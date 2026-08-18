Hardloopschoenen en hardloopkleding voor de winter

(31)
Nike Swift
Nike Swift Therma-FIT hardloopbodywarmer voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Therma-FIT hardloopbodywarmer voor dames
€ 99,99
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Zaalschoenen voor kids
Bestseller
Nike Omni Multi-Court
Zaalschoenen voor kids
30% korting
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Waterdichte hardloopschoenen voor heren (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Waterdichte hardloopschoenen voor heren (straat)
30% korting
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Waterdichte trailrunningschoenen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Waterdichte trailrunningschoenen voor heren
30% korting
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legging voor meisjes
Bestseller
Nike Pro Dri-FIT
Legging voor meisjes
€ 37,99
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Waterdichte hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Waterdichte hardloopschoenen voor dames (straat)
30% korting
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Waterdichte trailrunningschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Waterdichte trailrunningschoenen voor dames
30% korting
Nike Vomero 18 GORE-TEX
Nike Vomero 18 GORE-TEX Waterdichte hardloopschoenen met reflecterende accenten voor heren (straat)
Nike Vomero 18 GORE-TEX
Waterdichte hardloopschoenen met reflecterende accenten voor heren (straat)
€ 169,99
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Waterdichte trailrunningschoenen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Waterdichte trailrunningschoenen voor heren
€ 114,99
Nike Fly
Nike Fly Dri-FIT ADV ongestructureerde pet met reflecterend design
Gerecyclede materialen
Nike Fly
Dri-FIT ADV ongestructureerde pet met reflecterend design
€ 32,99
Nike Pacer
Nike Pacer Therma-FIT lichte hardloophandschoenen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Pacer
Therma-FIT lichte hardloophandschoenen voor heren
30% korting
Nike Tempo
Nike Tempo Repel hardloopjack voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
Repel hardloopjack voor dames
€ 74,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopbroek voor heren
Bestseller
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV hardloopbroek voor heren
€ 119,99
Nike Pacer
Nike Pacer Therma-FIT lichte hardloophandschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pacer
Therma-FIT lichte hardloophandschoenen voor dames
30% korting
Nike Storm-FIT Swift
Nike Storm-FIT Swift Hardloopjack voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Storm-FIT Swift
Hardloopjack voor dames
€ 139,99
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Hardloopbodywarmer voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Hardloopbodywarmer voor dames
30% korting
Nike Multi Stain Repel
Nike Multi Stain Repel Therma-FIT hoodie voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Multi Stain Repel
Therma-FIT hoodie voor kids
30% korting
Nike Swift
Nike Swift Therma-FIT hardloopjack voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Therma-FIT hardloopjack voor dames
30% korting
Nike After Dark Tour
Nike After Dark Tour Ongestructureerde Dri-FIT Club pet
Gerecyclede materialen
Nike After Dark Tour
Ongestructureerde Dri-FIT Club pet
€ 27,99
Nike Vomero 18 GORE-TEX
Nike Vomero 18 GORE-TEX Waterdichte hardloopschoenen met reflecterende accenten voor dames (straat)
Nike Vomero 18 GORE-TEX
Waterdichte hardloopschoenen met reflecterende accenten voor dames (straat)
€ 169,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Storm-FIT Aerogami hardloopjack voor heren
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Storm-FIT Aerogami hardloopjack voor heren
€ 224,99
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT hardlooptussenlaag met halflange rits voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Stride
Dri-FIT hardlooptussenlaag met halflange rits voor heren
€ 69,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardlooptights voor heren
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV hardlooptights voor heren
€ 119,99
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Hardloopbodywarmer met donsvulling voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Hardloopbodywarmer met donsvulling voor heren
€ 179,99
Nike Swift
Nike Swift Repel opvouwbaar jack voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Repel opvouwbaar jack voor dames
€ 119,99
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT Knit hardloopbroek voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Stride
Dri-FIT Knit hardloopbroek voor heren
€ 89,99
Nike
Nike Dri-FIT meisjestop met lange mouwen en korte rits
Gerecyclede materialen
Nike
Dri-FIT meisjestop met lange mouwen en korte rits
€ 44,99
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Kleuterschoenen
Gerecyclede materialen
Nike Omni Multi-Court
Kleuterschoenen
€ 44,99
Nike AeroSwift Aerogami
Nike AeroSwift Aerogami Storm-FIT hardloopjack voor dames
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift Aerogami
Storm-FIT hardloopjack voor dames
€ 234,99
Nike Multi Stain Repel
Nike Multi Stain Repel Therma-FIT joggingbroek voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Multi Stain Repel
Therma-FIT joggingbroek voor kids
€ 44,99
Nike Multi
Nike Multi Knit kinderbroek
Gerecyclede materialen
Nike Multi
Knit kinderbroek
€ 37,99
Nike Swift
Nike Swift Repel opvouwbaar jack voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Repel opvouwbaar jack voor dames
€ 119,99
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT Knit hardloopbroek voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Stride
Dri-FIT Knit hardloopbroek voor heren
€ 89,99
Nike
Nike Dri-FIT meisjestop met lange mouwen en korte rits
Gerecyclede materialen
Nike
Dri-FIT meisjestop met lange mouwen en korte rits
€ 44,99
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Kleuterschoenen
Gerecyclede materialen
Nike Omni Multi-Court
Kleuterschoenen
€ 44,99
Nike AeroSwift Aerogami
Nike AeroSwift Aerogami Storm-FIT hardloopjack voor dames
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift Aerogami
Storm-FIT hardloopjack voor dames
€ 234,99
Nike Multi Stain Repel
Nike Multi Stain Repel Therma-FIT joggingbroek voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Multi Stain Repel
Therma-FIT joggingbroek voor kids
€ 44,99
Nike Multi
Nike Multi Knit kinderbroek
Gerecyclede materialen
Nike Multi
Knit kinderbroek
€ 37,99
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Hardloopkleding voor de winter: volg je dromen

