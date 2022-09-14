Nike komt met het nieuwste Air Max design: de Air Max Scorpion

De Air units van de Air Max Scorpion creëren een geheel nieuw gevoel onder de voet. De Air demping verdeelt het gewicht door middel van contactpunten tussen de voet en de airbag, wat inhoudt dat elk dempingspunt strategisch ontworpen is voor het opvangen van schokken en een gevoel van responsiviteit en comfort.

Het bovenwerk is gemaakt met lichte Nike Flyknit technologie en zacht, chenille-achtig materiaal. Bij het ontwerp is rekening gehouden met duurzaamheid. Daarom bestaat de schoen voor 20% van het gewicht uit gerecycled materiaal.