De beste Nike Big & Tall herenshorts – nu verkrijgbaar
Koopgids
Vind de juiste lengte en de juiste materialen en eigenschappen voor al je favoriete activiteiten.
Of je nu wilt hardlopen, basketballen of de yogastudio induikt, er is voor iedereen een passende Nike shorts in grote maten.
Er zijn shorts met Nike Dri-FIT materiaal dat zweet afvoert, shorts van zachte fleece in een ruimvallende pasvorm en shorts met voering voor lichte compressie. Lees verder om je ideale shorts te vinden.
De beste Nike Big & Tall shorts voor elke activiteit
Voor het hardlopen: Nike Stride shorts
Stride shorts zijn gemaakt om in te hardlopen. Ze zijn vederlicht, belemmeren je beweging niet en ventileren, zodat je kilometer na kilometer koel blijft. Nike Dri-FIT materialen zorgen dat zweet verdampt en een inzetstuk van ventilerende mesh aan de achterkant van de tailleband bevordert de luchtcirculatie.
De shorts hebben zelfs een achterzak met rits waarin je je telefoon kunt opbergen, zodat je je handen onderweg vrij hebt. In die zak zit een speciale vochtwerende laag, zodat je telefoon droog blijft als jij begint te zweten.
Nike Stride shorts zijn verkrijgbaar met een binnenbeenlengte van 13 en 18 cm. Je kunt dus zelf kiezen hoe bedekt je het wilt hebben tijdens je runs.
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Voor de sportschool: Nike Dri-FIT shorts
Vind de pasvorm voor jou met Nike Dri-FIT shorts die zijn gemaakt voor sessies in de sportschool. Door een ruimvallende pasvorm, flexibel knit materiaal en een binnenbeenlengte van 20 cm ben je ruimschoots bedekt en kun je vrijuit bewegen, terwijl je je hele work-out koel en droog blijft.
Als je liever een iets strakkere pasvorm hebt, zijn er ook Nike Dri-FIT shorts met de perfecte balans tussen compressie en stretch. Infinalon materiaal is zijdezacht en voert zweet weg van de huid. In de steekzak bij de heup kun je je telefoon, sleutels of pasjes kwijt.
Of kies voor het beste van twee werelden, met Nike Dri-FIT 2-in-1 shorts. Een voering van Infinalon materiaal zorgt voor lichte compressie, terwijl de buitenlaag optimale bewegingsvrijheid garandeert. Ondertussen houdt zweetafvoerende technologie je droog als je de trainingsintensiteit opvoert.
Voor yoga: Nike shorts met voering
Als je op de yogamat staat, wil je je focussen op je pose en niet op je outfit. Met Nike shorts met geïntegreerde voering kun je je aandacht bij je downward dog houden en hoef je niet tussen elke houding je broek weer op te trekken.
Kies uit korte 2-in-1 uitvoeringen met een volledige voering voor meer bedekking en ondersteuning of voor lichte shorts met een korte voering die niet in de weg zit. En met een keuze aan felle kleuren, opvallende patronen of neutrale aardetinten is er altijd wel een design dat bij je eigen stijl past.
Nike shorts met voering zijn verkrijgbaar met een binnenbeenlengte vanaf 13 cm (valt tot halverwege het dijbeen) tot aan 20 cm (valt op de knie).
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Voor spontane wedstrijdjes: Nike basketbalshorts
Of je nu het liefst shorts tot over de knie hebt voor meer bedekking of tot boven de knie voor bewegingsvrijheid op het veld, er is een geschikte Nike basketbalshorts voor jou.
Kies je favoriete materiaal: klassieke mesh, zweetafvoerend Nike Dri-FIT materiaal of zachte sweatstof. Bepaal daarna of je een opvallend kleurblokdesign wil, een bonte all-over print of een stijlvolle effen look.
Alle lengtes en designs hebben een ding gemeen: ze zijn gemaakt om met je mee te bewegen dankzij flexibele, stevige pasvormen en typische Nike materialen. Bovendien zijn de shorts verkrijgbaar in maten tot aan 4XL Tall.
Voor lekker niksen: Nike fleece shorts
Nike fleece shorts geven je comfort met een grote C. De shorts hebben alles: ze zijn warm, maar ventilerend, ze voelen zacht aan op de huid en hebben een aangename, ruimvallende pasvorm. En niet te vergeten: zakken.
Kies voor bekende shorts zoals die uit de Nike Tech Fleece reeks, met een dubbelzijdige fleece spacerlaag voor isolatie zonder extra gewicht, of voor de Club Fleece shorts van sweatstof, met een gladde buitenkant en extra zachte binnenkant.
Deze shorts rekenen af met het idee dat kleding pas fijn zit na eindeloos dragen. Vanaf de eerste keer dat je deze broek aanhebt, wil je nooit meer anders.
Tekst: Greg Presto