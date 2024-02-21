De geschiedenis van de Air Max 1

Tinker Hatfield studeerde af in de architectuur en werd jarenlang gecoacht door Nike medeoprichter Bill Bowerman aan de Universiteit van Oregon voordat hij in 1981 in dienst trad bij Nike. In het begin was zijn taak eenvoudig: kantoorruimtes, showrooms en stores ontwerpen. Hij vond het geweldig en beschreef architectuur als de perfecte combinatie van kunst en wetenschap.

Een paar jaar later kreeg Tinker de vraag of hij schoenen wilde ontwerpen. Hij was geïntrigeerd en dacht bij zichzelf: dit is waar de echte actie is, en besloot een sprong in het diepe te wagen.

Nike stond destijds voor een unieke designuitdaging. Het merk had baanbrekende Air technologie ontwikkeld, maar worstelde met de vraag hoe je de airbag zichtbaar kon maken zodat je die vanaf de buitenkant van de schoen kon zien.