De beste Nike joggingbroeken voor dames
Koopgids
Ontdek de beste Nike joggingbroeken voor dames, van zweetafvoerende en getailleerde tot casual modellen.
Zoek je een hoogwaardige, comfortabele joggingbroek voor de sportschool of gewoon voor thuis? Zoek niet verder: in dit overzicht van Nike joggingbroeken voor dames vind je heerlijk comfortabele essentials die overal en altijd van pas komen.
We hebben speciaal voor jou de zes beste broeken uitgekozen, variërend van warm en isolerend fleecemateriaal tot heerlijk zachte badstof. Vind je favoriete joggingbroek met behulp van deze koopgids.
De beste joggingbroeken voor dames van Nike
1. Voor een eenvoudige, comfortabele look: Nike Club Fleece joggingbroek
Als je een supercomfortabele joggingbroek zoekt om gewoon lekker in te loungen, dan is deze broek van geborsteld Nike Club fleecemateriaal ideaal. Deze collectie Nike joggingbroeken bevat warme, zachte, elastische kledingstukken met eenvoudige details die je een fijn gevoel geven.
Bijvoorbeeld broeken met een elastische tailleband en geribde boorden die voor een klassieke, consistente pasvorm zorgen. En broeken met ruime zakken. Shop verschillende stijlen, van nauwsluitende joggingbroeken tot oversized designs.
Combineer je Club Fleece joggingbroek met een bijpassende Club Fleece hoodie of sweatshirt om je outfit compleet te maken.
2. Voor als je eens wat anders wil: Nike Phoenix Fleece joggingbroek
De geborstelde fleece is glad van buiten en warm van binnen: ideaal materiaal om je warm te houden bij koud weer.
Deze joggingbroeken lijken op de Nike Club Fleece broeken, maar zijn net wat gedurfder met uniekere designs. Denk aan hoge tailles en wijde pijpen, met felle kleuren en patronen, of ruimvallende broeken met toelopende pijpen die tot net boven de enkels vallen zodat je je schoenen kunt showen.
Net zoals met Club Fleece kun je je Nike Phoenix Fleece joggingbroek combineren met een bijpassende top om je look compleet te maken.
3. Om in te sporten: Nike Dri-FIT
Als je een joggingbroek zoekt waar je echt serieus in kunt trainen, probeer dan eens een broek gemaakt met zweetafvoerende Nike Dri-FIT technologie die vocht over het oppervlak van de stof verspreidt waardoor het sneller verdampt.
Bekijk de zachte en elastische items uit de Nike yogacollectie, inclusief broeken van getextureerd thermisch materiaal die je warm houden, wat je ook doet.
4. Om warm te blijven: Nike Therma-FIT
De Nike Therma-FIT joggingbroeken bevatten warmteregulerende technologie en zijn dus ideaal om je bij koud weer, of voor en na een training, warm te houden. Draag de broek alleen of boven een work-outlegging als het buiten erg koud is.
Kies uit een reeks verschillende materialen, van dikke, zachte fleece en wol tot de nieuwste kledinginnovatie van Nike: Nike Forward. Nike Forward is geen knit of geweven materiaal: het is gemaakt van uiterst dunne, opengewerkte lagen vezelmateriaal, een proces waarbij minder afval wordt geproduceerd dan bij traditionele knit fleece.
De productie van de eerste collectie leidde tot gemiddeld 75% minder CO2-uitstoot dan die van standaard knit materialen. Deze joggingbroeken zijn gemaakt met het oog op duurzaamheid, en bevatten ook geavanceerde warmteregulerende Nike Therma-FIT ADV technologie om je warm te houden.
5. Voor een outdoor-vibe: Nike ACG joggingbroeken
De Nike All Conditions Gear (ACG) collectie bevat alle items die je nodig hebt, inclusief joggingbroeken, voor actieve outdooravonturen zoals winterwandelingen of een ski- of snowboardvakantie. Nike ACG joggingbroeken zijn ervoor gemaakt om je warm te houden.
Sommige broeken zijn gemaakt van Polartec®, een ultrazacht, ventilerend materiaal dat de warme lucht vasthoudt en vocht afvoert. Sommige items zijn voorzien van opvallende prints geïnspireerd op de natuur (denk aan gletsjers of vulkanen) die de broek een stoere, outdoorlook geven.
6. Voor een aansluitende pasvorm: Nike Tech Fleece joggingbroeken
Wat joggingbroeken betreft, zijn Nike Tech Fleece joggingbroeken de meest elegante en stijlvolle broeken die je kunt krijgen. Ze hebben een strakke, aansluitende pasvorm die bij de knie smaller toeloopt, en bieden warmte en isolatie zonder extra volume.
Deze joggingbroeken hebben een paar luxe details zoals ritszakken afgewerkt met kenmerkende Nike Tech Fleece taping en een binnenzak waarin je je telefoon of kleine essentials kunt opbergen.
Wil je de look compleet maken? Combineer deze joggingbroek met een Nike Tech Fleece hoodie.
Tekst: Dina Cheney