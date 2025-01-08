3 potentiële voordelen van het dragen van een blauwlichtbril

Overmatig schermgebruik voor het naar bed gaan kan de slaapkwaliteit nadelig beïnvloeden. "Het blauwe licht van elektronische apparaten brengt geen schade toe aan je ogen, maar blauw licht kan wel de slaap beïnvloeden, doordat het de aanmaak van melatonine verstoort", zegt Boxer Wachler.

Melatonine is een hormoon dat door de hersenen wordt geproduceerd in reactie op duisternis om een slaperig gevoel op te wekken. Het helpt ook bij het regelen van de biologische klok van het lichaam (circadiaans ritme), zo stelde de National Institutes of Health. Oogarts Jennifer Tsai legt uit dat blauw licht dat afkomstig is van digitale apparaten het natuurlijke circadiaans ritme van het lichaam kan verstoren. Doordat het lichaam een beetje voor de gek wordt gehouden en denkt dat het nog overdag is, kan het moeilijk zijn om in slaap te vallen en zorgt het uiteindelijk voor een slechtere slaapkwaliteit. (Natuurlijk ziet een slaapschema er anders uit voor iemand die nachtdiensten werkt.)

Uit een artikel dat in 2019 werd gepubliceerd in het tijdschrift Chronobiology International, waarbij werd gekeken naar het verband tussen blootstelling aan licht en het circadiaans ritme, bleek dat twee uur blootstelling aan blauw licht in de avond genoeg is om de aanmaak van melatonine te onderdrukken. En uit een artikel uit 2022 over sportgeneeskunde in het tijdschrift Frontiers in Physiology bleek dat blauw licht een nadelig effect kan hebben op zowel de slaapkwaliteit als de slaapduur.