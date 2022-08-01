We doen niet alleen aan sport, we spelen tijdens het sporten. Voor kids is spelen het belangrijkste onderdeel van iedere fysieke activiteit, en coaches hebben een sleutelrol in het ondersteunen van plezier tijdens het sporten.

En daarom hebben we een coachingsprogramma ontwikkeld dat spelen en sporten, lachen en zweten, combineert. Ontdek de kracht van spelen en ontdek hoe jij kids enthousiast kunt maken tijdens het sporten met ons Coachingsprogramma, exclusief beschikbaar in de Nike Training Club app.