Nike's beste zwemgear

Hoewel de meeste zwemkleding prima is, heb je voor een zwemwork-out een goed passend, ondersteunend zwempak of zwembroek nodig die goed blijft zitten wanneer je in het water duikt of een koprol maakt. Dames kunnen het beste op zoek naar een goed aansluitend zwempak of een bikini met voldoende ondersteuning. De Nike Crossback bikinitop is bijvoorbeeld uitgerust met ventilerende mesh en geperforeerde, uitneembare cups die extra ondersteuning bieden en snel drogen.

Voor de heren: als je graag wat meer weerstand in het water wilt, is een normale zwembroek prima. Let er wel op dat je het verstelbare koord aantrekt voor je in het water duikt. Als je liever minder wrijving door het water hebt, kies dan voor een aansluitende zwemjammer of zwemboxer.