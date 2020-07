Het creëren van een effectief ondersteunend netwerk

Kies zeer bewust de mensen in je cirkel.

Het is in het algemeen makkelijker om je gezondheids- en fitnessdoelen te behalen wanneer de mensen om je heen ook willen dat je ze bereikt, in tegenstelling tot ongeïnteresseerde mensen of mensen die willen dat je de verkeerde beslissingen neemt.



Neem een paar minuten de tijd om je raad van bestuur te benoemen. Misschien wil je er een vriend(in) in meenemen die veel over voeding weet of een collega die een online work-out met je wilt doen.



Misschien komen er niet onmiddellijk vijf mensen in je op. Maar dan kun je ook kiezen voor professionals, zoals je huisarts, diëtist of fysiotherapeut.



Het kan ook iemand zijn die niet in dezelfde stad als jij woont, maar met wie je af en toe contact kunt zoeken wanneer je motivatie nodig hebt om te gaan trainen.



Geef je raad van bestuur vorm om je ontwikkelingen op het gebied van fitness en gezondheid gemakkelijker te maken, met mensen die je tijdens iedere stap onderweg ondersteunen.