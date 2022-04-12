De invloed van data op Nike's schoenontwerp

Analyse: de invloed van data op design
Innovatie
We zetten nieuwe manieren van data-analyse in om meer gerecyclede materiaal in de classic schoenen te gebruiken. Toch zijn de visuele veranderingen zo subtiel dat we durven te wedden dat je ze niet ziet.
Gepresenteerd door Move to Zero: het streven van Nike naar een CO2-neutraal en afvalvrij productieproces om zo de toekomst van sport veilig te stellen.
Als je met productdesign een verschil wilt maken, zijn materialen een goede plaats om te beginnen.
Ongeveer 70 procent van Nike's ecologische voetafdruk komt van materialen. Zelfs kleine aanpassingen kunnen onze uitstoot dus flink verminderen.
"We wisten dat we de verantwoordelijkheid hadden om onze materialen te veranderen", zegt Isabel Torres, Footwear Materials Developer, verwijzend naar Nike's Air Max lijn. "Het is net als het water uitzetten als je je tanden poetst: het is niet meer dan logisch."
Maar zelfs voor de hand liggende veranderingen kunnen moeilijk zijn zonder de juiste informatie. Dat is waar data van pas komen.
"Data helpen designers bijvoorbeeld om hun visie tot leven te brengen", aldus Nina Watkins, die deel uitmaakt van een team van data-analisten die designers de instrumenten geven om betere beslissingen over materialen te nemen. Hoe doen ze dat?
Vooruitgang in duurzaam design is mogelijk dankzij data-analisten als Nina Watkins, op de foto hierboven.
De opties afwegen
Heb je je ooit wel eens afgevraagd hoe gerecycled materiaal wordt gemeten? Dat is aan iemand als Nina om dat uit te zoeken.
"De berekening is in wezen basiswiskunde", zegt Nina. "Maar er is een hoop teamwerk nodig om dit tot stand te brengen." De grootste uitdaging is het bijhouden van de hoeveelheid gerecycled materiaal van elk onderdeel van elke leverancier: geen geringe opgave.
"Het was een gloednieuw proces, dus we zochten alles gaandeweg uit", vervolgt ze. "In het begin woog ik letterlijk elk onderdeel van de schoen één voor één op een keukenweegschaal."
Om het gerecyclede gehalte van een schoen te bepalen, woog Nina elk onderdeel op een keukenweegschaal.
Hoe meet je het gerecyclede materiaal van een schoen:
- Neem van elk onderdeel het percentage gerecycled materiaal.
- Vermenigvuldig dit met het gewicht van dat onderdeel om het gerecyclede gewicht van dat onderdeel te krijgen.
- Tel die gerecyclede gewichten bij elkaar op (x tientallen schoenonderdelen).
- Deel het totale gerecyclede gewicht door het totale gewicht van het eindproduct van de schoenen.
- Uiteindelijke getal = percentage gerecycled materiaal in gewicht voor een paar schoenen. Bam.
"Dankzij de ongelooflijke hulp van onze productiepartners hebben we deze oorspronkelijke methodologie nu kunnen opschalen", zegt Nina. "Ze maken niet alleen onze schoenen, maar wegen ook nauwgezet elk onderdeel vóór elke proefronde."
Die opgeschaalde datastroom geeft de designers van Nike onmisbare informatie over de materialen in hun toolkit — of ze nu nieuwe schoenen bedenken of klassieke designs opnieuw vormgeven.
Grace (links) en Isabel gebruiken data om weloverwogen designbeslissingen te kunnen nemen.
Data in actie
Een voorbeeld van deze door data gestuurde besluitvorming is de subtiele transformatie van de Nike Air Max 90, 95 en 97 voor dames.
"Deze schoenen zijn iconen", zegt Grace Lee, Senior Materials Designer. "Maar bij Nike draait alles om innovatie en voortdurend zoeken naar manieren om te verbeteren. In dit geval wisten we dat we deze schoenen konden aanpassen om meer gerecyclede materialen te gebruiken."
