Heerlijke zuivelvrije snacks voor op school, van diëtisten

Heerlijke zuivelvrije snacks voor op school, volgens diëtisten
Voeding
Een zuivelvrije levensstijl volgen kan eenvoudig en lekker zijn. Dit is wat experts aanraden om in te pakken voor schoollunches.
Als je kids door het eten van een stuk pizza of kaasstengels vaak last krijgen van hun spijsvertering, kan lactose-intolerantie de boosdoener zijn.
Lactose is een natuurlijke suiker die voorkomt in melk en andere zuivelproducten, waaronder kaas, slagroom en ijs. "Bij lactose-intolerantie mist het lichaam het spijsverteringsenzym [bekend als lactase] dat nodig is om lactose af te breken", zegt Erin Palinski-Wade, R.D., C.D.E., L.D.N. en ACE-C.P.T.
In plaats van dat lactose in de dunne darm goed wordt verteerd, gaat het onverteerd naar de dikke darm. Daar wordt het vervolgens afgebroken tijdens een proces dat fermentatie heet, aldus The American College of Gastroenterology. Als gevolg van dit proces, waarbij een mengsel van moleculen, organische zuren, kooldioxide en waterstofgassen ontstaat, krijgt iemand met lactose-intolerantie last van maag- en darmklachten.
Wat zijn symptomen van lactose-intolerantie?
"Veelvoorkomende symptomen zijn winderigheid, een opgeblazen gevoel, constipatie en/of diarree", zegt Jessica Cording, M.S., R.D., C.D.N., I.N.H.C. Het ACG voegt eraan toe dat buikkrampen of -pijn en ook de plotselinge aandrang om te poepen binnen twee uur na het nuttigen van zuivel kunnen optreden. Volgens het Boston Children's Hospital hebben ongeveer 30 tot 50 miljoen Amerikaanse kinderen en volwassenen een lactose-intolerantie.
Een andere mogelijke reden waarom kinderen zuivelvrij moeten eten is een koemelkallergie, die wordt geclassificeerd als een stoornis in het immuunsysteem omdat een eiwit in melk hun immuunafweer activeert. Er kan een milde of ernstige reactie optreden, meestal in de vorm van jeuk, zwelling, netelroos of huiduitslag. In sommige gevallen kan een melkallergie een mogelijk levensbedreigende anafylactische reactie veroorzaken, volgens de Food Allergy Research & Education.
Ongeveer 2,5 procent van de Amerikaanse kinderen onder de drie jaar is allergisch voor melk, waarmee het de meest voorkomende voedselallergie is bij zowel baby's als adolescenten, aldus FARE. Sterker nog, in een onderzoek dat in 2019 in Frontiers in Pediatrics verscheen, werd gemeld dat voedselallergieën bij kinderen (zowel in ontwikkelde als in ontwikkelingslanden) de afgelopen 20 jaar zijn toegenomen. Hoewel de meeste kinderen over deze aandoening heen zullen groeien, blijft een melkallergie een van de meest voorkomende voedselallergieën bij volwassenen.
Palinski-Wade raadt ouders dringend aan geen zelfdiagnose te stellen bij hun kleintjes.
"Als een kind last krijgt van zuivel, raad ik sterk aan een allergietest te doen", zegt ze. "De precieze oorzaak van het probleem kennen is de eerste stap om te bepalen welke voedingsmiddelen ze wel en niet kunnen eten."
Zuivelvrij leven
Het schrappen van zuivel – en calcium – hoeft helemaal geen probleem te zijn als je zuivelvrij gaat leven. Beide diëtisten zeiden dat dit potentiële voedingstekort gemakkelijk te vermijden is.
"Zuivel krijgt de meeste aandacht vanwege calcium, maar in werkelijkheid zit calcium in allerlei voedingsmiddelen", zegt Cording.
Ze vertelt dat calciumrijke bronnen, die niet van zuivel afkomstig zijn, tofu, zalm, amandelen, peulvruchten, witte bonen, broccoli en donkergroene bladgroenten omvatten, alsmede sappen en ontbijtgranen die met calcium verrijkt zijn.
"Bovendien zijn veel van de commerciële plantaardige melkproducten (zoals amandel- of sojamelk) verrijkt met calcium, vitamine D en andere voedingsstoffen die we meestal in gewone melk vinden", zegt ze.
Nogmaals, voordat je keuzes maakt over het dieet van je kind, raadt Palinski-Wade aan professioneel advies in te winnen.
"Ouders en verzorgers moeten de behoeften aan voedingsstoffen van hun kind bespreken met hun kinderarts en een diëtist om te bepalen of supplementen misschien ook geschikt voor hen zijn", geeft ze aan.
Heerlijke zuivelvrije snacks voor kinderen
Om kinderen te stimuleren gezonde, zuivelvrije keuzes te maken, ligt de sleutel volgens Palinski-Wade in het geven van opties die je in je eigen keuken vindt.
"Voor de meeste zuivelproducten en -snacks is er een vergelijkbaar zuivelvrij alternatief om te proberen", zegt ze. Oudere kinderen kunnen leren om voedingsetiketten te lezen met hulp van een geregistreerde diëtist, die hen kan helpen zelf mogelijke allergenen te herkennen, voegt ze toe.
Hieronder delen beide geregistreerde diëtisten acht gemakkelijk te maken, zuivelvrije snacks, waarmee je het nieuwe schooljaar smakelijk kunt beginnen:
Snelle snacks die kids lekker vinden:
- Zuivelvrije yoghurt (zoals soja of kokos) met fruit. Een opmerking: "Als de intolerantie lactose of het eiwit A1 is (een specifiek eiwit dat in gewone melk voorkomt), kun je in plaats daarvan kiezen voor lactosevrije melk/yoghurt, maar ook voor melk/yoghurt die alleen het A2-eiwit bevat, zoals yoghurt van geitenmelk", aldus Palinski-Wade.
- Vegan kaas, babyworteltjes en volkoren crackers.
- Selderij met pindakaas en bessen.
- Hummus, gesneden groenten en óf volkoren crackers óf toast.
- Guacamole, gesneden groenten en óf volkoren crackers óf toast. "Misschien zelfs een hardgekookt ei voor wat meer eiwitten", geeft Cording aan.
- Een sneetje volkoren toast belegd met een noten- of zadenboter.
- Kant-en-klare krokante kikkererwtensnacks (meestal te vinden in het schap met snacks). "Deze opties kunnen erg handig zijn en zijn bovendien voorzien van een evenwichtige hoeveelheid eiwitten en vezels, samen met wat complexe koolhydraten", legt Cording uit.
Tekst: Amy Capetta