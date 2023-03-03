De invloed van stress op je lichaam — en wat je eraan kunt doen

Je stressresponssysteem is bedoeld om te zorgen dat je blijft functioneren binnen dit bereik, ook wel homeostase genoemd, zegt Peake. Wanneer het lichaam buiten dit bereik komt, neem het stressresponssysteem de regie over. Dit wordt ook wel allostase genoemd en dient om "dynamisch alles te beheren wat nodig is om binnen het juiste bereik te blijven", zegt Peake.

Het stressresponssysteem bestaat uit twee delen: het autonome zenuwstelsel of AZS en het sympathische zenuwstelsel of SZS, zegt Peake.

Het autonome zenuwstelsel heeft een parasympathisch deel dat dient om te 'rusten en verwerken' en een sympathisch deel dat dient om te 'vluchten of vechten'", zegt Banihashemi.

Het parasympathische zenuwstelsel brengt je lichaam tot rust na een bedreiging, noodsituatie of training, legt Peake uit. Verder "herstelt het functies die tijdens stress waren stilgezet, zoals eten, voedsel verteren en urineren", zegt hij.

Het sympathische zenuwstelsel kan verder worden uitgesplitst in twee reacties: de snelle adrenalinerespons (die twee of drie minuten vraagt) en de cortisolrespons (die iets langzamer is en ongeveer 10 tot 15 minuten vraagt), zegt Peake.

De cortisolrespons wordt geactiveerd door de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as (of HPA-as). Wanneer je een bedreiging waarneemt, stuurt de hypothalamus een boodschap naar de hypofyse in je hersenen. Deze stuurt op zijn beurt een boodschap naar de bijnieren, waaruit vervolgens cortisol vrijkomt in je bloedbaan.

De HPA-as leidt uiteindelijk tot het vrijkomen van glucocorticoïden. Dit zijn steroïde hormonen die een belangrijke rol spelen bij het metabolisme van glucose, eiwitten en vet in het lichaam. Ze leveren ook energie voor de 'vecht-of-vluchtreactie'. Cortisol is een essentiële glucocorticoïde in je lichaam die het hart, de lever, immuuncellen en spieren beïnvloedt in een proces dat vele minuten tot een uur kan duren, zegt Banihashemi.