Je trainingsprogramma stopt niet wanneer de dagen korter worden en de temperaturen dalen. Daarom hebben we bij Nike winterse hardloopkleding ontworpen. Bij ons vind je alle hardloopaccessoires die je nodig hebt om het koude weer te trotseren. Denk daarbij aan waterbestendige schoenen, warme basislagen en beschermende bovenkleding. Kies bijvoorbeeld voor kleding met contrasterende kleuren en reflecterende designelementen, zodat je zichtbaar blijft in regenachtige, mistige en slecht verlichte omstandigheden.


Bouw je zelfvertrouwen op met een paar sportschoenen uit ons assortiment winterse hardloopgear. Dankzij het waterafstotende bovenwerk van deze hardloopschoenen blijven je voeten langer droog en beschermd. Speciale stoffen rond de enkels houden waterdruppels, modderspetters en vuil tegen. De rubberen buitenzolen hebben een lichte structuur en geven de ondersteuning die je nodig hebt voor harde ondergronden. Zoek je juist de natuur op? Kijk dan naar speciale schoenen voor trailrunning, met geribbelde zolen voor een maximale grip op oneffen terrein.


Hét antwoord op warm blijven? Laagjes! Ons assortiment winterhardloopkleding bevat daarom veel lichte basislagen die je behaaglijk houden. De kleding sluit nauw aan voor een gestroomlijnd effect, terwijl de toegevoegde stretch in de vezels zorgt alle bewegingsvrijheid. Zodra je lichaam en spieren opwarmen tijdens je hardloopsessie, voert onze populaire Nike Dri-FIT stof zweet af van je lichaam, zodat het snel droogt. Onze wolmixen zorgen voor extra warmte tijdens de koudste omstandigheden.


Om je collectie winterhardloopkleding compleet te maken, zijn waterbestendige kledingstukken essentieel. Probeer bijvoorbeeld onze lichtgewicht bovenkleding. Die beschermt je tegen water en kou, zonder zwaar aan te voelen. De verstelbare capuchons geven maximale bescherming als het weer omslaat. Ondertussen zorgen strategisch geplaatste ventilatieopeningen voor extra luchtcirculatie waar je dat het meest nodig hebt. En als de zon onverwacht tevoorschijn komt, vouw je de bovenkleding eenvoudig op en stopt haar weg.