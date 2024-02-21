De beste hardloopshorts voor heren van Nike

Deze hardloopshorts van 18 cm zijn weliswaar minder aerodynamisch, maar bieden wel meer bedekking. Door de aangename, grotere pasvorm en een tailleband met koord zijn ze veelzijdig genoeg voor hardlopen, trainen en yoga. Je blijft droog dankzij het zweetafvoerende materiaal met polyester en elastaan en je kunt je vrij bewegen door het geweven stretchmateriaal dat in vier richtingen rekt en de splitjes in de zijzoom. Bewaar je essentials in de drie zakken en bevestig je sleutels aan de lus aan de binnenzijde.