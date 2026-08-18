Damesleggings met hoge taille – elke stap vol zelfvertrouwen
High-waisted Nike leggings geven je non-stop comfort en extra bedekking tijdens runs, yoga en intensieve work-outs. De hoge tailleband blijft op z'n plek en omsluit je lichaam om ondersteuning te bieden waar je die nodig hebt. Onze leggings met hoge taille zijn gemaakt van niet-doorschijnend materiaal dat de squattest heeft doorstaan, dus je kunt zorgeloos bewegen en stretchen.
Leggings met Dri-FIT technologie houden je koel en comfortabel zodat jij volledig gefocust kunt blijven op je goals. Het materiaal voert vocht af van je huid, waardoor het sneller kan verdampen en jij droog blijft. Alles zodat je nóg harder kunt gaan. En omdat je in deze leggings alle bewegingsvrijheid hebt, kun je onbegrensd aan je techniek werken. Nike-leggings met hoge taille zijn zacht en superstretchy, dus je kunt volop buigen, squatten en springen.
In high-waisted sportleggings met zakken kun je handig je spullen opbergen als je onderweg bent. Het zakje aan de binnenkant is perfect voor je sleutels. In de grotere zak met ritssluiting op de rug past je telefoon. Zo heb jij je handen vrij voor alle uitdagingen die je tijdens je trainingssessie tegenkomt – of opzoekt, natuurlijk.