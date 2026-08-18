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Damesleggings met hoge taille

(73)
Nike Universa
Nike Universa 7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
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Bestseller
Nike Universa
7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 109,99
Nike Universa
Nike Universa Bikershorts met hoge taille zonder naden aan de voorkant voor dames (13 cm)
Bestseller
Nike Universa
Bikershorts met hoge taille zonder naden aan de voorkant voor dames (13 cm)
€ 69,99
Nike Swift
Nike Swift 7/8-hardlooplegging met hoge taille en zakken voor dames
Bestseller
Nike Swift
7/8-hardlooplegging met hoge taille en zakken voor dames
€ 89,99
Nike Swift
Nike Swift Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
Bestseller
Nike Swift
Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
€ 64,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-legging met hoge taille voor dames
Nike Pro Seamless
7/8-legging met hoge taille voor dames
€ 54,99
Nike Tempo
Nike Tempo 7/8-hardlooplegging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
7/8-hardlooplegging met hoge taille voor dames
€ 59,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 42,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Nike Pro Seamless
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 42,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Lange legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
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Bestseller
Nike Zenvy
Lange legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 99,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Caprilegging met hoge taille voor dames
Nike Zenvy
Caprilegging met hoge taille voor dames
€ 89,99
Nike Universa
Nike Universa Lange legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Universa
Lange legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 104,99
Nike Universa
Nike Universa 7/8 legging met hoge taille en print zonder naad aan de voorkant voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Universa
7/8 legging met hoge taille en print zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 114,99
Nike Universa
Nike Universa Bikershorts met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames (20 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Universa
Bikershorts met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames (20 cm)
30% korting
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-legging met hoge taille voor dames
Nike Pro Seamless
7/8-legging met hoge taille voor dames
€ 54,99
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Lange legging met hoge taille voor dames
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Bestseller
Nike One Seamless Front
Lange legging met hoge taille voor dames
€ 49,99
Nike Pro Sculpt 'Keely Hodgkinson'
Nike Pro Sculpt 'Keely Hodgkinson' Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt 'Keely Hodgkinson'
Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 47,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Lange legging met hoge taille voor dames
Bestseller
Nike Pro Sculpt
Lange legging met hoge taille voor dames
€ 64,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT legging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Dri-FIT legging met hoge taille voor dames
€ 59,99
Nike One
Nike One Lange dameslegging met hoge taille en stirrup
Gerecyclede materialen
Nike One
Lange dameslegging met hoge taille en stirrup
€ 54,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dameslegging met hoge taille en korset (66 cm)
NikeSKIMS Matte
Dameslegging met hoge taille en korset (66 cm)
€ 144,99
Nike Tempo
Nike Tempo 7/8-hardlooplegging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
7/8-hardlooplegging met hoge taille voor dames
€ 59,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
Nike Zenvy
Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
€ 64,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Dameslegging (66 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Dameslegging (66 cm)
€ 119,99
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT 7/8-trailrunninglegging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike ACG
Dri-FIT 7/8-trailrunninglegging met hoge taille voor dames
€ 94,99
Nike Tempo
Nike Tempo Strakke hardloopshorts met hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
Strakke hardloopshorts met hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
€ 37,99
Nike One
Nike One Legging met hoge taille en wijde pijpen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
Legging met hoge taille en wijde pijpen voor dames
€ 59,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dameslegging met hoge taille (66 cm)
NikeSKIMS Matte
Dameslegging met hoge taille (66 cm)
€ 129,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Dameslegging (73,5 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Dameslegging (73,5 cm)
€ 129,99
Nike One
Nike One Lange legging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
Lange legging met hoge taille voor dames
€ 54,99
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT hardloopshorts met hoge taille voor dames (18 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Dri-FIT hardloopshorts met hoge taille voor dames (18 cm)
€ 64,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dameslegging met hoge taille en wijde pijpen zonder naad aan de voorkant
Nike Zenvy
Dameslegging met hoge taille en wijde pijpen zonder naad aan de voorkant
€ 109,99
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Dri-FIT shorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Jordan Sport Essentials
Dri-FIT shorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 39,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cropped dameslegging met print en hoge taille (43 cm)
NikeSKIMS Matte
Cropped dameslegging met print en hoge taille (43 cm)
€ 119,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bikeshorts met hoge taille voor dames (18 cm)
NikeSKIMS Matte
Bikeshorts met hoge taille voor dames (18 cm)
€ 74,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bikeshorts met hoge taille voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Bikeshorts met hoge taille voor dames (8 cm)
€ 42,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt 7/8-legging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
7/8-legging met hoge taille voor dames
€ 64,99
Nike One
Nike One Damesshorts (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Damesshorts (13 cm)
€ 34,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy 7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
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Nike Zenvy
7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 99,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damesshorts met hoge taille (8 cm)
NikeSKIMS Matte
Damesshorts met hoge taille (8 cm)
€ 74,99
Jordan Sport
Jordan Sport Basketballegging met hoge taille en enkele pijp voor dames (rechts)
Jordan Sport
Basketballegging met hoge taille en enkele pijp voor dames (rechts)
€ 49,99
Nike One
Nike One Caprilegging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
Caprilegging met hoge taille voor dames
€ 44,99
NikeSKIMS Shine
NikeSKIMS Shine Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
NikeSKIMS Shine
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 74,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cropped dameslegging met hoge taille (43 cm)
NikeSKIMS Matte
Cropped dameslegging met hoge taille (43 cm)
€ 119,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Nike Zenvy
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 59,99
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT bikershorts met hoge taille en zakken voor dames (20 cm, zwangerschapskleding)
