen die je kunt zetten om dat grote doel te behalen? Maak daarvan je microdoelen.
Maak ervan: "Ik drink vanaf deze week geen frisdrank meer." Of: "Ik vervang mijn avondportie winegums vanaf deze week door een stuk fruit." Als je zegt: "Ik mag geen winegums meer", ga je je gegarandeerd rot voelen. Dat is namelijk geen doel, maar een beperking. Verwoord het als een dienst die je jezelf bewijst om je grote doel te kunnen behalen.
Als je je microdoelen (drie keer per week sporten, snoep vervangen door fruit etc.) constant behaalt, zul je zeker grote resultaten zien.