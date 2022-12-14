4 gezonde recepten voor het najaar van een erkende diëtist

Wanneer de temperatuur daalt, kan eten dat 'in het seizoen' is, je een warm gevoel geven. Met een verzameling lekkere, gezonde najaarsrecepten zet je voedzame maaltijden op tafel die jou en je gezin een verzadigd gevoel geven.

Voor extra context: de producten die in de zomermaanden in het seizoen zijn, hebben vaak een hoge concentratie water, waardoor het lichaam de temperatuur beter kan reguleren en koel blijft in de hitte. In de herfst en winter duiken wortelgroenten en stevige bladgroenten op om het lichaam warm en gevoed te houden als de temperaturen geleidelijk dalen.

Seizoensgebonden eten is een van de beste manieren om je gezondheid (en de gezondheid van de planeet) te ondersteunen. Als het binnen je mogelijkheden ligt, is boodschappen doen bij een plaatselijke boerenmarkt of boerderijwinkel een handige manier om te kiezen uit producten die op dat moment in het seizoen zijn. Lokaal inkopen betekent ook dat er minder transport nodig is om het voedsel bij jou thuis te krijgen, wat niet alleen minder uitstoot betekent, maar ook voedsel met meer voedingsstoffen. Wanneer eten lokaal wordt geoogst en gekocht, blijven meer voedingsstoffen behouden dan wanneer producten vroeg worden geoogst en dan met een vrachtwagen over grote afstand worden vervoerd.

Deze gerechten voor de herfst zijn allemaal rijk aan voedingsstoffen en smaak om je het hele seizoen goed te laten voelen.