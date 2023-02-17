Tips om je Nike broekmaat voor dames te meten

Of je je nu aankleedt om naar je werk te gaan, kilometers te maken tijdens je run, ballen weg te slaan op de tennisbaan of om lekker op de bank te ploffen: het voelt pas echt comfortabel als je broek goed zit. In deze gids ontdek je hoe je jezelf het beste kunt opmeten om je broekmaat te bepalen voor Nike damesbroeken.

Zodra je weet wat je broekmaat is, kun je makkelijker verschillende stijlen en lengtes shoppen met de pasvorm die je het prettigst vindt. Lees verder om jezelf op te meten en de beste maat en pasvorm te vinden.

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