De beste Air Force 1's die je nu kunt krijgen

De beste Air Force 1's die je nu kunt kopen
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Ontdek de beste Air Force 1 stijlen en kleuren om nu te shoppen.
Ben je op zoek naar een iconische, tijdloze sneaker voor elke dag? Dan is er een Nike Air Force 1 voor jou. De Air Force 1 was de eerste basketbalschoen ooit met Nike Air technologie en is sindsdien een icoon geworden dat de sneakercultuur bepaalt.
Nu, meer dan 40 jaar na de oorspronkelijke release, zijn er heel veel verschillende Air Force 1's om uit te kiezen. Bekijk de nieuwste paren, variërend van low-top modellen tot op boots geïnspireerde designs.
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1. Air Force 1 Low
Voor een klassieke, strakke sneaker die je makkelijk aan- en uittrekt zit je altijd goed met een paar low-top Air Force 1's. Er is een breed assortiment van Air Force 1 schoenen verkrijgbaar, waaronder de nieuwste kleurencombinaties en special-edition releases.
Het laag uitgesneden design heeft een tijdloze, gestroomlijnde look, terwijl gestikte overlays op het bovenwerk extra stevigheid en ondersteuning geven bij iedere stap.
2. Air Force 1 Mid
Voor wat meer gewicht en enkelbedekking kun je kiezen voor een mid-top schoen. Air Force 1 Mids hebben een iets hogere, gewatteerde kraag en vaak ook een klittenbandje rond de enkel waarmee de drager de strakheid van de schoen kan instellen en de stijl kan variëren.
Elke AF1 Mid heeft Nike Air demping in de zool en een gewatteerde tong voor comfort. Sommige uitvoeringen zijn voorzien van extra designelementen, zoals een bovenwerk van premium leer met textuur of geborduurde accenten.
3. Air Force 1 High
De eerste Air Force 1 was een high-top sneaker, wat dit een uitstekende keuze maakt voor sneakerfans die houden van de OG-stijl.
Net als bij sommige low- en mid-top Air Force 1's kun je uit Nike kleurencombinaties kiezen of je eigen Nike By You AF1 customizen met unieke materialen en tinten voor de veters, het bovenwerk, de Swoosh en de zool. High-top AF1's hebben daarnaast een enkelbandje waarmee je de look en pasvorm kunt aanpassen.
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4. Air Force 1 boots
Nike Air Force 1 boots hebben de kenmerkende stijl en het strakke leer van de sneaker, maar zijn extra stevig en hebben meer grip, waardoor ze ideaal zijn voor buitengebruik. AF1 boots hebben een dieper profiel op de zool en synthetische isolatie om voeten droog en warm te houden.
Sommige uitvoeringen zijn gemaakt van waterafstotend leer en hebben studs op de neus ter bescherming en een langere tong die ervoor zorgt dat er geen water en vuil in de schoen komt.
5. Air Force 1 platformschoenen
Degenen die wat meer hoogte willen in hun Air Force 1's of op zoek zijn naar een lifestylesneaker met een extra chunky zool, kunnen voor een platformschoen gaan. Air Force 1 platformschoenen hebben een verhoogde middenzool die is gevoerd met zacht foam onder de voet voor extra comfort bij elke stap.
Tekst: Julia Sullivan