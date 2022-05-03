Is barefoot hardlopen verantwoord?

Ten eerste moet je oppassen dat je niet op scherpe of gevaarlijke voorwerpen stapt. Als je geheel blootsvoets gaat hardlopen, is het een goed idee om te zorgen dat je een tetanusinjectie hebt gehad. Dat kan ernstige problemen helpen voorkomen als je een diepe snee of wond krijgt, waardoor bacteriën in de voet komen.

Bovendien moet je rekening houden met de ondergrond, stelt Kennedy. De meesten van ons hardlopen niet op goed onderhouden, natuurlijk grasland. We lopen over betonnen voetpaden, wegen of een andere stevige ondergrond.

"Daardoor krijgen onze voeten niet de variatie die je krijgt als je op verschillende ondergronden neerkomt en als je over 'natuurlijke' grond manoeuvreert", zegt ze. "De constante, harde ondergrond waarop we meestal hardlopen is erg ruw en belastend voor onze voeten, zelfs met schoenen aan, laat staan zonder schoenen."

Je kunt barefoot hardlopen beschouwen als iets instinctiefs of natuurlijks, zegt ze, toch kan de onbekendheid van die beweging en het terrein het risico op verwondingen, waaronder verstuikingen en verzwikkingen, vergroten. Daarom is het altijd een goed idee om je arts of fysiotherapeut te raadplegen, voordat je probeert op blote voeten te gaan hardlopen.

De invloed van dat je voeten gewend zijn aan schoenen is belangrijk om in gedachten te houden, ook al is barefoot zijn een natuurlijke toestand. Uit onderzoek blijkt dat schoenen in de loop der eeuwen de menselijke voeten kleiner hebben gemaakt. Ze hebben ook invloed op het looppatroon, de ontwikkeling van de voetholte en algemene bewegingspatronen. Als je bijvoorbeeld op blote voeten staat, heb je de neiging in het midden van de voet te landen, wat de impact op de hak vermindert en je pas verkort. Met demping kom je meer op je hak terecht, wat druk uitoefent op het been, vooral op de gewrichten.