Het creëren van een effectief ondersteunend netwerk

Creëer je eigen ondersteunende netwerk
Coaching en voeding
Door Joe Holder
Hoe je jezelf kunt voorbereiden op succes dankzij een ondersteunend netwerk met mensen die het beste met je voor hebben.
Zie het maar als je eigen persoonlijke raad van bestuur: een groep mensen die jouw fitness- en gezondheidsdoelen ondersteunen. Ik raad je aan een team van vijf mensen samen te stellen, zodat je mensen hebt met verschillende kwaliteiten en op wie je kunt bouwen tijdens je ontwikkeling. In dit artikel vertel ik je hoe je kunt beginnen je netwerk vorm te geven.
Alle openbare bedrijven hebben een raad van bestuur, een groep mensen die de missie van een bedrijf ondersteunen en de voortgang van het bedrijf bewaken.
Jij kunt dezelfde ondersteuning krijgen in jouw ontwikkeling op het gebied van fitness en gezondheid, door je eigen persoonlijke raad van bestuur vorm te geven.
Het is simpel: als je jezelf omringt met mensen die je van je pad willen halen, is het moeilijker om je eigen pad te blijven volgen.
Ik raad je aan een team van vijf mensen samen te stellen. Op die manier heb je mensen met verschillende meningen en kwaliteiten en kun je ondersteund worden door verschillende mensen tijdens je ontwikkeling.
Kies zeer bewust de mensen in je cirkel.
Het is in het algemeen makkelijker om je gezondheids- en fitnessdoelen te behalen wanneer de mensen om je heen ook willen dat je ze bereikt, in tegenstelling tot ongeïnteresseerde mensen of mensen die willen dat je de verkeerde beslissingen neemt.
Neem een paar minuten de tijd om je raad van bestuur te benoemen. Misschien wil je er een vriend(in) in meenemen die veel over voeding weet of een collega die een online work-out met je wilt doen.
Misschien komen er niet onmiddellijk vijf mensen in je op. Maar dan kun je ook kiezen voor professionals, zoals je huisarts, diëtist of fysiotherapeut.
Het kan ook iemand zijn die niet in dezelfde stad als jij woont, maar met wie je af en toe contact kunt zoeken wanneer je motivatie nodig hebt om te gaan trainen.
Geef je raad van bestuur vorm om je ontwikkelingen op het gebied van fitness en gezondheid gemakkelijker te maken, met mensen die je tijdens iedere stap onderweg ondersteunen.