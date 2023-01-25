Shop nu de beste Nike joggingbroeken voor heren
Koopgids
Staat comfort voor jou voorop? Bekijk dan eens onze collectie joggingbroeken.
Bij Nike vind je joggingbroeken die met je meebewegen bij alles wat je doet, of je je nu zelf in het zweet werkt of toekijkt vanaf de tribune.
Als je op zoek bent naar comfortabele broeken die lang meegaan, dan ben je hier aan het juiste adres. In dit overzicht van Nike joggingbroeken voor heren komen alle mogelijkheden aan bod. De joggingbroeken hieronder zijn per materiaal gerangschikt. Zo kun je eenvoudig de items vinden die het beste bij je passen.
De beste joggingbroeken voor heren
1. Nike Sportswear Tech Fleece joggingbroeken
Als je op zoek bent naar een warme maar lichte broek, dan zit je goed met een van deze zachte joggingbroeken. De collectie omvat broeken in verschillende stijlen, van trainingsbroeken tot utilitybroeken. Ze zijn gemaakt van een mix van katoen en polyester, en voelen van binnen en van buiten heerlijk zacht aan.
Daarnaast hebben de meeste broeken van dit materiaal een strakke, getailleerde look met een slanke pasvorm en toelopende pijpen. Sommige broeken hebben zelfs een paar handige zakken waarin je je sleutels en andere essentials kunt opbergen.
2. Nike Sportswear Club Fleece joggingbroeken
Deze broeken zijn gemaakt van geborsteld materiaal dat comfortabel en zacht aanvoelt. Er zijn verschillende stijlen verkrijgbaar, van trainingsbroeken tot cargobroeken, broeken met toelopende pijpen en andere modellen. Bij deze tijdloze broeken van een mix van katoen en polyester staat comfort voorop. En als je niet kunt kiezen, koop er dan niet één maar meerdere tegelijk, in verschillende kleuren en patronen.
3. Nike Therma-FIT joggingbroeken
Deze broeken zijn ideaal bij koud weer omdat ze zijn voorzien van Nike Therma-FIT warmteregulerende technologie om je lekker warm te houden. Het isolerende fleecemateriaal is zacht en zit altijd lekker, of je nu met je vrienden een balletje trapt of een wandeling maakt. Kies uit verschillende stijlen voor specifieke activiteiten zoals fitness, basketballen, conditietraining en meer.
4. Nike Therma-FIT ADV joggingbroeken
Zoek je extra bescherming tegen de kou? Ga dan voor een van deze joggingbroeken die naast Nike Therma-FIT zijn voorzien van geavanceerde technologie voor nog meer warmteregulerend vermogen. Deze broeken kunnen alleen of in combinatie met compressieleggings gedragen worden. Ze houden je zelfs op de allerkoudste dagen warm, of je ze nu voor, tijdens of na het trainen aantrekt.
5. Nike Fleece Solo Swoosh collectie
Geef je de voorkeur aan een klassieke look, kies dan een van deze joggingbroeken met geborduurd Nike logo op de voorkant. Deze comfortabele broeken zijn gemaakt van geborstelde fleece en zijn verkrijgbaar in verschillende pastelkleuren en donkerdere kleuren. Dankzij de zachte, elastische tailleband met trekkoord kun je het ruimvallende design aanpassen aan wat je aan het doen bent, zoals sporten of gewoon chillen.
Tekst: Dina Cheney