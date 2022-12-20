De beste Nike Big & Tall herenshorts – nu verkrijgbaar

Stride shorts zijn gemaakt om in te hardlopen. Ze zijn vederlicht, belemmeren je beweging niet en ventileren, zodat je kilometer na kilometer koel blijft. Nike Dri-FIT materialen zorgen dat zweet verdampt en een inzetstuk van ventilerende mesh aan de achterkant van de tailleband bevordert de luchtcirculatie.

De shorts hebben zelfs een achterzak met rits waarin je je telefoon kunt opbergen, zodat je je handen onderweg vrij hebt. In die zak zit een speciale vochtwerende laag, zodat je telefoon droog blijft als jij begint te zweten.

Nike Stride shorts zijn verkrijgbaar met een binnenbeenlengte van 13 en 18 cm. Je kunt dus zelf kiezen hoe bedekt je het wilt hebben tijdens je runs.

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