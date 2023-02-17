Tips om je Nike broekmaat voor dames te meten

Zo vind je je broekmaat voor damesbroeken van Nike
Koopgids
In deze gids laten we zien hoe je jezelf op kunt meten om je broekmaat voor Nike damesbroeken te bepalen.
Of je je nu aankleedt om naar je werk te gaan, kilometers te maken tijdens je run, ballen weg te slaan op de tennisbaan of om lekker op de bank te ploffen: het voelt pas echt comfortabel als je broek goed zit. In deze gids ontdek je hoe je jezelf het beste kunt opmeten om je broekmaat te bepalen voor Nike damesbroeken.
Zodra je weet wat je broekmaat is, kun je makkelijker verschillende stijlen en lengtes shoppen met de pasvorm die je het prettigst vindt. Lees verder om jezelf op te meten en de beste maat en pasvorm te vinden.
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Zo vind je je maat voor damesbroeken
Pak een meetlint om je aan de hand van de onderstaande instructies op te meten. Let op: je verkrijgt de meest nauwkeurige resultaten als je nauwsluitende kleding draagt zonder al te veel plooien of speelruimte.
Vind je maat voor Nike broeken
Nu je de omvang kent van je taille en heupen, kun je kijken naar de maattabel voor Nike damesbroeken om je broekmaat te bepalen.
Hoe zit het met mijn lengte ten opzichte van mijn broekmaat?
Sommige damesbroeken van Nike zijn beschikbaar met korte of lange pijpen, wat betekent dat de binnennaad, oftewel de lengte van het kledingstuk van de kruisnaad tot de zoom, korter of langer is dan de standaardlengte.
Zo kom je erachter of je een broek met kortere of juist langere pijpen nodig hebt:
- Korte broeken: deze zijn gemaakt voor mensen met een lengte tot 1,63 meter. De binnennaad is 5 cm korter en de taille is 1 cm korter ten opzichte van de normale pasvorm voor Nike damesbroeken.
- Lange broeken: deze zijn ontworpen voor dames tussen de 1,73 en 1,83 meter. De binnennaad is 5 cm langer en de taille 1,5 cm hoger ten opzichte van onze normale pasvorm voor Nike damesbroeken.
Dat kan voor sommige items anders zijn omdat de binnennaad kan afwijken. Controleer de gegevens per product voordat je iets koopt.
Tip: als er geen kortere maten beschikbaar zijn voor het soort legging dat je wilt kopen, kun je een variant op de legging kopen van 7/8-lengte.
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Wanneer koop ik een maat groter of kleiner?
Als je precies tussen twee maten in zit, bestel dan de kleinere maat voor een strakke pasvorm en de grotere maat voor een lossere pasvorm.
Als je heup- en taillemaat verschillen, kies dan voor de maat die overeenkomt met je heupmaat.
In Nike maattabellen vind je aanbevelingen op basis van je maten. Toch blijft een pasvorm iets subjectiefs. Twee personen met dezelfde omvang kunnen op zoek zijn naar een heel andere pasvorm voor bepaalde kledingstukken. Lees verder voor meer informatie over pasvorm.
Hoe moet mijn broek zitten?
Als je op nike.com of in de Nike app op zoek bent naar broeken, vind je op de productpagina meer informatie over hoe het product zit onder Maat en pasvorm. Die pagina biedt inzicht in hoe het kledingstuk zit/valt, met onder meer informatie over welke maat het model in de productfoto's draagt en de lengte van de binnennaad.
Afhankelijk van hoe, waar en wanneer je een broek wilt dragen, wil je dat die op een bepaalde manier zit. Zo kan een ruimvallende joggingbroek passen bij een comfortabele casual outfit, maar voor de golfbaan of yogamat is een nauwsluitende broek soms beter. Zelfs als je voor beide items dezelfde maat draagt, hangt de uiteindelijke pasvorm vooral samen met de stijl.
In de Nike kledingcollectie voor dames vind je fleecebroeken, joggingbroeken voor hardlopen, cargobroeken, trainingsbroeken- en leggings en nog veel meer. Ze zijn onderverdeeld in vijf soorten pasvormen: standaard, ruimvallend, oversized, aansluitend en strak. Lees verder om meer te ontdekken over elke pasvorm.
- Strakke broeken
Vind je bij: leggings, trainingsbroeken, Nike Sportswear
Draag ze voor: trainingssessies, sporten, relaxen of als laagje
Zo zitten ze: strak en voorgevormd
- Broeken met aansluitende pasvorm
Vind je bij: joggingbroeken, leggings, fleecebroeken, hardloopbroeken, tennisbroeken, golfbroeken, voetbalbroeken
Draag ze voor: golf, tennis, voetbal, hardlopen, trainingssessies
Zo zitten ze: strak en op maat
- Broeken met standaardpasvorm
Vind je bij: joggingbroeken, trainingsbroeken, fleecebroeken, broeken met wijde pijpen, cargobroeken, golfbroeken, voetbalbroeken, trailbroeken, tennisbroeken
Draag ze voor: golf, tennis, hiking, voetbal, trainingssessies, sport, lifestyle, relaxen
Zo zitten ze: makkelijk en traditioneel
- Ruimvallende broeken
Vind ze bij: joggingbroeken, fleecebroeken, cargobroeken, basketbalbroeken, hardloopbroeken, broeken met wijde pijpen
Draag ze voor: basketbal, relaxen, lifestyle, hardlopen
Zo zitten ze: ruimvallend en relaxed
- Oversized broeken
Vind je bij: joggingbroeken, fleecebroeken, cargobroeken, broeken met wijde pijpen
Draag ze voor: lifestyle, sporten, trainingssessies, relaxen of als laagje
Zo zitten ze: ruimvallend en baggy
Tekst: Julia Sullivan