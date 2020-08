Leer microdoelen stellen

We hebben allemaal weleens doelen gesteld. Doelen stellen is makkelijk, want we dromen graag groot. Maar je doelen daadwerkelijk realiseren is een heel ander verhaal.

Mijn advies is om dat grote doel op te delen in specifieke, haalbare microdoelen.

Als ik cliënten vraag wat hun doel is, krijg ik vaak te horen: "Ik wil fit worden." Dat is een geweldig doel. Het is alleen ook een doel dat je makkelijk uitstelt omdat er geen deadline is en geen kwantitatieve manier om te meten of je dat doel behaalt.

Ik vraag mijn cliënten daarom om specifieker te zijn. "Ik wil fit worden, dus ik ga sporten." Oké, dat is al beter, maar nog niet specifiek genoeg.