Wat is regulatie van je zenuwstelsel? En hoe werkt het?

Als je met zenuwstelselregulatie wilt beginnen, moet je je eerst afvragen welk deel van het zenuwstelsel je precies probeert te reguleren.

Als deskundigen het hebben over zenuwstelselregulatie, bedoelen ze doorgaans een beter evenwicht creëren tussen het sympathische zenuwstelsel (geassocieerd met de vecht-of-vluchtreactie) en het parasympathische zenuwstelsel (betrokken bij rust en herstel), zegt Arielle Schwartz, klinisch psycholoog en yoga-instructeur.

Beide stelsels behoren tot het autonome zenuwstelsel, het deel van het perifere zenuwstelsel dat vanzelf functioneert, zonder dat je er bewust mee bezig bent. En je hebt ze allebei nodig. Het sympathische zenuwstelsel heeft een slechte reputatie omdat het de stressreactie in gang zet. Maar het is ook de reden dat je kunt rennen en dansen. Het parasympathische zenuwstelsel zorgt dat je kunt rusten, zodat je je de volgende dag weer fris en fruitig voelt.

Idealiter werken de stelsels in harmonie, als yin en yang. Als je constant op scherp staat, kan dat tot problemen leiden, want continue stress betekent ook dat het sympathische zenuwsysteem constant actief is. En volgens een onderzoek dat in een editie uit 2016 van het tijdschrift Current Neuropharmacology werd gepubliceerd, kan dit ontstekingen veroorzaken die met depressie worden geassocieerd. Er is al veel onderzoek gedaan dat wijst op een link tussen ontstekingen en depressie.

Deskundigen raden aan om de nervus vagus te activeren om het evenwicht te herstellen als je je futloos of opgebrand voelt. Deze zenuw is onderdeel van het parasympathische zenuwstelsel dat van je hersenen naar je ingewanden loopt. De nervus vagus reguleert je humeur, verlaagt je hartslag en helpt je tot rust te komen.

"Maar weinig mensen weten wat ze actief kunnen doen om de ontspanningsreactie van het parasympathische zenuwstelsel in gang te zetten", zegt Schwartz, die opmerkt dat je voldoende rust en herstel nodig hebt om sportief optimaal te kunnen presteren. "Het is moeilijker om in een flow te komen als je niet uitgerust bent."

Lees hoe je je nervus vagus kunt activeren om in een energiekere, minder gestreste gemoedstoestand te komen. Je zou het zelfs een 'gereguleerde' gemoedstoestand kunnen noemen.