Gerecyclede materialen
Nike (M) One
Dri-FIT bikershorts met hoge taille en zakken voor dames (20 cm, zwangerschapskleding)
€ 34,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damesshorts (13 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Damesshorts (13 cm)
€ 69,99
Nike (M) One
Nike (M) One 7/8-legging met hoge taille en zakken voor dames (zwangerschapskleding)
Gerecyclede materialen
Nike (M) One
7/8-legging met hoge taille en zakken voor dames (zwangerschapskleding)
€ 54,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Dameslegging met trekkoord en hoge taille (43 cm)
NikeSKIMS Satin Shine
Dameslegging met trekkoord en hoge taille (43 cm)
€ 109,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 47,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 47,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT shorts met hoge taille voor dames (15 cm)
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Dri-FIT shorts met hoge taille voor dames (15 cm)
€ 49,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damesshorts met print en hoge taille (7,6 cm)
NikeSKIMS Matte
Damesshorts met print en hoge taille (7,6 cm)
€ 74,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
NikeSKIMS Satin Shine
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 74,99
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Rechte dameslegging (86 cm)
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Rechte dameslegging (86 cm)
€ 109,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
NikeSKIMS Matte
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 74,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
NikeSKIMS Matte
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 74,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt 7/8-legging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
7/8-legging met hoge taille voor dames
€ 69,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT damesshorts met hoge taille en print (13 cm)
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Dri-FIT damesshorts met hoge taille en print (13 cm)
€ 44,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Dameslegging met hoge taille (74 cm)
NikeSKIMS Satin Shine
Dameslegging met hoge taille (74 cm)
€ 129,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Gebonden bikeshorts met halfhoge taille voor dames (18 cm)
NikeSKIMS Satin Shine
Gebonden bikeshorts met halfhoge taille voor dames (18 cm)
€ 74,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Footsie grip legging met hoge taille
NikeSKIMS Matte
Footsie grip legging met hoge taille
€ 144,99
Jordan Sport
Jordan Sport Basketballegging met hoge taille en enkele pijp voor dames (links)
Jordan Sport
Basketballegging met hoge taille en enkele pijp voor dames (links)
€ 49,99
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Damesshorts (13 cm)
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Damesshorts (13 cm)
€ 64,99
NikeSKIMS Weightless
NikeSKIMS Weightless V-Panel dameslegging met hoge taille
NikeSKIMS Weightless
V-Panel dameslegging met hoge taille
€ 94,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dameslegging met hoge taille (74 cm)
NikeSKIMS Matte
Dameslegging met hoge taille (74 cm)
€ 129,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dameslegging met hoge taille (66 cm)
NikeSKIMS Matte
Dameslegging met hoge taille (66 cm)
€ 129,99
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Dameslegging met hoge taille (66 cm)
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Dameslegging met hoge taille (66 cm)
€ 104,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Dameslegging met hoge taille (66 cm)
NikeSKIMS Satin Shine
Dameslegging met hoge taille (66 cm)
€ 129,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damesshorts met print (13 cm)
NikeSKIMS Matte
Damesshorts met print (13 cm)
€ 74,99
Nike One
Nike One Lange legging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
Lange legging met hoge taille voor dames
30% korting
Nike One
Nike One Damesshorts (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Damesshorts (13 cm)
30% korting
Nike Swift
Nike Swift Strakke hardloopshorts met hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Strakke hardloopshorts met hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
30% korting
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 47,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 47,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT shorts met hoge taille voor dames (15 cm)
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Dri-FIT shorts met hoge taille voor dames (15 cm)
€ 49,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damesshorts met print en hoge taille (7,6 cm)
NikeSKIMS Matte
Damesshorts met print en hoge taille (7,6 cm)
€ 74,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
NikeSKIMS Satin Shine
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 74,99
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Rechte dameslegging (86 cm)
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Rechte dameslegging (86 cm)
€ 109,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
NikeSKIMS Matte
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 74,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
NikeSKIMS Matte
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 74,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt 7/8-legging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
7/8-legging met hoge taille voor dames
€ 69,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT damesshorts met hoge taille en print (13 cm)
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Dri-FIT damesshorts met hoge taille en print (13 cm)
€ 44,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Dameslegging met hoge taille (74 cm)
NikeSKIMS Satin Shine
Dameslegging met hoge taille (74 cm)
€ 129,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Gebonden bikeshorts met halfhoge taille voor dames (18 cm)
NikeSKIMS Satin Shine
Gebonden bikeshorts met halfhoge taille voor dames (18 cm)
€ 74,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Footsie grip legging met hoge taille
NikeSKIMS Matte
Footsie grip legging met hoge taille
€ 144,99
Jordan Sport
Jordan Sport Basketballegging met hoge taille en enkele pijp voor dames (links)
Jordan Sport
Basketballegging met hoge taille en enkele pijp voor dames (links)
€ 49,99
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Damesshorts (13 cm)
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Damesshorts (13 cm)
€ 64,99
NikeSKIMS Weightless
NikeSKIMS Weightless V-Panel dameslegging met hoge taille
NikeSKIMS Weightless
V-Panel dameslegging met hoge taille
€ 94,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dameslegging met hoge taille (74 cm)
NikeSKIMS Matte
Dameslegging met hoge taille (74 cm)
€ 129,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dameslegging met hoge taille (66 cm)
NikeSKIMS Matte
Dameslegging met hoge taille (66 cm)
€ 129,99
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Dameslegging met hoge taille (66 cm)
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Dameslegging met hoge taille (66 cm)
€ 104,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Dameslegging met hoge taille (66 cm)
NikeSKIMS Satin Shine
Dameslegging met hoge taille (66 cm)
€ 129,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damesshorts met print (13 cm)
NikeSKIMS Matte
Damesshorts met print (13 cm)
€ 74,99
Nike One
Nike One Lange legging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
Lange legging met hoge taille voor dames
30% korting
Nike One
Nike One Damesshorts (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Damesshorts (13 cm)
30% korting
Nike Swift
Nike Swift Strakke hardloopshorts met hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Strakke hardloopshorts met hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
30% korting

