3 potentiële voordelen van het dragen van een blauwlichtbril
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Artsen leggen uit hoe beschermende brillen je kunnen beschermen tegen vermoeide ogen.
Schermgebruik is iets wat tegenwoordig moeilijk te vermijden is, net als het blauwe licht dat deze schermen uitstralen. Langdurige blootstelling aan dit soort licht kan echter oogklachten veroorzaken, waaronder droge ogen, wazig zicht en gevoeligheid voor licht. Uit onderzoek uit 2022 van de Vision Council bleek dat 80 procent van de respondenten melding maakte van vermoeide ogen, iets waar een bril die blauw licht blokkeert tegen kan helpen.
Blauwlichtbrillen zijn speciaal ontworpen om de blootstelling aan dit type licht te verminderen, wat vermoeide ogen als gevolg van langdurig schermgebruik kan voorkomen.
Wat is blauw licht?
Blauw licht wordt uitgezonden door digitale apparaten zoals smartphones, tablets, laptops en televisies, maar ook door TL-verlichting, spaarlampen en led-verlichting. Maar de grootste bron van blauw licht is de zon, zegt de American Academy of Ophthalmology.
Blauw licht, ook wel HEV-licht (high-energy visible light) genoemd, maakt deel uit van het zichtbare lichtspectrum, zegt Brian Boxer Wachler, oogarts en oogchirurg bij het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles. Hij noemt de kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. Al deze kleuren vallen binnen het zichtbare lichtspectrum, zegt Wachler, wat betekent dat ze deel uitmaken van het elektromagnetische spectrum dat zichtbaar is voor het menselijk oog.
Naarmate het zichtbare lichtspectrum beweegt, worden de golflengtes gesplitst. Omdat al deze lengtes verschillend zijn, resulteren ze in verschillende kleuren. Het deel blauw licht van het spectrum heeft een korte golflengte, van 400 tot 500 nanometer, zegt Tatevik Movsisyan, oogarts en klinisch universitair hoofddocent aan de Ohio State University College of Optometry.
Is blauw licht schadelijk voor de ogen?
Technisch gezien niet, maar het heeft wel degelijk een effect op je ogen en mogelijk ook op je algehele gezondheid.
"Tijdens dierproeven bleek deze korte golflengte schadelijk voor de retina of de achterkant van het oog. Er is tot nu toe echter geen bewijs dat blauw licht dit soort schade veroorzaakt bij menselijke retina's", zegt Movsisyan.
Hoewel onderzoek nog gaande is, stelde een wetenschappelijk onderzoek uit 2022 dat kunstmatig blauw licht geen aanzienlijke invloed heeft op je zicht of de gezondheid van je ogen. De AAO zegt ook dat er momenteel geen verband bestaat tussen blauw licht en schade aan menselijke retina's of ouderdomsgerelateerde maculadegeneratie.
Blootstelling aan blauw licht kan ook enkele voordelen hebben. Zo blijkt uit een systematisch onderzoek uit 2022 dat atleten die waren blootgesteld aan blauw licht daar een aantal voordelen van ondervonden, zoals betere cognitieve prestaties, een hogere alertheid en een snellere reactietijd.
Blauw licht en slaapproblemen
Overmatig schermgebruik voor het naar bed gaan kan de slaapkwaliteit nadelig beïnvloeden. "Het blauwe licht van elektronische apparaten brengt geen schade toe aan je ogen, maar blauw licht kan wel de slaap beïnvloeden, doordat het de aanmaak van melatonine verstoort", zegt Boxer Wachler.
Melatonine is een hormoon dat door de hersenen wordt geproduceerd in reactie op duisternis om een slaperig gevoel op te wekken. Het helpt ook bij het regelen van de biologische klok van het lichaam (circadiaans ritme), zo stelde de National Institutes of Health. Oogarts Jennifer Tsai legt uit dat blauw licht dat afkomstig is van digitale apparaten het natuurlijke circadiaans ritme van het lichaam kan verstoren. Doordat het lichaam een beetje voor de gek wordt gehouden en denkt dat het nog overdag is, kan het moeilijk zijn om in slaap te vallen en zorgt het uiteindelijk voor een slechtere slaapkwaliteit. (Natuurlijk ziet een slaapschema er anders uit voor iemand die nachtdiensten werkt.)
Uit een artikel dat in 2019 werd gepubliceerd in het tijdschrift Chronobiology International, waarbij werd gekeken naar het verband tussen blootstelling aan licht en het circadiaans ritme, bleek dat twee uur blootstelling aan blauw licht in de avond genoeg is om de aanmaak van melatonine te onderdrukken. En uit een artikel uit 2022 over sportgeneeskunde in het tijdschrift Frontiers in Physiology bleek dat blauw licht een nadelig effect kan hebben op zowel de slaapkwaliteit als de slaapduur.
Voordelen van blauwlichtbrillen
Hoe meer taken je digitaal uitvoert, hoe vatbaarder je wordt voor klachten die verband houden met overmatig schermgebruik. Lees hier hoe een blauwlichtbril kan helpen om vermoeide ogen tegen te gaan en je nachtrust te verbeteren.
1.Het is mogelijk bevorderlijk voor je slaap
Een van de beste dingen die je kunt doen voor het slapengaan is het uitschakelen van schermen. Maar door het dragen van een blauwlichtbril kun je voor het slapen toch schermen blijven gebruiken, zonder dat je daar een goede nachtrust voor inlevert. Onderzoek heeft uitgewezen dat je dankzij een blauwlichtbril beter kan slapen, zegt Boxer Wachler.