Hun doel was om een nieuwe draai te geven aan de belangrijkste schoenen in de Air Max lijn, een van Nike's populairste productgroepen.
Grace Lee, Senior Materials Designer, vergelijkt materiaalstalen.
Ze noemden het project Better Essentials. 'Better' omdat het de bedoeling was meer gerecyclede materialen te gebruiken dan in de originele schoenen. 'Essential' omdat de duurzame versie niets mocht afdoen aan wat de sneakers zo bekend maakte.
"We raakten geobsedeerd door de details: het gevoel, de geur, de tast, alles", zegt Product Line Manager Negin Mani. "Zodat Nike fans hetzelfde product krijgen, dat toevallig ook nog eens helpt de impact op het milieu te verminderen door gerecycled materiaal te gebruiken."
Voorbeelden van het eindproduct van het Better Essentials project: Nike Air Max 95 schoenen die voor minstens 20 procent van het gewicht uit gerecycled materiaal bestaan.
Trouw aan het design
Uiteindelijk kon het team dankzij de data en analytische tools innovatieve materiaalkeuzes maken. Ze vernieuwden alles, van de veters tot de voering en de middenzool, met gerecyclede, minder milieubelastende alternatieven.
Het resultaat: schoenen die voor minimaal 20% van het gewicht uit gerecycled materiaal bestaan.
Die transformatie is niet bedoeld om op te vallen. Een echte Air Max fan zou de verandering in materialen niet moeten kunnen opmerken.
Is het team daarin geslaagd?
"Zelfs ik als materiaalexpert kan het verschil niet zien tussen de originele en de duurzame materialen", zegt Grace.
Dat klinkt als winst.
Voor meer informatie: ga naar Nike.com/nl/duurzaamheid om elke stap van onze reis te volgen en nieuwe manieren te ontdekken om samen een CO2-neutrale, afvalvrije toekomst tegemoet te gaan.
Foto's: Ariel Fisher
Tekst: Sallie Stacker
Gepresenteerd door Move to Zero: het streven van Nike naar een CO2-neutraal en afvalvrij productieproces om zo de toekomst van sport veilig te stellen.
Als je met productdesign een verschil wilt maken, zijn materialen een goede plaats om te beginnen.
Ongeveer 70 procent van Nike's ecologische voetafdruk komt van materialen. Zelfs kleine aanpassingen kunnen onze uitstoot dus flink verminderen.
"We wisten dat we de verantwoordelijkheid hadden om onze materialen te veranderen", zegt Isabel Torres, Footwear Materials Developer, verwijzend naar Nike's Air Max lijn. "Het is net als het water uitzetten als je je tanden poetst: het is niet meer dan logisch."
Maar zelfs voor de hand liggende veranderingen kunnen moeilijk zijn zonder de juiste informatie. Dat is waar data van pas komen.
"Data helpen designers bijvoorbeeld om hun visie tot leven te brengen", aldus Nina Watkins, die deel uitmaakt van een team van data-analisten die designers de instrumenten geven om betere beslissingen over materialen te nemen. Hoe doen ze dat?
Vooruitgang in duurzaam design is mogelijk dankzij data-analisten als Nina Watkins, op de foto hierboven. Om
het gerecyclede gehalte van een schoen te bepalen, woog Nina elk onderdeel op een keukenweegschaal.
De opties afwegen
Heb je je ooit wel eens afgevraagd hoe gerecycled materiaal wordt gemeten? Dat is aan iemand als Nina om dat uit te zoeken.
"De berekening is in wezen basiswiskunde", zegt Nina. "Maar er is een hoop teamwerk nodig om dit tot stand te brengen." De grootste uitdaging is het bijhouden van de hoeveelheid gerecycled materiaal van elk onderdeel van elke leverancier: geen geringe opgave.
