Zo vind je je broekmaat voor damesbroeken van Nike

Koopgids

In deze gids laten we zien hoe je jezelf op kunt meten om je broekmaat voor Nike damesbroeken te bepalen.

Laatste update: 1 mei 2023
Leestijd: 6 min.
Tips om je Nike broekmaat voor dames te meten

Of je je nu aankleedt om naar je werk te gaan, kilometers te maken tijdens je run, ballen weg te slaan op de tennisbaan of om lekker op de bank te ploffen: het voelt pas echt comfortabel als je broek goed zit. In deze gids ontdek je hoe je jezelf het beste kunt opmeten om je broekmaat te bepalen voor Nike damesbroeken.

Zodra je weet wat je broekmaat is, kun je makkelijker verschillende stijlen en lengtes shoppen met de pasvorm die je het prettigst vindt. Lees verder om jezelf op te meten en de beste maat en pasvorm te vinden.

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Shop Nike damesbroeken

Zo vind je je maat voor damesbroeken

Pak een meetlint om je aan de hand van de onderstaande instructies op te meten. Let op: je verkrijgt de meest nauwkeurige resultaten als je nauwsluitende kleding draagt zonder al te veel plooien of speelruimte.

Neem je taillemaat op

  • Neem je taillemaat op, Tips om je Nike broekmaat voor dames te meten , slide 1 of 4

    1. Ga voor een spiegel staan met je voeten op heupbreedte. Buig naar één kant om de natuurlijke inkeping van je bovenlichaam te vinden. Dat is je natuurlijke taille.

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    2. Begin bij het punt van de inkeping en wikkel het meetlint tegen de klok in om je taille. Hou het meetlint horizontaal.

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    3. Druk het ene uiteinde strak tegen je middel, en laat het meetlint dat om je middel heen is gegaan, overlappen met het beginstuk. Trek het meetlint strak aan, maar niet zo strak dat het in je huid drukt.

Meet je heupomvang

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    1. Ga rechtop voor een spiegel staan met je voeten op heupbreedte.

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    2. Wikkel een meetlint tegen de klok in rond het breedste deel van je heupen (vaak is dat gedeeltelijk rond je bilspieren). Hou het meetlint steeds horizontaal. (Vaak is dat 17 tot 23 centimeter onder je natuurlijke taille).

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    3. Hou het ene uiteinde strak en laat het andere uiteinde van het meetlint overlappen met het beginstuk. Trek het meetlint strak aan, maar niet zo strak dat het in de huid drukt.

Vind je maat voor Nike broeken

Nu je de omvang kent van je taille en heupen, kun je kijken naar de maattabel voor Nike damesbroeken om je broekmaat te bepalen.

Hoe zit het met mijn lengte ten opzichte van mijn broekmaat?

Sommige damesbroeken van Nike zijn beschikbaar met korte of lange pijpen, wat betekent dat de binnennaad, oftewel de lengte van het kledingstuk van de kruisnaad tot de zoom, korter of langer is dan de standaardlengte.

Zo kom je erachter of je een broek met kortere of juist langere pijpen nodig hebt:

  • Korte broeken: deze zijn gemaakt voor mensen met een lengte tot 1,63 meter. De binnennaad is 5 cm korter en de taille is 1 cm korter ten opzichte van de normale pasvorm voor Nike damesbroeken.
  • Lange broeken: deze zijn ontworpen voor dames tussen de 1,73 en 1,83 meter. De binnennaad is 5 cm langer en de taille 1,5 cm hoger ten opzichte van onze normale pasvorm voor Nike damesbroeken.

Dat kan voor sommige items anders zijn omdat de binnennaad kan afwijken. Controleer de gegevens per product voordat je iets koopt.

Tip: als er geen kortere maten beschikbaar zijn voor het soort legging dat je wilt kopen, kun je een variant op de legging kopen van 7/8-lengte.

(Gerelateerd: Nike's beste work-outleggings voor dames)

Wanneer koop ik een maat groter of kleiner?

Als je precies tussen twee maten in zit, bestel dan de kleinere maat voor een strakke pasvorm en de grotere maat voor een lossere pasvorm.

Als je heup- en taillemaat verschillen, kies dan voor de maat die overeenkomt met je heupmaat.

In Nike maattabellen vind je aanbevelingen op basis van je maten. Toch blijft een pasvorm iets subjectiefs. Twee personen met dezelfde omvang kunnen op zoek zijn naar een heel andere pasvorm voor bepaalde kledingstukken. Lees verder voor meer informatie over pasvorm.

Hoe moet mijn broek zitten?

Als je op nike.com of in de Nike app op zoek bent naar broeken, vind je op de productpagina meer informatie over hoe het product zit onder Maat en pasvorm. Die pagina biedt inzicht in hoe het kledingstuk zit/valt, met onder meer informatie over welke maat het model in de productfoto's draagt en de lengte van de binnennaad.

Afhankelijk van hoe, waar en wanneer je een broek wilt dragen, wil je dat die op een bepaalde manier zit. Zo kan een ruimvallende joggingbroek passen bij een comfortabele casual outfit, maar voor de golfbaan of yogamat is een nauwsluitende broek soms beter. Zelfs als je voor beide items dezelfde maat draagt, hangt de uiteindelijke pasvorm vooral samen met de stijl.

In de Nike kledingcollectie voor dames vind je fleecebroeken, joggingbroeken voor hardlopen, cargobroeken, trainingsbroeken- en leggings en nog veel meer. Ze zijn onderverdeeld in vijf soorten pasvormen: standaard, ruimvallend, oversized, aansluitend en strak. Lees verder om meer te ontdekken over elke pasvorm.

Bekijk damesbroeken per pasvorm

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    Strakke broeken
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    Broeken met aansluitende pasvorm
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    Broeken met standaardpasvorm
    Shop
  1. Strakke broeken

    Vind je bij    : leggings, trainingsbroeken, Nike Sportswear

    Draag ze voor: trainingssessies, sporten, relaxen of als laagje

    Zo zitten ze: strak en voorgevormd

  2. Broeken met aansluitende pasvorm

    Vind je bij:     joggingbroeken, leggings, fleecebroeken, hardloopbroeken, tennisbroeken, golfbroeken, voetbalbroeken

    Draag ze voor: golf, tennis, voetbal, hardlopen, trainingssessies

    Zo zitten ze: strak en op maat

  3. Broeken met standaardpasvorm

    Vind je bij:     joggingbroeken, trainingsbroeken, fleecebroeken, broeken met wijde pijpen, cargobroeken, golfbroeken, voetbalbroeken, trailbroeken, tennisbroeken

    Draag ze voor: golf, tennis, hiking, voetbal, trainingssessies, sport, lifestyle, relaxen

    Zo zitten ze: makkelijk en traditioneel

  4. Ruimvallende broeken

    Vind ze bij:     joggingbroeken, fleecebroeken, cargobroeken, basketbalbroeken, hardloopbroeken, broeken met wijde pijpen

    Draag ze voor: basketbal, relaxen, lifestyle, hardlopen

    Zo zitten ze: ruimvallend en relaxed

  5. Oversized broeken

    Vind je bij:     joggingbroeken, fleecebroeken, cargobroeken, broeken met wijde pijpen

    Draag ze voor: lifestyle, sporten, trainingssessies, relaxen of als laagje

    Zo zitten ze: ruimvallend en baggy

Tekst: Julia Sullivan

Voor het eerst gepubliceerd: 17 februari 2023

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