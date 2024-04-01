De geschiedenis van de VaporMax

Niet alleen dat, maar het nieuwe ontwerp vereiste een geheel nieuw productieproces. Voordat de VaporMax er was, hadden alle Nike Air schoenen andere elementen nodig, zoals foam, om de Air unit met het bovenwerk te verbinden. Met VaporMax kan de Air demping op zichzelf staan.



Zac Elder, de innovatieve designer op het gebied van demping, werd geïnspireerd door de 'belofte van Air'. Hij hielp bij de ontwikkeling van een Air unit die lichter en flexibeler was en je meer dan ooit het gevoel gaf dat je op lucht loopt. Maar makkelijk was het niet: de VaporMax was destijds de meest geteste schoen in de geschiedenis van Nike. De VaporMax zou geschiedenis blijven schrijven. Nooit eerder was een Air unit over de hele lengte uitgevoerd in regenboogkleuren. Deze Nike Air VaporMax 'BeTrue' Flyknit was geïnspireerd op het Witte Huis op 26 juni 2015, de dag waarop het Amerikaanse Hooggerechtshof oordeelde dat de grondwet koppels van hetzelfde geslacht het recht geeft om te trouwen. Het Witte Huis was verlicht in de kleuren van de Pride-vlag, omlijst door het diepe marineblauw van de avondhemel.