"Het was een gloednieuw proces, dus we zochten alles gaandeweg uit", vervolgt ze. "In het begin woog ik letterlijk elk onderdeel van de schoen één voor één op een keukenweegschaal."
Grace (links), Negin (midden) en Isabel gebruiken data zodat ze weloverwogen designbeslissingen kunnen nemen om zo te kunnen kiezen voor de meest
duurzame materialen.
Hoe meet je het gerecyclede materiaal van een schoen:
- Neem van elk onderdeel het percentage gerecycled materiaal.
- Vermenigvuldig dit met het gewicht van dat onderdeel om het gerecyclede gewicht van dat onderdeel te krijgen.
- Tel die gerecyclede gewichten bij elkaar op (x tientallen schoenonderdelen).
- Deel het totale gerecyclede gewicht door het totale gewicht van het eindproduct van de schoenen.
- Uiteindelijke getal = percentage gerecycled materiaal in gewicht voor een paar schoenen. Bam.
"Dankzij de ongelooflijke hulp van onze productiepartners hebben we deze oorspronkelijke methodologie nu kunnen opschalen", zegt Nina. "Ze maken niet alleen onze schoenen, maar wegen ook nauwgezet elk onderdeel vóór elke proefronde."
Die opgeschaalde datastroom geeft de designers van Nike onmisbare informatie over de materialen in hun toolkit — of ze nu nieuwe schoenen bedenken of klassieke designs opnieuw vormgeven.
Data in actie
Een voorbeeld van deze door data gestuurde besluitvorming is de subtiele transformatie van de Nike Air Max 90, 95 en 97 voor dames.
"Deze schoenen zijn iconen", zegt Grace Lee, Senior Materials Designer. "Maar bij Nike draait alles om innovatie en voortdurend zoeken naar manieren om te verbeteren. In dit geval wisten we dat we deze schoenen konden aanpassen om meer gerecyclede materialen te gebruiken."
Hun doel was om een nieuwe draai te geven aan de belangrijkste schoenen in de Air Max lijn, een van Nike's populairste productgroepen.
"We wisten dat we schoenen konden ontwikkelen door meer duurzame materialen te gebruiken", zegt Materials Designer Grace Lee, hier afgebeeld.
Ze noemden het project Better Essentials. 'Better' omdat het de bedoeling was meer gerecyclede materialen te gebruiken dan in de originele schoenen. 'Essential' omdat de duurzame versie niets mocht afdoen aan wat de sneakers zo bekend maakte.
"We raakten geobsedeerd door de details: het gevoel, de geur, de tast, alles", zegt Product Line Manager Negin Mani. "Zodat Nike fans hetzelfde product krijgen, dat toevallig ook nog eens helpt de impact op het milieu te verminderen door gerecycled materiaal te gebruiken."
Footwear Materials Developer Isabel Torres (links) aan het werk. Voorbeelden van het uiteindelijke
product van het Better Essentials project (rechts).
Trouw aan het design
Uiteindelijk kon het team dankzij de data en analytische tools innovatieve materiaalkeuzes maken. Ze vernieuwden alles, van de veters tot de voering en de middenzool, met gerecyclede, minder milieubelastende alternatieven.
Het resultaat: schoenen die voor minimaal 20% van het gewicht uit gerecycled materiaal bestaan.
Die transformatie is niet bedoeld om op te vallen. Een echte Air Max fan zou de verandering in materialen niet moeten kunnen opmerken.
Is het team daarin geslaagd?
"Zelfs ik als materiaalexpert kan het verschil niet zien tussen de originele en de duurzame materialen", zegt Grace.
Dat klinkt als winst.
Voor meer informatie: ga naar Nike.com/nl/duurzaamheid om elke stap van onze reis te volgen en nieuwe manieren te ontdekken om samen een CO2-neutrale, afvalvrije toekomst tegemoet te gaan.
Foto's: Ariel Fisher
Tekst: Sallie Stacker