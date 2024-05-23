De geschiedenis van de Air Max 95

Het nieuwste Air Max design stuitte eerst op weerstand binnen Nike. De schoen zag er ongewoon uit en had de allereerste zichtbare Air in de voorvoet. Sommigen waren helemaal weg van de zwarte middenzool, de eerste keer dat die werd gebruikt in Nike hardloopschoenen, maar anderen hadden er een hekel aan. Wat voor designer Sergio Lozano betekende dat hij iets op het spoor was.

Het design is geïnspireerd op twee verschillende ideeën. Ten eerste door het idee van een schoen die door de natuur is gemaakt: de grondlagen zijn geërodeerd door regen, waardoor het product zichtbaar wordt. De tweede inspiratiebron was de complexiteit van het menselijk lichaam: de schacht langs de buitenzool en hak van de schoen staat voor de wervelkolom en vormt de ruggengraat van het design. Nylon oogjes staan voor de ribben en de veterstructuur aan de zijkanten, met laagjes mesh, staan voor spiervezels en vlees.