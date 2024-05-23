De geschiedenis van de Air Max 97

Ondanks wat je wel eens leest, waren Japanse hogesnelheidstreinen niet de inspiratie voor de iconische 'Silver Bullet' editie van de Air Max 97. Designer Christian Tresser liet zich inspireren door de natuur, met name de rimpelingen die ontstaan als er waterdruppels in een vijver vallen.

"Het water druppelt en spreidt zich uit naar de Air unit", aldus Tresser. In zijn design geven zilverkleurige, reflecterende lijnen de Air Max 97 een contrasterend, mechanisch uiterlijk — een concept dat volgens Tresser voortkomt uit zijn liefde voor mountainbikes en hun metalen onderdelen.

Dat populaire design is nog maar de helft van het verhaal. De 97's waren de eerste schoenen met zichtbare Air over de hele lengte en behoorden daarmee tot de meest innovatieve schoenen uit hun tijd.