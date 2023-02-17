De beste Nike fleecebroeken voor heren

Of je ze nu op het basketbalveld, op de atletiekbaan of in de sportschool draagt, in de Nike Dri-FIT fleecebroeken voor heren kunnen atleten comfortabel bewegen. Dat komt doordat Dri-FIT een speciaal zweetafvoerende technologie is die vocht van de huid naar de buitenkant van het kledingstuk afvoert, zodat zweet sneller verdampt.

Bekijk de Nike Dri-FIT fleecebroeken gemaakt van duurzame materialen (zoals biologisch katoen en gerecycled polyester), maar er zijn ook broeken met verstelbare boorden en taillebanden voor de juiste pasvorm.