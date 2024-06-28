De nieuwe superschoenen: Air technologie biedt atleten de ideale uitgangspositie

De Maxfly 2 is de track spike van Nike die is ontworpen voor sprinters die tussen de 100 en 400 meter lopen (maximaal één ronde op de baan). Net zoals de Maxfly 2 is de Victory 2 een andere innovatieve track spike die in Parijs te zien is. Hij is bedoeld voor middellangeafstandslopers die tussen de 800 en 1500 meter lopen.

Air Zoom technologie werd voor het eerst toegepast in track spikes in 2020. De nieuwe designs zijn ontworpen met een platter profiel en met meer aandacht voor stabilisatie, terwijl ze nog steeds de energieteruggave van Nike Air bieden. Zowel de Maxfly 2 als de Victory 2 combineren de kracht van een koolstofvezelplaat met de demping van Air Zoom. Nog voordat het design klaar was, liepen vijf Nike atleten wereldrecords met Victory 2 prototypes.

"Met de introductie van Air Zoom in de Maxfly en Victory beschikten atleten over spikes met demping die sommige mensen inspireerden om afstanden te proberen die ze daarvoor niet zouden lopen", zegt Emily Farina, hoofdonderzoeker bij de NSRL.