Vijf voordelen van basketballen, volgens experts

Welke leeftijd je ook hebt, fundamentele bewegingsvaardigheden vormen de basis voor elke fysieke activiteit en zijn essentieel voor een actieve leefstijl. Fundamentele bewegingsvaardigheden worden gecategoriseerd op motoriek (zoals rennen of springen), voorwerpbeheersing (vangen en gooien) en stabiliteit (balanceren en draaien).

"Fundamentele bewegingsvaardigheden zoals [sprinten], omhoog springen en bovenhands gooien zijn de basis van fysieke beweging", vertelde Koco Eaton, M.D., orthopedisch chirurg, oprichter van Eaton Orthopaedics en een voormalig basketbalspeler (waaronder drie seizoenen professioneel basketbal in Venezuela). "Basketbal bevordert snelheid, wendbaarheid, kracht en conditie. Er is ook aangetoond dat het de flexibiliteit en motorische coördinatie verbetert. Om deze reden is basketbal vooral gericht op het verbeteren van fundamentele motorische vaardigheden, waarvan is aangetoond dat ze de algemene gezondheid bevorderen."

Uit een onderzoek uit 2012 bleek dat korte basketbaloefeningen — zoals balbeheersing, borstpasses en lay-ups — de fundamentele bewegingsvaardigheden bij kinderen van 7 tot 10 jaar aanzienlijk kunnen verbeteren (kinderen ontwikkelen deze vaardigheden meestal tussen de leeftijd van 3 en 10 jaar).

Marco Lopez, P.T., doctor in fysiotherapie (DPT), C.S.C.S., fysiotherapeut en medeoprichter van The Basketball Doctors merkte op dat basketbal "sprinten, van richting veranderen en springen combineert", iets wat je niet vaak terugziet bij andere sporten.