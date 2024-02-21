De beste hardloopshorts voor heren van Nike

De beste hardloopshorts voor heren, door Nike
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Maak je kilometers met deze favorieten.
De beste hardloopshorts doen het schijnbaar onmogelijke. Ze zijn ventilerend en flexibel, waardoor je vrij kunt bewegen en bieden evengoed genoeg ondersteuning en opbergruimte. Of je nu een sprinter of een marathonloper bent, Nike heeft shorts met splitjes, ruimvallende designs, nauwsluitende designs en zakken.
De shortlist
Dit zijn de belangrijkste eigenschappen waaraan je goede shorts herkent:
- Sneldrogend en minder schurend dankzij vochtafvoerend materiaal, zoals polyester.
- Biedt bewegingsvrijheid dankzij flexibel materiaal (zoals elastaan) en zijsplitjes.
- Met tailleband met trekkoord voor een comfortabele pasvorm zonder te knellen.
- Inclusief zakken om spullen in op te bergen.
- Binnenbroekje van ondersteunende mesh of compressiebinnenbroekje.
De beste hardloopshorts voor heren
Als je huidige shorts tekortschieten, sla dan deze favorieten in. Ze helpen je tijdens al je trainingen op de baan, trail of weg.
De beste hardloopshorts met split: Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopshorts met binnenbroek voor heren (10 cm)
Met deze opvallende shorts kun je zeker uit de voeten. Splitjes aan de zijkant, geweven materiaal dat in vier richtingen rekt en een binnennaad van 10 cm zorgen voor volledige bewegingsvrijheid. De vochtafvoerende Dri-FIT ADV technologie van Nike houdt je droog en de knit voering biedt de ondersteuning die je nodig hebt. Voor de juiste pasvorm verstel je de mesh Flyvent tailleband met het elastische koord. Je telefoon, gels en snacks kun je kwijt in de vijf zakken.
Ideaal voor trailrunning: Nike Trail Second Sunrise hardloopshorts met Dri-FIT binnenbroek voor heren (13 cm)
Deze shorts van 13 cm met splitjes zijn gestroomlijnd, maar hebben als bijkomend voordeel dat je meer opbergruimte hebt. Zeven zakken (sommige met rits) bieden ruimte voor al je essentials, van je gear voor vóór en na je run tot je telefoon en sleutels. Op de trails voel je je comfortabel en ondersteund dankzij het ventilerende, zweetafvoerende materiaal met polyester en elastaan, de elastische tailleband met koord en het binnenbroekje.
Voor een ruimvallende pasvorm: Nike Unlimited multifunctionele niet-gevoerde herenshorts met Dri-FIT (18 cm)
Deze hardloopshorts van 18 cm zijn weliswaar minder aerodynamisch, maar bieden wel meer bedekking. Door de aangename, grotere pasvorm en een tailleband met koord zijn ze veelzijdig genoeg voor hardlopen, trainen en yoga. Je blijft droog dankzij het zweetafvoerende materiaal met polyester en elastaan en je kunt je vrij bewegen door het geweven stretchmateriaal dat in vier richtingen rekt en de splitjes in de zijzoom. Bewaar je essentials in de drie zakken en bevestig je sleutels aan de lus aan de binnenzijde.
De beste tights: Nike Fast halflange hardlooptights met Dri-FIT binnenbroek voor heren
Voor een strakkere pasvorm kies je voor deze halflange tights. Het stretch-knit, zweetafvoerende Dri-FIT materiaal vermindert wrijving, terwijl de binnenbroek en elastische tailleband ondersteuning en de juiste pasvorm bieden. Bewaar je telefoon en andere benodigdheden in de drie zakken, zodat je kunt hardlopen zonder afleidingen.
Voor lange afstanden: de Nike Trail Lava Loops halflange hardlooptights met Dri-FIT voor heren
Nog een topkeuze voor trailruns en marathons: deze halflange tights die ondersteuning bieden dankzij een kort binnenbroekje en een gevoel van compressie. Het lichte, elastische Dri-FIT materiaal houdt je droog en zorgt voor bewegingsvrijheid. Ook belangrijk bij duurlopen: je hebt ruimte voor al je essentials. In maar liefst acht zakken kun je waterflessen, gels, snacks, je telefoon en nog veel meer opbergen.
Als je een sprinter bent: Nike Track Club Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (8 cm)
Bereik de maximale snelheid in deze zweetafvoerende klassieker. De zijsplits, het lichte en elastische materiaal met polyester en elastaan en de binnennaad van 8 cm zorgen ervoor dat je je vrij kunt bewegen. De voering biedt ondersteuning en de drie zakken bieden opbergmogelijkheden. Bovendien zie je er goed uit op de baan dankzij de geweven zijvlakken, Nike Track Club en Swoosh logo's en een elastische tailleband met koord die de juiste pasvorm garandeert.
Veelgestelde vragen
Welk type shorts is het beste voor hardlopen?
De beste hardloopshorts voor heren hebben een lichte buitenlaag, een comfortabele en ondersteunende binnenvoering en zakken. Ze moeten gemaakt zijn van een mix van een vochtafvoerende stof (zoals polyester) en een flexibele stof (zoals elastaan).
Wat zijn de beste shorts voor lange afstanden?
Kies voor zweetafvoerend materiaal en voor korte tights of shorts met split en een kortere binnenbeenlengte om wrijving te voorkomen. Een short met voldoende zakken is ook prettig.
Zijn strakke of losse shorts beter om in te hardlopen?
Dit komt neer op persoonlijke voorkeur. Voor maximale snelheid kun je shorts met splitjes overwegen met een zo kort mogelijke binnenbeenlengte. Strakke shorts worden echter niet zwaarder door vocht op regenachtige dagen en kunnen extra voordelen bieden, zoals compressie (om spieren te activeren en de doorbloeding te stimuleren), bedekking en opwarming van de dijspieren, hamstrings en bilspieren. Losse, lange shorts zullen je het snelst afremmen en belemmeren in je beweging.
Kan ik beter voor gevoerde of niet-gevoerde hardloopshorts kiezen?
Kies wat jij het comfortabelst vindt. Ga voor ongevoerde shorts als je liever je eigen ondergoed draagt. Maar gevoerde shorts zijn efficiënter. Omdat je geen ondergoed hoeft te dragen, ben je sneller aangekleed en hoef je na afloop minder te wassen. Bovendien biedt een geïntegreerde voering vaak een zweetafvoerende werking en soms compressie. Als je inderdaad voor gevoerde hardloopshorts gaat, kies er dan een met een comfortabele voering.
Tekst: Dina Cheney