Nike komt met het nieuwste Air Max design: de Air Max Scorpion

Nike komt met een nieuw Air Max design: de Air Max Scorpion
Productnieuws
De nieuwe Air Max schoen biedt comfort en ondersteuning.
Originele content gepubliceerd op: 14 september 2023
Wat je moet weten:
- Berekend in kilo luchtdruk per vierkante centimeter bevat de Nike Air Max Scorpion de meeste Air tot nu toe. Het resultaat: een responsief gevoel voor langdurig comfort.
- Bij het ontwikkelen van de Nike Air Max Scorpion werd gebruikgemaakt van 3D, virtual-reality designsoftware, computerdesign- en technische tools, plus machinelearning- en digital-twintechnologie.
De nieuwste Air Max sneaker vertegenwoordigt een transformatie in Nike productdesign. Met een strakke ontwikkelingstijdlijn van 18 maanden maakten Nike teams gebruik van geavanceerde software om de Air Max Scorpion te ontwerpen, die de meeste Air bevat van alle Nike sneakers tot nu toe.
De Air units van de Air Max Scorpion creëren een geheel nieuw gevoel onder de voet. De Air demping verdeelt het gewicht door middel van contactpunten tussen de voet en de airbag, wat inhoudt dat elk dempingspunt strategisch ontworpen is voor het opvangen van schokken en een gevoel van responsiviteit en comfort.
Het bovenwerk is gemaakt met lichte Nike Flyknit technologie en zacht, chenille-achtig materiaal. Bij het ontwerp is rekening gehouden met duurzaamheid. Daarom bestaat de schoen voor 20% van het gewicht uit gerecycled materiaal.
Voor de teams die de schoen maakten werd de snelle creatie mogelijk gemaakt dankzij nieuwe virtual-reality designsoftware en simulatietools. Deze technologieën stelden designers, technici en ontwikkelaars in staat om in realtime samen te werken.
Het proces was erop gericht sneller tests uit te voeren en prototypes te maken, waaronder snelle in-house tests van virtuele prototypes, of digitale tweelingen. Dankzij het gebruik van deze virtuele prototypes kon het team de noodzaak — en milieu-impact — van fysieke productsamples verkleinen.
Voorheen namen testprotocollen acht weken in beslag voor één idee, nu werden tientallen designconcepten in slechts vijf weken getest. Nancy Eisenmenger, materiaalspecialist bij Nike, vertelt dat de verbeterde processen het team in staat stelden om de grenzen op te zoeken van de materiaallimieten en deze vervolgens "te optimaliseren voor performance en maakbaarheid zonder in te leveren op esthetiek".
Releasedatum: de Nike Air Max Scorpion wordt uitgebracht op 5 oktober 2022.
Veelgestelde vragen
Wat is Nike Air?
Air maakte in 1978 zijn debuut in Nike schoenen. De technologie maakt gebruik van samengeperste lucht in een stevig, flexibel membraan voor demping en een licht gevoel. De Air Max 1 was de eerste schoen met zichtbare Air technologie in de hak.
Wat is de prijs van de Nike Air Max Scorpion?
De adviesprijs van de Air Max Scorpion is $ 250.
Wanneer wordt de Nike Air Max Scorpion uitgebracht?
De releasedatum van de Nike Air Max Scorpion is 5 oktober 2022.