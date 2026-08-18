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Hardloopkleding voor de winter: volg je dromen
Je trainingsprogramma stopt niet wanneer de dagen korter worden en de temperaturen dalen. Daarom hebben we bij Nike winterse hardloopkleding ontworpen. Bij ons vind je alle hardloopaccessoires die je nodig hebt om het koude weer te trotseren. Denk daarbij aan waterbestendige schoenen, warme basislagen en beschermende bovenkleding. Kies bijvoorbeeld voor kleding met contrasterende kleuren en reflecterende designelementen, zodat je zichtbaar blijft in regenachtige, mistige en slecht verlichte omstandigheden.
Bouw je zelfvertrouwen op met een paar sportschoenen uit ons assortiment winterse hardloopgear. Dankzij het waterafstotende bovenwerk van deze hardloopschoenen blijven je voeten langer droog en beschermd. Speciale stoffen rond de enkels houden waterdruppels, modderspetters en vuil tegen. De rubberen buitenzolen hebben een lichte structuur en geven de ondersteuning die je nodig hebt voor harde ondergronden. Zoek je juist de natuur op? Kijk dan naar speciale schoenen voor trailrunning, met geribbelde zolen voor een maximale grip op oneffen terrein.
Hét antwoord op warm blijven? Laagjes! Ons assortiment winterhardloopkleding bevat daarom veel lichte basislagen die je behaaglijk houden. De kleding sluit nauw aan voor een gestroomlijnd effect, terwijl de toegevoegde stretch in de vezels zorgt alle bewegingsvrijheid. Zodra je lichaam en spieren opwarmen tijdens je hardloopsessie, voert onze populaire Nike Dri-FIT stof zweet af van je lichaam, zodat het snel droogt. Onze wolmixen zorgen voor extra warmte tijdens de koudste omstandigheden.
Om je collectie winterhardloopkleding compleet te maken, zijn waterbestendige kledingstukken essentieel. Probeer bijvoorbeeld onze lichtgewicht bovenkleding. Die beschermt je tegen water en kou, zonder zwaar aan te voelen. De verstelbare capuchons geven maximale bescherming als het weer omslaat. Ondertussen zorgen strategisch geplaatste ventilatieopeningen voor extra luchtcirculatie waar je dat het meest nodig hebt. En als de zon onverwacht tevoorschijn komt, vouw je de bovenkleding eenvoudig op en stopt haar weg.