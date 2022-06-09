Nike's beste zwemgear

6 Nike essentials voor beginnende zwemmers
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Gear up voor je volgende zwemsessie met de zwemproducten van Nike om alles uit je work-out te halen.
Zwemmen is een uitstekende cardiovasculaire training voor het hele lichaam waarmee je je hartslag verhoogt zonder de impact op het lichaam van hardlopen. Dit maakt het tot een zeer effectieve optie voor crosstraining. Tijdens het zwemmen profiteer je van de voordelen van aerobe inspanning met een hoge intensiteit, en ontlast je toch je lichaam.
Of je nu pas leert zwemmen, met een nieuwe routine van baantjes trekken begint of af en toe je trainingsschema wilt aanvullen met een zwemwork-out; je zult meer nodig hebben dan alleen zwemkleding om optimaal te presteren in het water. Dit zijn zes zwemgear essentials die je bij je moet hebben voor je work-out in het zwembad.
1.Zwemkleding
Hoewel de meeste zwemkleding prima is, heb je voor een zwemwork-out een goed passend, ondersteunend zwempak of zwembroek nodig die goed blijft zitten wanneer je in het water duikt of een koprol maakt. Dames kunnen het beste op zoek naar een goed aansluitend zwempak of een bikini met voldoende ondersteuning. De Nike Crossback bikinitop is bijvoorbeeld uitgerust met ventilerende mesh en geperforeerde, uitneembare cups die extra ondersteuning bieden en snel drogen.
Voor de heren: als je graag wat meer weerstand in het water wilt, is een normale zwembroek prima. Let er wel op dat je het verstelbare koord aantrekt voor je in het water duikt. Als je liever minder wrijving door het water hebt, kies dan voor een aansluitende zwemjammer of zwemboxer.
2.Zwembril
Een zwembril is essentieel om het water uit je ogen te houden. De Nike Swim collectie heeft zwembrillen voor heren, dames en kinderen in tal van verschillende kleuren, en zwembrilhoesjes om ze te beschermen tegen krassen. Als je van plan bent om in een buitenbad of het open water te gaan zwemmen, kies dan voor een getinte zwembril om je ogen te beschermen tegen schitteringen op het water en UV-straling. Veel stijlen hebben een aanpasbare neusbrug om de bril naar wens aan te passen.
3.Badmuts
In zwembadwater zit chloor, wat je haar na verloop van tijd kan uitdrogen en beschadigen. Het is daarom slim om een badmuts te dragen om zo je haar te beschermen. Een badmuts helpt bovendien om wrijving door het water te verminderen en houdt je haar uit je gezicht en ogen – en uit het zwembad natuurlijk. Nike heeft siliconen badmutsen in verschillende kleuren, en ook in een grotere maat voor zwemmers die meer ruimte nodig hebben voor langer haar. De Nike Victory zwemhijab voor dames biedt extra bedekking, evenals een elastische band aan de binnenkant om het haar op zijn plek te houden.
4.Kickboard of pull buoy
Til je zwemsessies naar een hoger niveau met een kickboard om je beenslagen te oefenen en om de kracht in je benen en bovenlichaam te trainen. Nike heeft een compact en eenvoudig te vervoeren kickboard dat je ook kunt gebruiken als pull buoy. Je plaatst deze tussen je benen om ze te laten drijven, zodat jij je kunt focussen op je houding en je bovenlichaam.
5.Zwemvinnen
Zwemvinnen zijn nog een handig hulpstuk om je zwemwork-out naar een hoger niveau te tillen en de efficiëntie en snelheid van je beenslagen te verbeteren. De geribbelde gedeeltes aan de zijkanten van de bladen werken samen met de zachtere, flexibelere gedeeltes voor een maximale afzet bij elke slag. De open neus met groeven bij de punt van het blad zorgt voor een comfortabele pasvorm. Nike biedt een selectie gestroomlijnde, zwarte zwemvinnen met felgekleurde accenten.
6.Zwemtas
Het kan handig zijn om een speciale tas aan te schaffen waar je handdoek, zwemkleding, zwembril en de rest van al je zwemgear in past. Nike heeft verschillende zwemtassen waar al je benodigde zwemspullen in passen. Deze zijn geperforeerd zodat het water eruit kan lopen en je handdoek en andere spullen snel drogen, zelfs wanneer ze in de tas zitten.
Tekst: Emilia Benton