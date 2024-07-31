De Giannis Freak 6 is de nieuwste eigen schoen van basketbalster Giannis
Productnieuws
Als het om basketbal gaat, zijn deze nieuwe schoenen perfect.
- De Giannis Freak 6 is de nieuwste schoen van Nike en Milwaukee Bucks forward Giannis Antetokounmpo. Hun samenwerking begon in 2013.
- De Giannis Freak 6 is ontworpen voor alle basketbalposities en -bewegingen en geeft prioriteit aan snelheid, stabiliteit en energieteruggave.
- De middenzolen zijn gemaakt met Cushlon 2.0 foam en in de voorvoet zit een Air Zoom unit voor comfort, schokabsorptie en responsiviteit. Het bovenwerk is gemaakt met mesh en heeft een dynamische interne omsluitingsstructuur voor ventilatie en stabiliteit. Vernieuwde volledig rubberen buitenzolen zorgen voor extra grip.
- De Roses kleurencombinatie is een eerbetoon aan de overleden vader van Giannis, terwijl de heldergroene kleurencombinatie verwijst naar de energieke stijl van nummer 34.
- Vanaf 16 augustus 2024 zijn de Giannis Freak 6, een nieuw design van de Giannis Immortality 4, en een nieuwe kledingcollectie verkrijgbaar op nike.com en bij geselecteerde retailers. De kledingcollectie bestaat uit een Dri-FIT top met korte rits, een jersey, een klassiek Nike T-shirt en een joggingbroek en shorts.
Giannis Antetokounmpo kan echt alles op het veld — en zijn nieuwe schoenen ook. De Giannis Freak 6, de nieuwste sneaker van de beroemde forward van de Milwaukee Bucks, is geïnspireerd op zijn veelzijdige spel. Deze basketbalschoenen zijn geschikt voor alle posities en -bewegingen; ideaal voor spelers met een intense speelstijl.
Het designproces voor deze nieuwe sneakers is geïnspireerd op snelheid, stabiliteit en energieteruggave. De middenzolen zijn gemaakt van thermoplastisch polyurethaan, een zeer stevig en flexibel materiaal dat zich naar de voeten vormt. Ze zijn voorzien van zowel Cushlon 2.0 foam als een Air Zoom unit in de voorvoet, wat zorgt voor comfort, schokabsorptie en responsiviteit. Een dynamische, interne omsluitingsstructuur in het bovenwerk ondersteunt stabiliteit en maakt natuurlijke bewegingen mogelijk. Mesh houdt atleten koel en de vernieuwde, volledig rubberen buitenzolen zorgen voor extra grip.
De roze, rode en witte 'Roses' kleurencombinatie voegen een unieke touch toe en vormen een eerbetoon aan de overleden vader van Giannis. De zwart-limoengroene 'Naija' kleurencombinatie weerspiegelt de energieke stijl en Nigeriaanse roots van de superbasketballer. De roze kleurencombinatie is geen verrassing, aangezien Giannis schoenen in die tint droeg tijdens de training met de Bucks om de geboorte van zijn dochter te vieren. Voor een extra dosis personalisatie is het woord 'Freak' op de onderkant van de buitenzolen bedrukt, ter ere van de bijnaam van Giannis.
Naast de Giannis Freak 6 introduceren Giannis Antetokounmpo en Nike een nieuw design van de Giannis Immortality 4, plus een nieuwe kledingcollectie, waaronder een Dri-FIT top met korte rits, jersey, joggingbroeken en shorts, en een klassiek Nike T-shirt. Vanaf 16 augustus zijn deze artikelen verkrijgbaar op nike.com en bij geselecteerde retailers, net als de Giannis Immortality 3 en Freak 5 sneakers.
Natuurlijk, 2,10 meter zijn met een reikwijdte van 2,20 meter kan je spel naar een hoger niveau tillen. Maar dat geldt ook voor deze stijlvolle en veelzijdige nieuwe sneakers. Je hoeft geen 'Greek Freak' of Griekse god te zijn.