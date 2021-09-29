Tips voor hardlopers voor het dragen van compressieshorts

Tips voor hardlopers over compressieshorts
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Veel hardlopers houden van het comfort en de stabiliteit die compressieshorts bieden.Wat zijn de voordelen, hoe werken zulke shorts en hoe draag je ze?
Compressieshorts hebben unieke voordelen voor hardlopers.Shorts aan je hardlooprepertoire toevoegen kan meer comfort geven, wrijving verminderen en bijdragen aan betere prestaties.Sommige atleten merken zelfs dat compressieshorts het risico op blessures verminderen, gewrichten in balans houden en helpen bij een sneller herstel na een work-out.
Toch blijven veel vragen bij hardlopers vaak onbeantwoord: hoe werken compressieshorts?Hoe draag je ze?Is er een (on)juiste manier om erin te hardlopen?Wat zijn compressieshorts eigenlijk?Wij duiken erin en geven je alle antwoorden.
Wat zijn compressieshorts?
Compressieshorts zijn stretchy, elastische shorts met een mate van compressie die zich rond je lichaam vormt, en druk geeft op je bilspieren, dijspieren en hamstrings.Ze lijken misschien op normale hardloopshorts, maar compressieshorts zijn speciaal ontworpen om mechanische druk op het lichaam uit te oefenen ter bevordering van balans, ondersteuning en compressie.Om die reden zijn ze populair onder hardlopers.
De beste compressieshorts zijn gemaakt van polyester gecombineerd met spandex.Deze materialen zijn degelijk, licht, zweetafvoerend en ondersteunend.Trek je compressieshorts voor het eerst aan, dan voelt het of ze heel strak zitten.Dat is ook nodig.Loszittende shorts geven je onvoldoende compressie en je profiteert niet van de voordelen waarvoor ze gemaakt zijn.
Welke voordelen heeft compressie voor hardlopers?
Door druk uit te oefenen op je spieren verbetert compressie de bloedsomloop en worden er meer voedingsstoffen naar je spieren gestuurd, zodat ze meer krijgen van wat ze nodig hebben om beter te presteren als je hard traint.Daarbij kan compressie nog meer voordeel opleveren.
Zo maakt hardlopen in compressieshorts je aerodynamischer.Een gestroomlijnd design, gecreëerd door de gladde, goed aansluitende shorts, vermindert weerstand.Volgens een doorbraakonderzoek, gepubliceerd in Medicine & Science in Sports and Exercise, kan "een kleine vermindering in aerodynamische weerstand al prestatieverhogend werken".Dit is met name voordelig bij snelheidssporten zoals hardlopen.
De elasticiteit van compressieshorts kan ook ondersteuning bieden voor je gewrichten.Een klinisch onderzoek uit Journal of Sports Science concludeerde dat de elasticiteit van compressiegear buiging, rotatie en strekking zou kunnen verbeteren, en "ondersteuning zou kunnen bieden voor de hamstrings wanneer die de benen op het eindpunt van de beenbeweging aansturen tijdens het sprinten".De onderzoekers concludeerden ook dat de compressieshorts de kracht van impact verminderden.
Dit onderzoek belicht mogelijke voordelen die compressieshorts kunnen bieden.Gewrichten worden beter ondersteund tijdens het bewegen zodat je beter kunt presteren, en de kracht van impact vermindert zodat er minder kans is op blessures.
Tot slot helpen compressieshorts om je lichaamstemperatuur te reguleren.Zo voert Nike Dri-FIT technologie vocht en zweet weg van je huid naar het oppervlak van het materiaal, waar het verdampt.Verbeterde thermoregulatie kan atletische prestaties verhogen.Als je temperatuur stijgt, moet je lichaam harder werken om af te koelen, en die energie bewaar je liever voor je sportprestaties.
Hoe werken compressieshorts?
Compressieshorts geven subtiele druk op het onderliggende weefsel.Deze druk verhoogt de bloedcirculatie binnen de bloedvaten, waarmee ook zuurstofarm bloed terug wordt gevoerd naar het hart.Het bloed van het hart naar de spieren is juist rijk aan zuurstof en voedingsstoffen, zodat je spieren tijdens het sporten precies krijgen wat ze nodig hebben.Door de bloedcirculatie en bloedsomloop te verbeteren, kunnen de shorts bijdragen aan een groter uithoudingsvermogen, meer kracht en een sneller herstel.
Maar wat zijn de belangrijkste mechanismen die achter deze voordelen zitten?Shorts met compressie dragen kan helpen om:
- Opgebouwd melkzuur uit de spieren te filteren
- De productie te verhogen van adenosinetrifosfaat (ATP), de energie die spieren gebruiken om te bewegen
- De lymfecirculatie te verhogen om afvalstoffen te verwijderen zodat er minder zwelling optreedt
- Spiertrillingen te minimaliseren — de trillingen die door je lichaam golven bij een schok en die spierschade en microtrauma veroorzaken
- Comfort te bieden door de symptomen van vertraagde spierpijn (delayed onset muscle soreness — DOMS) te verlichten.
Is hardlopen in compressieshorts iets voor jou?
Of je wel of geen compressiebroek draagt tijdens het hardlopen is je eigen keuze.Toch zijn de eerder besproken voordelen lastig te negeren.