Uit een onderzoek in 2021, gepubliceerd in Chronobiology International, bleek dat een blauwlichtbril de slaaplatentie verminderde (de tijd die iemand nodig heeft om in slaap te vallen) onder personen die last hadden van een slaapstoornis, jetlag of een onregelmatig dienstrooster.
2.Het kan lichtgevoeligheid verminderen
Het kunstmatige blauwe licht van elektronische apparaten kan leiden tot hoofdpijn, concentratieproblemen en lichtgevoelige ogen, zegt Tsai.
“Normaal gesproken zouden we buiten een zonnebril dragen om dit effect te verlichten, aangezien de zon ook dit blauwe licht uitstraalt", zegt ze. "Maar binnenshuis worden onze ogen nog steeds blootgesteld aan blauw licht van schermen, waardoor ze lichtgevoeliger worden."
Maar een blauwlichtbril helpt niet tegen digitale oogvermoeidheid. Volgens een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek, dat in 2021 werd gepubliceerd in het American Journal of Ophthalmology, hielp een blauwlichtbril niet om de symptomen van oogvermoeidheid na twee uur computergebruik te helpen voorkomen of verlichten.
"Soms denken mensen dat (digitale) oogvermoeidheid wordt veroorzaakt door blauw licht, maar dat is niet zo", zegt Boxer Wachler. "Deze klachten zijn het gevolg van teveel tijd doorbrengen achter een scherm. Wanneer je je voor lange periodes concentreert op iets vlak voor je neus, knipperen je ogen namelijk 30 procent minder vaak dan normaal."
Dus hoewel oogvermoeidheid niet wordt veroorzaakt door blauw licht, kan een blauwlichtbril wel helpen tegen de symptomen die gerelateerd zijn aan lichtgevoeligheid.
3.Het kan de klachten van droge ogen verminderen
Het uren achter elkaar naar een scherm staren kan ertoe leiden dat je ogen minder vaak knipperen. Tsai legt uit dat droge ogen en bijbehorende klachten (rode, branderige en tranende ogen) kunnen optreden door te weinig aanmaak van traanvocht.
"Het dragen van een bril met een blauwlichtfilter kan schittering en lichtgevoeligheid helpen verminderen, waardoor oogvermoeidheid wordt verlicht en soms de ogen vaker gaan knipperen", zegt ze.
Uit een kleinschalig onderzoek uit 2016 bleek dat volwassenen die last hadden van droge ogen en die een bril gingen dragen met een blauwlichtfilter van 50 procent een verbetering in gezichtsscherpte lieten zien. Deze verbetering in gezichtsscherpte wordt gekenmerkt door het bereik waarin we scherp kunnen zien, zo stelt de American Optometric Association.
Tips voor het kopen van een blauwlichtbril
Tsai raadt iedereen die geïnteresseerd is in de aanschaf van een blauwlichtbril sterk aan op zoek te gaan naar een bril die het volledige bereik van blauw licht filtert, namelijk 410 tot 460 nanometer. Een bril met oranje of amberkleurige glazen is ontworpen om meer, zo niet al het blauwe licht tegen te houden, in vergelijking met een bril met heldere glazen.
"Een blauwlicht-coating op brillenglazen betekent niet automatisch een UV-coating", zegt ze. "Om zeker te weten dat de bril UV-bescherming biedt, moet je goed controleren of de bril die je koopt ook daadwerkelijk dit filter heeft."
Als je twijfelt of de bril die je hebt gekocht blauw licht tegenhoudt, raadt Tsai aan om een afspraak te maken met een optometrist. "We beschikken meestal over de spectrometers die de specificaties kunnen testen", zegt ze.
Wanneer draag je een blauwlichtbril?
Of je nu wel of niet een blauwlichtbril moet dragen, is geheel aan jou. "Ik leg aan mijn cliënten uit dat het zeker geen kwaad kan om zo'n bril te dragen, omdat het kan helpen de lichtgevoeligheid te verminderen op een lange dag achter een scherm", zegt Tsai. "Wanneer mensen ervoor kiezen om een blauwlichtbril te dragen, kunnen ze dat het beste telkens doen wanneer ze naar een digitaal scherm kijken, zoals het werken achter een computer, scrollen op een telefoon of lezen op een tablet."
Boxer zegt dat je het blauwe licht van al je elektronica kunt uitschakelen door naar 'Instellingen' en vervolgens naar 'Weergave' te gaan en daar de nachtmodus te selecteren. "In deze modus wordt het blauwe licht van je telefoon en computer uitgeschakeld. Het is normaal dat je scherm er dan een beetje oranje uitziet, en de meeste mensen raken daar wel aan gewend."
Laat je ogen regelmatig even rusten, voegt hij eraan toe. "Ik raad de 20-20 regel aan, waarbij je voor elke 20 minuten schermtijd je ogen 20 seconden sluit." Een andere variatie is de 20-20-20 regel, waarbij je elke 20 minuten 20 seconden lang je ogen van het scherm haalt en ze richt op iets dat zich 20 feet (6 meter) verderop bevindt.
"Je kunt een uitgebreid onderzoek laten doen om te bepalen of een bril op sterkte nodig is, of dat brillenglazen met een ontspiegelende coating, die een deel van het blauwe licht tegenhouden, gunstig kunnen zijn", zegt ze. Overleg bij twijfel met je oogarts om te weten of het dragen van een blauwlichtbril zinvol zou kunnen zijn voor jou.
Tekst: Amy Capetta