Damesleggings met hoge taille – elke stap vol zelfvertrouwen

High-waisted Nike leggings geven je non-stop comfort en extra bedekking tijdens runs, yoga en intensieve work-outs. De hoge tailleband blijft op z'n plek en omsluit je lichaam om ondersteuning te bieden waar je die nodig hebt. Onze leggings met hoge taille zijn gemaakt van niet-doorschijnend materiaal dat de squattest heeft doorstaan, dus je kunt zorgeloos bewegen en stretchen.

Leggings met Dri-FIT technologie houden je koel en comfortabel zodat jij volledig gefocust kunt blijven op je goals. Het materiaal voert vocht af van je huid, waardoor het sneller kan verdampen en jij droog blijft. Alles zodat je nóg harder kunt gaan. En omdat je in deze leggings alle bewegingsvrijheid hebt, kun je onbegrensd aan je techniek werken. Nike-leggings met hoge taille zijn zacht en superstretchy, dus je kunt volop buigen, squatten en springen.

In high-waisted sportleggings met zakken kun je handig je spullen opbergen als je onderweg bent. Het zakje aan de binnenkant is perfect voor je sleutels. In de grotere zak met ritssluiting op de rug past je telefoon. Zo heb jij je handen vrij voor alle uitdagingen die je tijdens je trainingssessie tegenkomt – of opzoekt, natuurlijk.