Voordelen
- Verbeterde circulatie en minder zwelling
- Verbeterde aerodynamica
- Ondersteuning voor gewrichten en verminderde impact
- Verbeterde thermoregulatie
Veel atleten merken dat compressieshorts dragen na afloop van een run helpt bij het verminderen van ontstekingen en zwellingen doordat het de lymfecirculatie verhoogt.Zwellingen komen vaak voor na een run en belemmeren je hersteltijd.
Wil je als hardloper die milliseconden van je recordtijd afhalen, dan wil je alles inzetten wat kan helpen.Als je aerodynamischer bent door minder weerstand van je kleding, kun je al sneller zijn, hoe minimaal ook.
Hardlopen is een high-impact sport.Je voeten raken bij elke stap de grond en dat vraagt veel van je spieren en gewrichten.De trilling die daarbij ontstaat geeft vibraties in je zachte weefsel, veroorzaakt schade en put je spieren uit.Dit kan leiden tot blessures.Compressieshorts kunnen spiertrillingen verminderen en ondersteuning bieden voor je gewrichten.
Nadelen
- De broek zit vrij strak
- Je prestaties verbeteren minimaal
- Niet alle compressieshorts zijn hetzelfde
Aan de andere kant is niet iedereen een hardloopheld in compressieshorts.De meeste atleten kunnen uiteindelijk wennen aan een strakke pasvorm, maar sommige hardlopers vinden strakke kleding echt niet prettig zitten.Geldt dat voor jou, dan is een losser zittende short waarschijnlijk beter voor je.
En alhoewel de eerder genoemde voordelen aantrekkelijk lijken, gaat het dragen van compressieshorts niet het verschil maken tussen een wedstrijd wel of niet winnen.
Tot slot is ook de kwaliteit van de shorts van belang.Vind shorts die je het comfort en de ondersteuning bieden die je nodig hebt, en die daarnaast ventilerend en vochtafvoerend zijn.
Zo draag je compressieshorts
Over compressieshorts hebben mensen veel vragen voor ze die kopen.We geven je daarom wat tips om ze comfortabel en vol zelfvertrouwen te dragen.
1. Vind de juiste maat
Compressieshorts die te los zitten, bieden geen druk op je weefsel.Daardoor profiteer je niet van de voordelen die de compressie biedt.Dat betekent overigens niet dat strakker altijd beter is.Te kleine compressieshorts voelen beperkend en zijn pijnlijk.
Kies je normale maat en verwacht dat ze strak zitten als je ze de eerste keer aantrekt.Dit initiële, strakke gevoel verdwijnt langzaam omdat je shorts zich aanpassen aan je lichaam. Nike Pro compressieshorts zijn gemaakt om aan te voelen als een tweede huid.De combinatie van polyester en spandex biedt subtiele compressie, samen met een flexibel, ventilerend gevoel.Zo kun je op een natuurlijke manier bewegen terwijl je lichaam comfortabel wordt ondersteund.
2. Draag ze zonder ondergoed
Compressiekleding moet contact maken met je huid.Dat betekent dus dat je er geen ondergoed onder draagt.Op die manier komt de druk direct op het onderliggende huidweefsel zonder dat er ander materiaal in de weg zit.Daarbij zijn de Nike Dri-FIT compressieshorts gemaakt met Dri-FIT technologie om zweet weg te voeren van je huid en te laten verdampen.Dit verbetert de thermoregulatie om je te helpen droog te blijven.
Als de shorts goed passen, zouden ze goed passend en comfortabel moeten voelen zonder ondergoed.Wil je wat meer bedekking, draag dan losvallende Nike shorts of een broekje over je compressieshorts.Dit is een populaire optie voor wanneer je in lagere temperaturen loopt en graag een extra laagje draagt om warm te blijven tijdens je work-out.
3. Neem de tijd om ze aan te trekken
Als je te snel in je compressieshorts springt, kunnen ze opkruipen.Trek ze eerst strak over je huid, en neem de tijd om ze aan te trekken om plooivorming te voorkomen.Bij opkruipen kan er te veel compressie ontstaan, wat de spieren belast en bloedcirculatie beperkt.Hier moet je extra goed op letten als je nog meer laagjes gaat dragen, aangezien je dan de shorts niet meer kunt zien.
Wat kun je dragen bij je compressieshorts?
Je kunt compressieshorts los dragen of met een losvallend laagje erover.Compressieshorts tijdens en na je work-out dragen is een simpele aanpassing die veel voordelen biedt.Loop die niet mis.Ook voor een groot aanbod aan andere compressiekleding kun je bij Nike terecht.
Er zijn Nike Pro compressietights in diverse lengtes en kleuren.Net als Nike Pro compressieshorts bieden de tights een ondersteunende basislaag zodat je beschermd en fris blijft terwijl je in actie komt.Het ventilerende, lichte materiaal maakt ze geschikt voor trainingssessies of om als onderlaag te dragen.
Voor extra ondersteuning kun je denken aan Nike compressiesleeves.Deze sleeves hebben dezelfde elastische technologie voor compressie van je spieren.Sleeves zijn speciaal bedoeld voor gewrichten, waaronder je knie, elleboog, enkel, en je boven- en onderarmen en -benen.
Bronnen
- Effecten van compressiekleding voor het onderlichaam ten opzichte van spiertrillingen en weefselschade tijdens intensief sporten